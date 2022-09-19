Карельский экспресс-3 лето 2022

Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор.

08:00 – Завтрак в отеле.

После завтрака у вас может быть либо свободный день в Сортавале с самостоятельным осмотром достопримечательностей и отдыхом по вкусу, либо одна из заранее выбранных программ.

В случае выбора свободного дня вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы.

В Карелии трепетно хранят традиции и историю. В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.

Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера. Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николая Чудотворца.

Также внимания заслуживает Музей Кронида Гоголева - знаменитого резчика по дереву, автора потрясающих по своей проработке объемных картин, не имеющих аналогов в мире. Тематика эпоса “Калевала” в такой подаче особенно впечатляет.

Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку, варенье из шишек.

Если вы не планируете самостоятельных вариантов отдыха, то предлагаем вам выбрать среди специально подготовленных программ.

Вариант 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно при бронировании тура)

09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре.

Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги). Попробуйте настоящую монастырскую еду, приготовленную местными монахами.

13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным. Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.

16:00 – Возвращение в город Сортавала.

Вариант 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно при бронировании тура)

В зависимости от погодных и иных условий экспедиция к лесным водопадам может состояться как в первой, так и во второй половине дня.

09:00 – Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам. Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта и к северу от него начнется экскурсия.

11:00 – Экспедиция к лесным водопадам Карелии.

Внимание: в рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

Мы заботимся о Вашем комфорте и поэтому в эту экспедицию к древним водопадам вы отправитесь на внедорожном транспорте, который предназначен для Карельского бездорожья.

Первыми на нашем пути встретятся водопады Койриноя 1 и Койриноя 2 на одноименной реке.

Водопад Койриноя 1 или как его еще прозвали местные жители - мельничный, является рукотворным. Высотой он достигает около 5 метров и когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а теперь просто живописное место.

Койриноя 2 – естественного происхождения. Гранитная скала, образующая этот порог, создает водопад высотой около 4 метров. Русло реки здесь очень узкое и вода подходит к порогу с очень большой скоростью, как бы выстреливая с высоты.

Далее мы отправялемся к водопадам Юканкоски (Белые Мосты) и Белые мосты 2, образующим целый завораживающий каскад.

Водопады Белые Мосты считаются одними из самых высоких в Карелии и являются гвоздем данной экскурсионной программы. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с большой скоростью падают с гранитных уступов, создавая непередаваемый словами пейзаж.

Внимание: к водопадам ведет неровная грунтовая дорога через лес, так как это дикий природный объект. Несмотря на удобный трансфер, рекомендуем заранее позаботиться о своем самочувствии и взять с собой таблетки от укачивания. Также, территория у самих водопадов скользкая и сырая, поэтому рекомендуем надевать удобную обувь.

В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только услугу посещения водопадов, но и прогулку по Ладожским шхерам.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

Вариант 3. Прогулка на катере по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно при бронировании тура)

15:00 – Водная прогулка по Ладожским шхерам

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари и «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.иА после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент отдыхает.

В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только поездку по шхерам, но и программу лесных водопадов.

Общее завершение для всех программ:

Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.

Внимание: необходимо самостоятельно добраться до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург и поезд в Москву.

18:45 - Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43)

20:20 - Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16)