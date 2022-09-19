Карельский экспресс-3 лето 2022
Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет что-то привлекательное для себя! А лучший финал для своего приключения вы выберете сами из нескольких вариантов программы 3-го дня тура.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Поезд + автобус = удобно для путешественников со всей России!
- Вся природа Карелии в одном туре: живописные водопады, заповедники, вулканы, знаменитые озера и Мраморный каньон
- Билеты в Горный парк “Рускеала” и экскурсия включены в стоимость
- Выбор программы 3 дня: к святому о. Валаам, древним лесным водопадам Карели или/и на катере вдоль Ладожских шхер!
Маршрут:
1 день: ж/д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску – вулкан Гирвас – водопад и заповедник Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск
2 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сортавалы на ретропоезде (по желанию) – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства – ж/д вокзал Сортавала
3 день: Свободный день или программа на выбор:
Вариант 1) экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат
Вариант 2) экскурсионная программа на острове Валаам “Новый Иерусалим”: Центральная усадьба и Воскресенский скит
Вариант 3) Прогулка на катере по ладожским шхерам
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие поездом на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
08:30 – Завтрак (шведский стол) в ресторане Паулайнер при отеле Piter Inn - приобретается за доп. плату на месте (по желанию). Piter Inn удобно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от жд вокзала.
Сбор группы для следования по экскурсионной программе и встреча с гидом у отеля Piter
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вы узнаете об истории столицы Карелии, Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас
В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий. Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по каменным ступеням, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот.
Помимо посещения обзорных площадок с видом на каскады водопада, Вы сможете познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме.
Свободное время Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией. На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор группы. Отправление автобуса.
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры - оплачивается по желанию на месте.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд изнаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
- «Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
Часть представленных выше развлечений оплачивается отдельно по желанию по ценам парка.
17:00 – Отправление ретропоезда из “Рускеала”. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
Билеты на ретропоезд приобретаются самостоятельно до начала тура в РЖД. В высокий сезон билеты на ретропоезд желательно покупать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Внимание: Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 - Выезд автобуса из Горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 - Размещение в отеле. Свободное время, отдых
Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор.
08:00 – Завтрак в отеле.
После завтрака у вас может быть либо свободный день в Сортавале с самостоятельным осмотром достопримечательностей и отдыхом по вкусу, либо одна из заранее выбранных программ.
В случае выбора свободного дня вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера. Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николая Чудотворца.
Также внимания заслуживает Музей Кронида Гоголева - знаменитого резчика по дереву, автора потрясающих по своей проработке объемных картин, не имеющих аналогов в мире. Тематика эпоса “Калевала” в такой подаче особенно впечатляет.
Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку, варенье из шишек.
Если вы не планируете самостоятельных вариантов отдыха, то предлагаем вам выбрать среди специально подготовленных программ.
Вариант 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно при бронировании тура)
09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре.
Внимание: в случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.
12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги). Попробуйте настоящую монастырскую еду, приготовленную местными монахами.
13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным. Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.
16:00 – Возвращение в город Сортавала.
Вариант 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно при бронировании тура)
В зависимости от погодных и иных условий экспедиция к лесным водопадам может состояться как в первой, так и во второй половине дня.
09:00 – Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам. Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта и к северу от него начнется экскурсия.
11:00 – Экспедиция к лесным водопадам Карелии.
Внимание: в рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Мы заботимся о Вашем комфорте и поэтому в эту экспедицию к древним водопадам вы отправитесь на внедорожном транспорте, который предназначен для Карельского бездорожья.
Первыми на нашем пути встретятся водопады Койриноя 1 и Койриноя 2 на одноименной реке.
Водопад Койриноя 1 или как его еще прозвали местные жители - мельничный, является рукотворным. Высотой он достигает около 5 метров и когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а теперь просто живописное место.
Койриноя 2 – естественного происхождения. Гранитная скала, образующая этот порог, создает водопад высотой около 4 метров. Русло реки здесь очень узкое и вода подходит к порогу с очень большой скоростью, как бы выстреливая с высоты.
Далее мы отправялемся к водопадам Юканкоски (Белые Мосты) и Белые мосты 2, образующим целый завораживающий каскад.
Водопады Белые Мосты считаются одними из самых высоких в Карелии и являются гвоздем данной экскурсионной программы. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с большой скоростью падают с гранитных уступов, создавая непередаваемый словами пейзаж.
Внимание: к водопадам ведет неровная грунтовая дорога через лес, так как это дикий природный объект. Несмотря на удобный трансфер, рекомендуем заранее позаботиться о своем самочувствии и взять с собой таблетки от укачивания. Также, территория у самих водопадов скользкая и сырая, поэтому рекомендуем надевать удобную обувь.
В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только услугу посещения водопадов, но и прогулку по Ладожским шхерам.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
Вариант 3. Прогулка на катере по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно при бронировании тура)
15:00 – Водная прогулка по Ладожским шхерам
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари и «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.иА после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент отдыхает.
В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только поездку по шхерам, но и программу лесных водопадов.
Общее завершение для всех программ:
Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.
Внимание: необходимо самостоятельно добраться до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург и поезд в Москву.
18:45 - Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43)
20:20 - Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16)
Стоимость
Включено в стоимость
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение водопада Кивач
- остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты до Петрозаводска, из Сортавала до нужного вам пункта и на «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Стоимость (для туров с отправлением на Валаам по субботам): 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере – 1900 р./чел.
- Экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат: 1900 р./взр., 1400 р./дети до 14 лет
- Завтрак (шведский стол) в ресторане Пауланер отеля Piter Inn в Петрозаводске по прибытии с поезда
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 300 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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