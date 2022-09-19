Kinfolk in Karelia лето 2022
Приглашаем посетить Дом полярника и познакомиться с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий. Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов.
Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др. В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.
Здесь Вы сможете:
- познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций
- встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео
- узнать традиции, приметы полярников, ощутить доверие и любовь наших питомцев
- прогуляться к бурному и одному из самых живописных порогов Большой Толли на реке Шуя
- пообедать при свечах в уютном каминном зале или приготовить вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек, запалить самовар на шишках
Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность. Husky Moa – отдых в стиле Kinfolk!
Группа: до 10 чел единовременно.
Дети 5+ до 18 лет в сопровождении родителей.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер из Петрозаводска в гостевой дом.
Знакомство с эко-комплексом Husky Moa. Размещение в гостевых домах.
Завтрак.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Горячий обед. По желанию - прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.
Свободное время.
Музыкальный вечер. Ужин у камина в Доме полярника.
Завтрак полярника.
Уход за собаками и легкий треккинг по маршруту 3 км.
Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме.
Свободное время.
Прогулка к дереву желаний.
Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.
Баня.
Завтрак.
Свободное время.
Прогулка с собакой.
Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.
Ужин.
Завтрак. Свободное время до обеда в эко-комплексе.
Горячий обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Ранний ужин в ресторане «Карелия».
Стоимость
Включено в стоимость
- все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д вокзала и аэропорта и обратно
- проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе Husky Moa в Доме полярника или Доме Хаски
- музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- страховка
- баня на дровах
- стоимость всех экскурсий и развлечений по программе тура + сопровождение экскурсоводов
- мастер-классы
- катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
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