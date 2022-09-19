Летние истории 2022
Калевала край всемирной истории, активного отдыха и прекрасного настроения! Отдых на природе + рафтинг + история. Очень положительное и даже спасительное явление для городского жителя, для всей семьи.
Тур на север Карелии летом будет ярким и запоминающимся. В отличие от Южной Карелии, наш край ещё не так заполнен туристами в летнюю пору, и это приятная новость! И потому наши «Летние истории Калевалы» непохожи ни на какие иные истории!
Тур в Карелию «Летние истории Калевалы» является обладателем почётного сертификата «Сделано в Карелии».
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие накануне или в 1 день тура.
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 2,5 часа). Отправление от ж/д вокзала Кемь в 11.15, в 21.10 и в 01.40.
Завтрак.
11:00. «Информационный час», на котором Вы узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
Знакомство с самым большим в мире амулетом Ловец снов (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Он занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».
12:00. Автобусная экскурсия «Калевала - родина эпоса» (3 часа). История создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа.
Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда, интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами. Во время экскурсии Вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края; о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию Дома Моберга.
Сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» - реликтовой «сосны Лённрота».
Осмотрите исторические достопримечательности, а также Православную, Лютеранскую и Протестантскую церковь. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед. Свободное время. Для желающих аренда (доп. плата) весельных лодок, велосипедов, самокатов, каноэ. Баня, сауна.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «SHAMANI». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы.
Традиционные блюда Калевалы - это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая; форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой; грибочки маринованные и в сметане; пироги с ягодами, натуральный брусничный морс и варенье из морошки.
И, конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». Чай на калевальских травах.
Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И все это в окружении сотни свечей.
Завтрак.
Экскурсия на водопад Куми-порог (высота водопада 14 метров).
По пути следования остановки (90 км в одну сторону):
- на линии фронта II Мировой войны – высота Кис-Кис
- родник в лесу
- порог Каллиокоски
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией. Прибытие на водопад. Наслаждаемся красотой. Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды. Но, большинство из Вас точно будут медитировать и фотографировать, потому как шум его завораживает, а его характер приковывает взгляд.
Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и пр.
В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада. В свободное время можно пособирать ягоды и грибы, порыбачить.
Водопад-великан Куми расположен на реке Войница. В советские времена водопад находился на закрытой и запретной приграничной территории, поэтому слава об этом водопаде находилась в тени.
Высота Куми составляет чуть более 14 метров. Куми-порогу уступают известные водопады Карелии, такие как Юкан на Кулисмайоки (12-13 м), Кивакка на Оланге (12 м) и даже знаменитый Кивач на Суне (10,7 м). Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии. А среди равнинных водопадов всего европейского континента Куми занимает почётное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской обл. (18 м).
Возвращение в Калевалу. Ужин.
Для желающих: баня, аренда велосипедов, весельных лодок (за доп. плату).
Завтрак, обед, ужин.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному познанию Карелии. Воспользуйтесь велосипедом или весельной лодкой. Возьмите лукошко и сходите в лес по грибы. Можно встретить утреннюю или проводить вечернюю зорьку с удочкой и испытать свое рыбацкое счастье. А можно просто поваляться в гамаке и послушать тишину.
Вы можете принять участие в водном путешествии по озеру Куйто на стилизованной ладье. Остановимся на одном из многочисленных островов и обязательно испробуем, что-нибудь необычайно вкусное.
Дополнительные программы отдыха и экскурсии (по желанию за доп. плату):
- экскурсия в этнографическую деревню Хайколя - музей под открытым небом
- прогулки и походы на велосипедах или самокатах
- самостоятельный дог-треккинг с собаками Хаски
- треккинг по ярким местам Калевалы в стиле «Скандинавская ходьба»
- круиз по озеру на катере
- мастер-классы по ремеслу и рукоделию
- рыбалка
- баня
Завтрак.
Увлекательная программа на целый день – пеше-водный маршрут. Продолжительность 5-7 часов.
Выезд к началу маршрута.
Непринужденная и весьма познавательная прогулка по карельскому лесу:
- сбор грибов, ягод (сезон с конца июля)
- прекрасные пейзажи
- осмотр стоянки одинокого монаха (нач. ХХ в.)
- переход по гати - дороге, выложенной из бревен
- осмотр первой ГЭС в Карелии, построенной на средства местных жителей (20-е годы ХХ века)
- осмотр оборонительных сооружений Великой отечественной войны (1941-44г.г.)
Выход к плесу реки Ухтинка. Начало водной части маршрута.
Спокойный переход на байдарках по ровной воде р. Ухта. Никаких порогов, только ровная вода. Это абсолютно безопасно, но безумно увлекательно.
Остановка на песчаных плёсах. Купание по погоде.
Переход к озеру Куйто. Фото калевальских достопримечательностей с воды.
Протяженность пешеходной части маршрута - 6 км, водной - 7 км. Увлекательно и вовсе не обременительно даже для детей.
Ужин. Обмен впечатлениями.
Для желающих баня (за доп. плату).
Завтрак.
Рафтинг на целый день. За адреналином и азартом мы отправимся на реку Писто, которая славится своей красотой и множеством порогов. Мы совершим водное путешествие по реке на рафтах.
В водном походе могут принять участие и стар, и млад. Вы можете отправиться семьей, вместе с детьми, или своей дружной компанией.
Здесь не требуется физическая подготовка. Опытный инструктор проведет Вас по реке среди зеленого океана карельской тайги.
Мы обязательно перекусим на маршруте. Традиционный пикник на природе в конце маршрута.
Ужин. Обмен впечатлениями.
Для желающих баня.
Завтрак, обед, ужин.
Еще один день самостоятельного познания Карелии.
Для того, чтобы закрепить эмоции от общения с природой северной Карелии, самое время отправиться на велосипедную прогулку. Прогуляться по округе в стиле «Скандинавская ходьба». Заказать жаркую русскую баньку с березовым веничком. На весельной лодке или байдарке покорить гладь озер.
Карелия – она многогранна. Но она всегда гостеприимна, добра и приветлива. Еще один единения с природой подарит массу энергии и хорошего настроения.
Дополнительные программы отдыха и экскурсии (по желанию за доп. плату).
- экскурсия в этнографическую деревню Хайколя - музей под открытым небом
- прогулки и походы на велосипедах или самокатах
- самостоятельный дог-треккинг с собаками Хаски
- треккинг по ярким местам Калевалы в стиле «Скандинавская ходьба»
- круиз по озеру на катере
- мастер-классы по ремеслу и рукоделию
- рыбалка
- баня
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров. Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в туркомплексе ВелТ в коттедже Полярная звезда
- трансфер ж/д Кемь-Калевала-ж/д Кемь
- питание по программе, в т.ч. пикники, лесные обеды
- карельская трапеза в чуме «Shamani»
- обзорная экскурсия «Калевала - родина эпоса»
- водопад Куми
- пеше-водный маршрут
- рафтинг
- транспортное обслуживание на маршруте
- туристическое оборудование и снаряжение
- работа гидов, инструкторов на всем протяжении маршрута
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – г. Кемь – Москва, Санкт-Петербург – г.Кемь – Санкт-Петербург
- баня
- доплата за индивидуальный трансфер – 2 500 руб. за легковое авто в одну сторону
- аренда туристического оборудования, не включенного в программу: велосипеды, лодки, спорт инвентарь и пр.
Отзывы
Отдохнули очень хорошо!Все прекрасно, только маловато дней, хотелось бы побольше!Непередаваемые эмоции от красоты природы Карелии!Спасибо вашей компании за профессиональный подход к нашему отдыху!Отдельная благодарность менеджеру Анне Зелинской за чуткое и ответственное отношение к туристам! Будем рады и в дальнейшем сотрудничать с вами!
Большое спасибо, все было очень здорово!
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