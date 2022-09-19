Kinfolk in Karelia лето 2022

Приглашаем посетить Дом полярника и познакомиться с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий. Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов.

Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др. В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.

Здесь Вы сможете:

познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций

встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео

узнать традиции, приметы полярников, ощутить доверие и любовь наших питомцев

прогуляться к бурному и одному из самых живописных порогов Большой Толли на реке Шуя

пообедать при свечах в уютном каминном зале или приготовить вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек, запалить самовар на шишках

Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность. Husky Moa – отдых в стиле Kinfolk!

Группа: до 10 чел единовременно.

Дети 5+ до 18 лет в сопровождении родителей.