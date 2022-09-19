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Легенды Карелии лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем посетить все легендарные достопримечательности Карелии за 5 дней! Заезды в воскресенье. Тур начинается в Петрозаводске, а заканчивается в Сортавале, предполагает 1 длительный переезд.

Вас ждёт:

  • г. Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера
  • самая весёлая карельская деревня Киндасово + музыкальный мастр-класс 
  • центр шунгита, минерала, который добывают только в Карелии
  • водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы
  • вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет
  • первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I
  • о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом или сплав по живописной реке Шуя (на выбор)
  • о. Валаам - святая обитель православия на Русском севере
  • горный парк Рускеала - живописный мраморный каньон, завораживающие природные красоты 
  • уникальная поезда на ретро-поезде

 

Программа тура

День 1
Петрозаводск - центр шунгита - д.Киндасово

Встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска по прибытии поезда №18 - под часами со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице 4*.

День 2
На выбор за доп. плату: о. Кижи или сплав по Шуе

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсии за дополнительную плату: 

1. Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Место сбора группы  - памятник Петру I на набережной Онежского озера, самостоятельное прибытие.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

2. Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Место сбора группы  - пл. Гагарина д.1, самостоятельное прибытие.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе – обед.

Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Кивач - Гирвас - Марциальные воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра I.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

День 4
Рускеала

Завтрак в кафе гостиницы.

Переезд в самый красивый уголок Карелии - Приладожье (250 км).

Обед в пути.

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии  у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в г. Сортавала.

Размещение в гостинице «Каунис» в г. Сортавала / заезды с 04.07 и с 22.08 «Ламберг».

День 5
о. Валаам

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»). 

На о. Валаам полная программа: экскурсия по Центральной  усадьбе монастыря и на Воскресенский скит.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Возвращение в г. Сортавала. Трансфер на жд  вокзал г. Сортавала.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице в Петрозаводске - 3 ночи
  • проживание в гостинице в Сортавала - 1 ночь
  • питание по программе - 5 завтраков, 3 обеда
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • посещение Шунгитового центра
  • экскурсия в деревню Киндасово + мастер-класс
  • экскурсия на водопад Кивач, вулкан Гирвас, Марциальные воды
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • билеты на ретропоезд Рускеала-Сортавала
  • поездка на остров Валаам
  • входные билеты в музеи
  • транспортное наземное и водное обслуживание 
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Петрозаводска, обратно из Сортавала
  • экскурсия на остров Кижи, спец. цена для этого тура - 3200 руб./взр.
  • сплав на рафтах по реке Шуя с обедом (пикник на природе), спец. цена для этого тура - 1400 руб./взрю, 1200 руб./реб до 12 лет. 

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