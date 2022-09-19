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Краски севера - будни лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Лучшее предложение любителям природы и истории северного народа! Всего за 3 дня Вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Карелии:

  • г. Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера
  • о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом
  • центр шунгита, минерала, который добывают только в Карелии
  • водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы
  • вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет
  • первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I
  • о. Валаам (по желанию за доп. плату) - святая и священная обитель православия на Русском севере

Особенности и преимущества тура:

  • заезд в будни по средам
  • второй день - свободный или поездка на о. Валаам
  • нет доплат, кроме поездки на о. Валаам (по желанию)
  • размещение в Петрозаводске на выбор в лучших отелях 4* СПА отель Карелия или Фрегат

Программа тура

День 1
г.Петрозаводск - о. Кижи

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру, на острове - 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице 4*.

День 2
Свободный день или о. Валаам (за доп. плату)

Ранний подъем. Завтрак - «ланч-бокс». Для тех, кто не едет - завтрак в отеле.

Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).

На о.Валаам полная программа: экскурсия по Центральной  усадьбе монастыря и на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Возвращение в г. Сортавала. Позднее прибытие в Петрозаводск.

День 3
Центр шунгита - водопад Кивач - вулкан Гирвас - курорт Марциальные воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра I.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице Петрозаводска - 2 ночи
  • питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия на остров Кижи
  • посещение центра Шунгит
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение курорта Марциальные воды
  • посещение вулкана Гирвас
  • билеты в музеи
  • транспортное обслуживание по программе
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • экскурсия на остров Валаам, стоимость - 6400 руб./взр., 4400 руб./реб. до 12 лет

Отзывы

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Крупин Михаил, 20-22 мая

Хочется высказать слова благодарности, сотрудникам ООО «Алем-Тур» Анне, Евгению и отдельное Вере Ивановне за организацию тура, работу с туристами и увлекательные экскурсии. Без вас не было бы столько впечатлений и эмоций. Все очень понравилось. Спасибо.

Вера Ивановна

Выражаю благодарность фирме"Алем-Тур" и лично Анне За отличную работу, внимание и чуткое отношение к клиентам. Буду рекомендовать вас своим знакомым. Кроме прекрасного впечатления от посещения Карелии, осталось прекрасное впечатление от вашей фирмы. С уважением Федорова В.И.

Заслуженный артист РФ Бражников Анатолий с супругой.

Добрый день, уважаемая фирма "Алем-Тур". С теплотой вспоминаем прекрасные дни, проведённые в Карелии. Понравилось всё: высокий профессионализм менеджера Анны, работа гидов (особенно Ольги), чёткость в работе транспорта, прекрасная гостиница "Онего Палас", обаяние людей и др. Единственным минусом стала отмена поездки на Валаам из-за погоды. Но и здесь фирма оперативно заменила экскурсию и возместила разницу в стоимости. Спасибо. Есть желание приехать в Карелию ещё раз вместе с "Алем-Тур".

Нина

Здравствуйте, большое Вам спасибо всё очень понравилось. Бог даст, на следующий год обязательно поеду, обязательно.

Ирина

Здравстауйте, дорогие Анны!Я очень рада, что побывала в Карелии. Получила массу встреч с природой, местами/городами....сколько, наверное, и не ожидала увидеть. Узнала, что такое край озер. Делюсь теперь незабываемыми впечатлениями со своими родными, друзьями, знакомыми.Спасибо Вам огромное за организацию и сопровождение тура. Думаю, что теперь точно приеду снова.

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