Карельская палитра 2022

Завтрак в отеле - шведский стол (время и наполняемость зависят от выбранного варианта экскурсии).

Сегодня выбор варианта экскурсии за Вами:

1. Экскурсия на остров Соловки (за доп. плату при бронировании тура) на целый день. Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.

Внимание: на маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о.Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.

02:00 - выезд в порт Рабочеостровск (390 км, 5 - 6 часов). Завтрак ланч-бокс.

08:00 - Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю). Держим фотоаппарат наготове - возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом - белухой.

10:00 - прибытие на остров Соловки - уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира. Время нахождения на острове - 9 часов.

Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.

Свободное время на самостоятельный обед в кафе Монастырская трапезная.

Впечатления дополнит прогулка на мыс Лабиринтов. Разноцветные мхи и лишайники, низкорослые можжевельники, искривленные пляшущие березы, цепляющиеся за скудную северную почву и… камни. Гладко отшлифованные ледниками, они - украшение знаменитых островов и хранят свои многочисленные тайны. Говорят, во времена Атлантиды здесь была одна из самых развитых цивилизаций Гипербореев.

На острове в свободное время можно приобрести знаменитую беломорскую морскую капусту, а также косметику из ламинарии, посетить действующий храм или искупаться в Белом море.

21:00 - возвращение на большую землю в порт Рабочеостровск. Прибытие в отель после экскурсии ~ 03:00.

2. Экскурсия Музейный Петрозаводск (за доп. плату при бронировании тура). Хотите представить себя мореплавателем эпохи неолита и узнать кто такие дивики - отправляйтесь на эту экскурсию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 5,5 часов.

Переезд в столицу Карелии - г. Петрозаводск.

Экскурсия в музее Полярный Одиссей. В музее собраны деревянные парусные корабли участники экспедиций по северным и южным морям Мирового океана.

В ходе экскурсии можно будет подняться на полиспасте (одном из древнейших механических устройств) на палубу легендарной ладьи Святитель Николай, опустить и поднять парус, примерить водолазный шлем прошлого века и сыграть на необычном музыкальном инструменте под названием «лодка-струн». А так же получить знания по судостроению, картографии и судовождению. Приятным дополнением будут красочные фото мореплавателей разных времен, даже эпохи неолита в лодке-однодневке, на борту, в трюмах и в поварне бригантины «Полярный Одиссей».

Экскурсия в музее Дом куклы.

«Играть в куклы никогда не поздно, наш музей - это семейный дом радости, аптека для человеческой души говорила о своем музее Татьяна Калинина, его основатель.

Совершим путешествие в мир детства, чудес, и исполнения заветных желаний, а так же познакомимся с «домовятами», «дивиками», «лешими» и другими персонажами сказок и былин.

Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных свойствах целебного камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды.

Возвращение в отель.

3. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое. (за доп. плату при бронировании тура).

Хотите разгадать загадочные писаницы древних саамов и побывать на мысу, который охраняет сам бес - отправляйтесь в эту экспедицию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 18,5 часов.

Внимание: маршрут предусматривает длительную пешую прогулку (5 км в обе стороны), рекомендуем одежду и обувь спортивного типа, не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу.

06:00 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.

06:30 - выезд на экскурсионную программу, на маршруте:

Гора Лысуха. Эта скалистая сопка - памятник военной истории. Здесь находится укрепрайон, входящий когда-то в оборонительную Масельскую линию, построенную во время финской оккупации в 1941-1944 годах. Так как высота горы 138 метров над уровнем моря и с неё просматривается местность на дальнее расстояние, выбор её для строительства оборонительных сооружений вполне понятен.

Город Медвежьегорск (Кархумяки). В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

Беломоро - Балтийский канал им. Сталина. Самый прославленный из всех каналов России, благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.

Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа. Архитектура храма настолько необычна, что вызывает удивление всех туристов, побывавших в этих местах. Церковь напоминает оборонительную башню с небольшими окнами-бойницами, а ее деревянная звонница - сторожевую вышку.

Обед (накрытие) в кафе города Пудож. Стоимость 380 рублей/чел.

~ 13:45 - прибытие в деревню Каршево. Посадка в старинную ладью. Водная переправа по реке Черная (1 час 30 минут в одну сторону).

Наружный осмотр старинного петровского 16-ти метрового маяка, который еще недавно входил в систему Волго-Балтийского водного пути и указывал морякам путь домой.

Экскурсия по мысу Бесов Нос. Причудливая форма в виде носа крючком и самый большой рисунок - петроглиф, таинственная фигура размером около 2 м, когда-то даровали мысу его название. Монахи Муромского монастыря в 15 веке окрестили его бесом, а чтобы защитить людей от бесовой силы начертали на нём крест.

Здесь расположено самое богатое в Скандинавии и в России скопление древних наскальных рисунков. Эти послания оставили наши предки 5 тысяч лет назад. В 2021 году онежские петроглифы в заказнике «Муромский» внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обратная переправа на старинной ладье по реке. ~ 20:00 - возвращение в деревню Каршево. Выезд в Кондопогу в отель.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 01:00.

Для тех, кто не едет на экскурсии - свободный день:

Завтрак в кафе отеля - шведский стол.

Прокат на берегу Онежского озера (200 м от отеля):

лодки весельные (вместимость до 4 человек, стоимость 200 руб./чел/час, каждый последующий час 100 руб./чел.), велосипеды (150 рублей в час), удочки (от 100 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера

сувенирный магазин на территории отеля - широкий ассортимент чаев, природной косметики, сувениров и продукции местного рыбного промышленника по ценам производителя.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 руб./чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на метсте. Стоимость 380/300 руб./чел.