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Kinfolk in Karelia лето 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем посетить Дом полярника и познакомиться с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий. Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов.

Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др. В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.

Здесь Вы сможете:

  • познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций
  • встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео
  • узнать традиции, приметы полярников, ощутить доверие и любовь наших питомцев
  • прогуляться к бурному и одному из самых живописных порогов Большой Толли на реке Шуя
  • пообедать при свечах в уютном каминном зале или приготовить вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек, запалить самовар на шишках

Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность. Husky Moa – отдых в стиле Kinfolk!

Группа: до 10 чел единовременно.

Дети 5+ до 18 лет в сопровождении родителей.

Программа тура

День 1
Эко-комплекс Husky Moa - питомник ездовых собак

Трансфер из Петрозаводска в гостевой дом.

Знакомство с эко-комплексом Husky Moa. Размещение в гостевых домах.

Завтрак.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Горячий обед. По желанию - прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.

Свободное время.

Музыкальный вечер. Ужин у камина в Доме полярника.

День 2
Треккинг с собаками (3 км)

Завтрак полярника.

Уход за собаками и легкий треккинг по маршруту 3 км.

Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме.

Свободное время.

Прогулка к дереву желаний.

Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.

Баня.

День 3
Свободный день

Завтрак.

Свободное время.

Прогулка с собакой.

Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.

Ужин.

День 4
Петрозаводск - экскурсия Эпос Калевалы

Завтрак. Свободное время до обеда в эко-комплексе.

Горячий обед.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Ранний ужин в ресторане «Карелия».

Стоимость

Включено в стоимость

  • все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
  • проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе Husky Moa в Доме полярника или Доме Хаски
  • музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • страховка
  • баня на дровах
  • стоимость всех экскурсий и развлечений по программе тура + сопровождение экскурсоводов
  • мастер-классы
  • катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска

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