Летние истории 2022

Прибытие накануне или в 1 день тура.

Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».

Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа). Отправление от ж/д вокзала Кемь в 11.15, в 21.10 и в 01.40.

Завтрак.

11:00. «Информационный час», на котором Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.

Знакомство с самым большим в мире амулетом Ловец снов (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Он занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».

12:00. Автобусная экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). История создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.

Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда, интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами. Во время экскурсии Вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию Дома Моберга​.

Сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» - реликтовой «сосны Лённрота»​.

Осмотрите исторические достопримечательности, а также Православную, Лютеранскую и Протестантскую церковь.​ Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!

Обед. Свободное время. Для желающих аренда (доп. плата) весельных лодок, велосипедов, самокатов, каноэ. Баня, сауна.

Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.

Традиционные блюда Калевалы - это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки.

И, конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Чай на калевальских травах.

Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении сотни свечей.