Легенды Карелии лето 2022
Приглашаем посетить все легендарные достопримечательности Карелии за 5 дней! Заезды в воскресенье. Тур начинается в Петрозаводске, а заканчивается в Сортавале, предполагает 1 длительный переезд.
Вас ждёт:
- г. Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера
- самая весёлая карельская деревня Киндасово + музыкальный мастр-класс
- центр шунгита, минерала, который добывают только в Карелии
- водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы
- вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет
- первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I
- о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом или сплав по живописной реке Шуя (на выбор)
- о. Валаам - святая обитель православия на Русском севере
- горный парк Рускеала - живописный мраморный каньон, завораживающие природные красоты
- уникальная поезда на ретро-поезде
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска по прибытии поезда №18 - под часами со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).
Согреет всех фирменный киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице 4*.
Завтрак в кафе гостиницы.
Экскурсии за дополнительную плату:
1. Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).
Место сбора группы - памятник Петру I на набережной Онежского озера, самостоятельное прибытие.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
2. Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Место сбора группы - пл. Гагарина д.1, самостоятельное прибытие.
Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе – обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра I.
Обед в пути.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Переезд в самый красивый уголок Карелии - Приладожье (250 км).
Обед в пути.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в г. Сортавала.
Размещение в гостинице «Каунис» в г. Сортавала / заезды с 04.07 и с 22.08 «Ламберг».
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).
На о. Валаам полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в г. Сортавала. Трансфер на жд вокзал г. Сортавала.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице в Петрозаводске - 3 ночи
- проживание в гостинице в Сортавала - 1 ночь
- питание по программе - 5 завтраков, 3 обеда
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение Шунгитового центра
- экскурсия в деревню Киндасово + мастер-класс
- экскурсия на водопад Кивач, вулкан Гирвас, Марциальные воды
- экскурсия в горный парк Рускеала
- билеты на ретропоезд Рускеала-Сортавала
- поездка на остров Валаам
- входные билеты в музеи
- транспортное наземное и водное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска, обратно из Сортавала
- экскурсия на остров Кижи, спец. цена для этого тура - 3200 руб./взр.
- сплав на рафтах по реке Шуя с обедом (пикник на природе), спец. цена для этого тура - 1400 руб./взрю, 1200 руб./реб до 12 лет.
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