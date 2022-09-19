Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).

Гид встречает с табличкой «КАРЕЛЬСКИЙ КОЛОРИТ». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Обзорная экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед.

Размещение в гостинице по выбору:

Спа-отель «Карелия» 4* - находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.

Отель «Прионежский» - комфортабельный отель на живописном берегу Онежского озера, по соседству с районом исторической застройки и прекрасной городской набережной.

В свободное время предлагаем:

- Конную прогулку (продолжительность программы 2.5 часа):

Трансфер на место проведения конной прогулки.

Экскурсия в конюшню: рассказ об амуниции, особенностях кормления, особенностях характера, породы, масти. Угощение животных (с руки угощаем лошадок и коз). Вы также познакомитесь с домашними животными, которые проживают на ферме: козы, овцы, индюки, кролики, корова, гуси, утки, куры. Мастер-класс по чистке и седловке лошади. Чаепитие у самовара у костра или в беседке. Конная прогулка под руководством инструктора.