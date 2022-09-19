Карельский колорит
Петрозаводск – Дом куклы – карельская деревня Киндасово – центр шунгита - водопад Кивач - курорт «Марциальные воды»
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).
Гид встречает с табличкой «КАРЕЛЬСКИЙ КОЛОРИТ». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Обзорная экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед.
Размещение в гостинице по выбору:
Спа-отель «Карелия» 4* - находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.
Отель «Прионежский» - комфортабельный отель на живописном берегу Онежского озера, по соседству с районом исторической застройки и прекрасной городской набережной.
В свободное время предлагаем:
- Конную прогулку (продолжительность программы 2.5 часа):
Трансфер на место проведения конной прогулки.
Экскурсия в конюшню: рассказ об амуниции, особенностях кормления, особенностях характера, породы, масти. Угощение животных (с руки угощаем лошадок и коз). Вы также познакомитесь с домашними животными, которые проживают на ферме: козы, овцы, индюки, кролики, корова, гуси, утки, куры. Мастер-класс по чистке и седловке лошади. Чаепитие у самовара у костра или в беседке. Конная прогулка под руководством инструктора.
Завтрак (шведский стол).
Путешествие в удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово (программа на 5,5 часов) Переезд в деревню Киндасово (50 км). Вас познакомят с историей деревни Киндасово, покажут достопримечательности: часовню Введения в храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские постройки. Вы совершите променад по деревенским улочками, надышитесь опьяняющим сосновым воздухом и откроете для себя первый и пока единственный в мире памятник. Кому? Узнаете на месте! Также Вы познакомитесь с музыкальной культурой Карелии (кантеле, ёухикко, руны…). Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых гостям разрешается поиграть. В завершении программы Вас ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь и чаепитие с карельской домашней выпечкой. Возвращение в Петрозаводск.
В свободное от программы время предлагаем: Увлекательный сплав (продолжительность сплава -2 часа) Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. Возвращение в город Петрозаводск. ВНИМАНИЕ: на сплав рекомендуем взять сменную одежду и обувь
Завтрак. За доплнительную плату предлагается:
- Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите реставрацию 22-главой Преображенской церкви, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Завтрак. За дополнительную плату предлагается экскурсии на выбор:
- Экскурсия на весь день «Валаам или горный парк «Рускеала».
Вариант 1: экскурсия «Дивный остров Валаам»
Переезд около 250 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
Прибытие в Сортавала - уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Вторая экскурсия на усмотрение организатора: - Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама. Гости увидят вновь отреставрированный шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный поклонный крест и небольшую хибарку бывшей монастырской таможни. - Или НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название Новый Иерусалим. Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.
Возвращение в город Сортавала.
Вариант 2: «Уникальный горный парк «Рускеала»
Переезд около 250 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
Прибытие в Сортавала - уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги.
По желанию: посещение музея Кронида Гоголева в городе Сортавале.
Кронид Гоголев - профессиональный художник, работавший в уникальной манере (резьба по дереву), известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции – скульптурный рельеф в дереве, и также можно увидеть живопись автора. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники нашли живое отражение в его творчестве.
Переезд в горный парк «Рускеала» (30 км)
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Экскурсия по Рускеала «Дорогой горных мастеров». Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп.плату) можно покататься на лодочках по Мраморному озеру, посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Возвращение в Петрозаводск. Прибытие поздно вечером (около 23 часов).
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Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (4 ночи в г. Петрозаводске)
- питание по программе (5 завтраков, 3 обеда, 1 чаепитие)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в «Дом куклы»
- поездка в деревню Киндасово
- экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
- посещение центра по производству изделий из шунгита
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего – по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- рафтинг по реке Шуя, стоимость - 1600 руб./взр.; 1400 руб./реб. до 17 лет (заказ при бронировании тура, оплата на месте)
- конная прогулка (от 5 человек) - 1750 руб./чел.(заказ при бронировании тура, оплата на месте)
- экскурсия на о.Валаам - стоимость - 5250 руб./взр.; 3750 руб./реб. до 12 лет; 2250 руб./реб. до 6 лет (заказ при бронировании тура, оплата на месте)
- экскурсия на о. Кижи - стоимость предварительная (точная информация будет известна в марте-апреле): 3 650 руб./чел. - взрослый; 3 700 руб./чел. - школьники 15 - 16 лет; 2 150 руб./чел.- школьники от 6 до 14 лет; дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места) (заказ при бронировании тура, оплата на месте)
Отзывы
В ходе тура "Карельский колорит" посетила все основные достопримечательности Карелии, всё хорошо организовано, замечательная гостиница, прекрасные гиды-экскурсоводы. Единственное замечание - хотелось бы включить в стоимость проживания не только завтрак, но и обед, так как в некоторые дни обед не был предусмотрен на экскурсиях, приходилось искать кафе. А в целом все понравилось, спасибо Алем-Тур за знакомство с Карелией!
Желание отдохнуть в Карелии в этом году появилось в первый день отпуска, к моей радости был маршрут,который мне понравился. В один день оформила по интернету путевку и приобрела билеты на поезд. Разместили в гостинице PITER INN размещение комфортабельное, питание разнообразное(шведский стол) , завтраки .В первый день и день отъезда был обед, и при посещении карельской деревни чай с пирогами, приготовленными хозяйкой. Транспорт хороший , водители опытные. Карелия красивый край, обязательно приеду сюда вновь.
Очень понравилось расположение, само размещение (в гостинице Фрегат), питание. Хорошая работа гидов. Единственный минус заключается в том,что на следущий день после посещения о. Валаам (ранний выезд (около 5 утра) и позднее возвращение (около 12 ночи) идет экскурсия с выездом из отеля в 9:30. Возвращение в Петрозаводск в 16:00. У нас и большинства отдыхающих отправление поезда в 21:00. То есть остаётся много свободного времени, которое уже фактически не нужно (с чемаданаи сильно не разгуляешься). Лучше бы сделать Валаам в другой день или выезд из отеля в последний день позже.
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