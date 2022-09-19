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Карельская палитра 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Бюджетный летний тур в Карелию на 5 дней с заездом по понедельникам. Это позволит провести неделю в Карелии, и к выходным вернуться домой. Яркая насыщенная программа тура сочетает экскурсионный, познавательный, культурный и активный отдых.

Вас ждёт:

  • водопад и природный заповедник Кивач
  • горный парк Рускеала
  • рускеальские водопады Ахинкоски
  • палеовулкан Гирвас
  • музыкальные карильоны г. Кондопога
  • первый российский курорт Марциальные воды
  • обзорные экскурсии по г. Петрозаводск и г. Кондопога
  • посещение музея авангардных скульптур на Онежской набережной
  • посещение питомника ездовых собак
  • анимационные программы
  • мастер-классы
  • сплав по реке Шуя (за доп. плату)
  • экскурсии на выбор (за доп. плату)

Программа тура

День 1
Гирвас - Кивач - обзорная экскурсия по г. Кондопога - сплав по Шуе (за доп. плату)

Сбор группы  на ж/д  вокзале г. Петрозаводска в 07:50 у вагона № 10 по прибытии поезда № 018А. Гид с табличкой Карелия.

Выезд на экскурсионную программу. Трассовая экскурсия Карелия - Республика озер и рек.

Остановка в кафе г. Кондопога. Завтрак - шведский стол.

За первыми природными загадками выезжаем на экскурсионную программу (58 км).

Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.

Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты. Не забудьте видеокамеру - вы побывали на настоящем вулкане в Карелии!

Природный заповедник и водопад «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России...

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.

Приезд в культурную столицу Карелии - г. Кондопога. Размещение в номерах отеля Карелия 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5).

Обед  в кафе отеля  - шведский стол (за доп. плату на месте). Стоимость 380 руб./чел.

Небольшая пешая обзорная экскурсия по г. Кондопога.

Город уютно расположился на берегу Онежского озера. Познакомимся с его достопримечательностями. «Конда» - «сосна» - «пога» - «уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными» соснами, но и архитектурными шедеврами из стекла и камня. Ледовой дворец не имеет равных по Северо-западу. Дворец искусств - каменное чудо из гранита и мрамора. Его гордость - два органа - большой немецкий, да малый французский.

Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками  неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для Вас!

Отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах - рафтах по реке (за доп. плату при бронировании тура). Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых и морс для детей (необходимо взять с собой пакет с вещами для переодевания, купальники, обувь на шнурках или липучках)..

Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей. Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя  и устроим покатушки на пороге Большой Толь.

Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).

Комплимент  от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) - держат температуру русской бани.

Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для взрослых.

Возвращение  в отель.

Для не выезжающих на экскурсии: ужин в отеле  (шведский стол/накрытие). Стоимость 380/300 руб./чел.

День 2
Свободный день или экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак в отеле - шведский стол (время и наполняемость зависят от выбранного варианта экскурсии).

Сегодня выбор варианта экскурсии за Вами:

1. Экскурсия на остров Соловки (за доп. плату при бронировании тура) на целый день. Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.

Внимание: на маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о.Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.

02:00 - выезд в порт Рабочеостровск (390 км, 5 - 6  часов). Завтрак ланч-бокс.

08:00 - Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю). Держим фотоаппарат наготове - возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом - белухой. 

10:00 -  прибытие на остров Соловки - уникальный памятник архитектуры и место паломничества  верующих со всего мира. Время нахождения на острове - 9 часов.

Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.

Свободное время на самостоятельный обед в кафе Монастырская трапезная.

Впечатления дополнит прогулка на мыс Лабиринтов. Разноцветные мхи и лишайники, низкорослые можжевельники, искривленные пляшущие березы, цепляющиеся за скудную северную почву и… камни. Гладко отшлифованные ледниками, они - украшение знаменитых островов и хранят свои многочисленные тайны. Говорят, во времена Атлантиды здесь была одна из самых развитых цивилизаций Гипербореев.

На острове в свободное время можно приобрести знаменитую беломорскую морскую капусту, а также косметику из ламинарии, посетить действующий храм или искупаться в Белом море.

21:00 - возвращение  на большую землю в порт Рабочеостровск. Прибытие в отель после экскурсии ~ 03:00.

2. Экскурсия Музейный Петрозаводск (за доп. плату при бронировании тура). Хотите представить себя мореплавателем эпохи неолита и узнать кто такие дивики - отправляйтесь на эту экскурсию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~  5,5  часов.

Переезд в столицу Карелии - г. Петрозаводск.

Экскурсия в музее Полярный Одиссей. В музее собраны деревянные парусные корабли участники экспедиций по северным и южным морям Мирового океана.

В ходе экскурсии можно будет подняться на полиспасте (одном из древнейших механических устройств) на палубу легендарной ладьи Святитель Николай, опустить и поднять парус, примерить водолазный шлем прошлого века и сыграть на необычном музыкальном инструменте под названием «лодка-струн». А так же получить знания по судостроению, картографии и судовождению. Приятным дополнением будут красочные фото мореплавателей разных времен, даже эпохи неолита в лодке-однодневке, на борту, в трюмах и в поварне бригантины «Полярный Одиссей».

Экскурсия в музее Дом куклы.

«Играть в куклы никогда не поздно, наш музей - это семейный дом радости, аптека для человеческой души говорила о своем музее Татьяна Калинина, его основатель.

Совершим путешествие в мир детства, чудес, и исполнения заветных желаний, а так же  познакомимся  с «домовятами», «дивиками», «лешими» и другими персонажами сказок и былин.

Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных свойствах целебного камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды.

Возвращение в отель.

3. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое. (за доп. плату при бронировании тура).

Хотите разгадать загадочные писаницы древних саамов и побывать на мысу, который охраняет сам бес - отправляйтесь в эту экспедицию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 18,5  часов.

Внимание: маршрут предусматривает длительную пешую прогулку (5 км в обе стороны), рекомендуем одежду и обувь спортивного типа, не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу.

06:00 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.

06:30 - выезд  на экскурсионную программу, на маршруте:

Гора Лысуха. Эта скалистая сопка - памятник военной истории. Здесь находится укрепрайон, входящий когда-то в оборонительную Масельскую  линию, построенную во время финской оккупации в 1941-1944 годах. Так как высота горы 138 метров над уровнем моря и с неё просматривается местность на дальнее расстояние, выбор её для строительства оборонительных сооружений вполне понятен.

Город Медвежьегорск (Кархумяки). В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

Беломоро - Балтийский канал им. Сталина. Самый прославленный из всех каналов России, благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.

Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа. Архитектура храма настолько необычна, что вызывает удивление всех туристов, побывавших в этих местах. Церковь напоминает оборонительную башню с небольшими окнами-бойницами, а ее деревянная звонница - сторожевую вышку.

Обед (накрытие) в кафе города Пудож. Стоимость 380 рублей/чел.

~ 13:45 - прибытие в деревню  Каршево. Посадка в старинную ладью. Водная переправа по реке Черная (1 час 30 минут в одну сторону).

Наружный осмотр старинного петровского 16-ти метрового маяка, который еще недавно входил в систему Волго-Балтийского водного пути и указывал морякам путь домой.

Экскурсия по мысу Бесов Нос. Причудливая форма в виде носа крючком и  самый большой рисунок - петроглиф, таинственная фигура размером около 2 м, когда-то даровали мысу его название. Монахи Муромского монастыря в 15 веке окрестили его бесом, а чтобы защитить людей от бесовой силы начертали на нём крест.

Здесь расположено самое богатое в Скандинавии  и в России  скопление древних наскальных рисунков. Эти послания оставили наши предки 5 тысяч лет назад. В 2021 году онежские петроглифы в заказнике «Муромский» внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обратная переправа на старинной ладье по реке. ~ 20:00 - возвращение в деревню Каршево. Выезд в Кондопогу в отель.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 01:00.

Для тех, кто не едет на экскурсии - свободный день:

Завтрак в кафе отеля - шведский стол.

Прокат на берегу Онежского озера (200 м от отеля):

  • лодки весельные (вместимость до 4 человек, стоимость 200 руб./чел/час, каждый последующий час 100 руб./чел.), велосипеды (150 рублей в час), удочки (от 100 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера
  • сувенирный магазин на территории отеля - широкий ассортимент чаев, природной косметики, сувениров и  продукции местного рыбного промышленника по ценам производителя.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 руб./чел.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на метсте. Стоимость 380/300 руб./чел.

День 3
Анимационная программа В гостях у народов севера и мастер-класс по игре Кюккя - посещение питомника ездовых собак

Завтрак в отеле - шведский стол.

Программа на свежем воздухе  «В гостях у народов севера». Традиционные карельские обряды, игрища  и  мастер-класс по увлекательной игре северного народа «Кюккя». Карельский боулинг - станет годовым зарядом энергии и позитива, а так же хорошим упражнением для глазомера и ловкости.

Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные  всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 руб./чел.

Услуги за доп. плату во второй половине дня:

13:30/14:30 - Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска (за доп. плату при бронировании тура).  Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.

Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводск на метеорах. И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского  крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же у вас будет уникальная  возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно).

~ 22:00 - возвращение в отель.

Ужин в кафе отеля (накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 300 рублей/чел.

Водная прогулка с пикником и дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру. (за доп. плату при бронировании тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часов.

Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают  рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70%  красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов появилось  в Карелии.

Во время водной прогулки полюбуемся красотой Онежских шхер, песчаными косами и осмотрим с воды Березовецкий маяк.

Рассказ рыбовода о выращивании форели и фото-сессия на фоне островов будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале. Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике  с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками.

Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.

День 4
Водопад Ахинкоски и горный парк Рускеала

06:15 - ранний завтрак в отеле - «шведский стол».

06:45 - Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми  нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный  «окунёвый порог» - водопад Ахинкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина речка».

Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела.

Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.

Общее время нахождения в парке - 2 часа.

Вторая половина дня - свободная, либо экскурсии за доп. плату. Если вы не планируете выезжать на экскурсии во второй половине дня - вы можете остаться в горном парке и самостоятельно на поезде Рускеальский экспресс приехать в г. Сортавала и встретиться с группой.

Переезд в г. Сортавала. Всего 45 минут и мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.

Обед в городском кафе (комплекс) за доп. плату на месте. Стоимость 390 рублей/чел.

В 16:00 - из города Сортавала предлагаем (за доп. плату при бронировании тура):

1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). Длительность экскурсии: 4,5 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа.

Время водного путешествия на метеоре из Сортавала до острова по Ладожскому озеру – 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры – фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России.

В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам - 2 часа.

Возвращение на материк.

2. Экскурсия Очарование  Приладожья. Продолжительность  экскурсии: 4,5 часа.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».

Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь… 

В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле,  Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.

Крепость викингов. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь каждый может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель.

Вы побываете в воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь на ладожские фьорды. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения. Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото.

Дегустация трех сортов «Хмельного меда». В Медовом зале вы отведаете медовуху, приготовленную  по старинным рецептам, узнаете историю медоварения на Руси и древние тосты викингов.

Водная прогулка на ладье до острова Риеккалансаари (в переводе греческий остров).

Предлагаем сесть за весло настоящего драккара викингов, узнать интересные факты об истории северного кораблестроения и принять участие в небольшом водном походе на реплике исторического судна по акватории Ладожских шхер. Все средневековые путешественники под руководством опытного капитана освоят греблю, познакомятся с морскими терминами и научатся ставить парус (по погодным условиям).

Для не выезжающих на экскурсии - свободное время в г. Сортавала.

20:00 - встречаемся на пристани в г. Сортавала. По уже знакомой дороге возвращение в отель, приезд  ~ в 00:30.

День 5
Мастер-классы - Марциальные воды - обзорная экскурсия по Петрозаводску

Завтрак в отеле - шведский стол.

09:45 - освобождение номеров, вещи в камеру хранения отеля.

10:00 - «Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки). Пока северные пирожки в печке румянятся - порукодельничаем. Оберег «неразлучники» - прекрасный сувенир на память о Карелии и талисман для семейного благополучия.

Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток. Заиграет песня - «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга. Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.

Чаепитие с изделиями собственного производства - калитками.

Выезд на экскурсионную программу. Первый российский  курорт Марциальные воды.

Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же любил со своей свитой играть в «Бирюльки».

Церковь Апостола Петра. В народе ее называли «иностранкой». Так непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря, кресты без косых перекладин и шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно - строительством храма руководил лютеранин по вероисповеданию голландец Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники, выточенные самим Петром I.

Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из четырех источников.

Посещение крупного ТЦ столицы. У вас будет возможность самостоятельно перекусить в кафе  и  познакомиться с товарами местных производителей.

К 17:00 - приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска (для туристов выезжающих в г. Санкт-Петербург на поезде № 805 Ч Ласточка).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Какой он, город святого Петра? Это город - порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.

Прогулка по Онежской набережной города. 

По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.

Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

К 20:30 - приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание в Карелии
  • проживание: отель «Карелия» 3* (г. Кондопога) - 4 суток
  • питание: 5 завтраков, чаепитие с калитками
  • экскурсии: водопады Кивач и Ахинкоски (без тропы Аллея сказок с подвесными мостами), вулкан Гирвас, музыкальные карильоны, первый русский курорт Марциальные воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников, горный парк «Рускеала» (входной билет дополнительно в Карелии)
  • обзорные экскурсии по городам: Петрозаводск, Кондопога, музей авангардных скульптур на Онежской набережной
  • посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
  • анимационная программа:  «В гостях у народов севера»
  • 5 национальных мастер-классов: «Кантеле», «Калитка», «Оберег неразлучники», «Национальные танцы», Кюккя
  • услуги гида на территории Республики Карелия

Оплачивается отдельно

  • питание: обеды/ужины от 300 руб./чел.
  • безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Стоимость: 1950 руб./взрослый, 1750 руб./ребенок. Пикник с дегустацией. Стоимость: 1300 руб./чел.
  • концерт органной музыки во Дворце искусств (г. Кондопога). Стоимость: взрослый - 450 руб./чел, ребенок - 350 руб./чел.
  • входной билет в горный парк Рускеала. Стоимость: 500 руб./взрослый, 300 руб./ старше 60 лет, студент, 250 руб./дети до 17 лет, дети до 7 лет - бесплатно.
  • экскурсии по выбору за доп. плату

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