Краски севера - будни лето 2022
Лучшее предложение любителям природы и истории северного народа! Всего за 3 дня Вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Карелии:
- г. Петрозаводск со знаменитой набережной Онежского озера
- о. Кижи - музей-заповедник под открытим небом
- центр шунгита, минерала, который добывают только в Карелии
- водопад Кивач - один из крупнейших равнинных водопадов Европы
- вулкан Гирвас - палеовулкан возрастом 2-3 млрд. лет
- первый российский курорт Марциальные воды, основанный императором Петром I
- о. Валаам (по желанию за доп. плату) - святая и священная обитель православия на Русском севере
Особенности и преимущества тура:
- заезд в будни по средам
- второй день - свободный или поездка на о. Валаам
- нет доплат, кроме поездки на о. Валаам (по желанию)
- размещение в Петрозаводске на выбор в лучших отелях 4* СПА отель Карелия или Фрегат
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру, на острове - 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице 4*.
Ранний подъем. Завтрак - «ланч-бокс». Для тех, кто не едет - завтрак в отеле.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).
На о.Валаам полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в г. Сортавала. Позднее прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра I.
Обед в пути.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице Петрозаводска - 2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи
- посещение центра Шунгит
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение курорта Марциальные воды
- посещение вулкана Гирвас
- билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- экскурсия на остров Валаам, стоимость - 6400 руб./взр., 4400 руб./реб. до 12 лет
Отзывы
Хочется высказать слова благодарности, сотрудникам ООО «Алем-Тур» Анне, Евгению и отдельное Вере Ивановне за организацию тура, работу с туристами и увлекательные экскурсии. Без вас не было бы столько впечатлений и эмоций. Все очень понравилось. Спасибо.
Выражаю благодарность фирме"Алем-Тур" и лично Анне За отличную работу, внимание и чуткое отношение к клиентам. Буду рекомендовать вас своим знакомым. Кроме прекрасного впечатления от посещения Карелии, осталось прекрасное впечатление от вашей фирмы. С уважением Федорова В.И.
Добрый день, уважаемая фирма "Алем-Тур". С теплотой вспоминаем прекрасные дни, проведённые в Карелии. Понравилось всё: высокий профессионализм менеджера Анны, работа гидов (особенно Ольги), чёткость в работе транспорта, прекрасная гостиница "Онего Палас", обаяние людей и др. Единственным минусом стала отмена поездки на Валаам из-за погоды. Но и здесь фирма оперативно заменила экскурсию и возместила разницу в стоимости. Спасибо. Есть желание приехать в Карелию ещё раз вместе с "Алем-Тур".
Здравствуйте, большое Вам спасибо всё очень понравилось. Бог даст, на следующий год обязательно поеду, обязательно.
Здравстауйте, дорогие Анны!Я очень рада, что побывала в Карелии. Получила массу встреч с природой, местами/городами....сколько, наверное, и не ожидала увидеть. Узнала, что такое край озер. Делюсь теперь незабываемыми впечатлениями со своими родными, друзьями, знакомыми.Спасибо Вам огромное за организацию и сопровождение тура. Думаю, что теперь точно приеду снова.
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