Краски севера - будни лето 2022

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру, на острове - 4 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице 4*.