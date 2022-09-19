Карельская палитра 2022
Бюджетный летний тур в Карелию на 5 дней с заездом по понедельникам. Это позволит провести неделю в Карелии, и к выходным вернуться домой. Яркая насыщенная программа тура сочетает экскурсионный, познавательный, культурный и активный отдых.
Вас ждёт:
- водопад и природный заповедник Кивач
- горный парк Рускеала
- рускеальские водопады Ахинкоски
- палеовулкан Гирвас
- музыкальные карильоны г. Кондопога
- первый российский курорт Марциальные воды
- обзорные экскурсии по г. Петрозаводск и г. Кондопога
- посещение музея авангардных скульптур на Онежской набережной
- посещение питомника ездовых собак
- анимационные программы
- мастер-классы
- сплав по реке Шуя (за доп. плату)
- экскурсии на выбор (за доп. плату)
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска в 07:50 у вагона № 10 по прибытии поезда № 018А. Гид с табличкой Карелия.
Выезд на экскурсионную программу. Трассовая экскурсия Карелия - Республика озер и рек.
Остановка в кафе г. Кондопога. Завтрак - шведский стол.
За первыми природными загадками выезжаем на экскурсионную программу (58 км).
Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.
Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты. Не забудьте видеокамеру - вы побывали на настоящем вулкане в Карелии!
Природный заповедник и водопад «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России...
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.
Приезд в культурную столицу Карелии - г. Кондопога. Размещение в номерах отеля Карелия 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля - шведский стол (за доп. плату на месте). Стоимость 380 руб./чел.
Небольшая пешая обзорная экскурсия по г. Кондопога.
Город уютно расположился на берегу Онежского озера. Познакомимся с его достопримечательностями. «Конда» - «сосна» - «пога» - «уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными» соснами, но и архитектурными шедеврами из стекла и камня. Ледовой дворец не имеет равных по Северо-западу. Дворец искусств - каменное чудо из гранита и мрамора. Его гордость - два органа - большой немецкий, да малый французский.
Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для Вас!
Отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах - рафтах по реке (за доп. плату при бронировании тура). Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых и морс для детей (необходимо взять с собой пакет с вещами для переодевания, купальники, обувь на шнурках или липучках)..
Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей. Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.
Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
Комплимент от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) - держат температуру русской бани.
Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для взрослых.
Возвращение в отель.
Для не выезжающих на экскурсии: ужин в отеле (шведский стол/накрытие). Стоимость 380/300 руб./чел.
Завтрак в отеле - шведский стол (время и наполняемость зависят от выбранного варианта экскурсии).
Сегодня выбор варианта экскурсии за Вами:
1. Экскурсия на остров Соловки (за доп. плату при бронировании тура) на целый день. Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.
Внимание: на маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о.Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.
02:00 - выезд в порт Рабочеостровск (390 км, 5 - 6 часов). Завтрак ланч-бокс.
08:00 - Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю). Держим фотоаппарат наготове - возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом - белухой.
10:00 - прибытие на остров Соловки - уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира. Время нахождения на острове - 9 часов.
Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю. Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.
Свободное время на самостоятельный обед в кафе Монастырская трапезная.
Впечатления дополнит прогулка на мыс Лабиринтов. Разноцветные мхи и лишайники, низкорослые можжевельники, искривленные пляшущие березы, цепляющиеся за скудную северную почву и… камни. Гладко отшлифованные ледниками, они - украшение знаменитых островов и хранят свои многочисленные тайны. Говорят, во времена Атлантиды здесь была одна из самых развитых цивилизаций Гипербореев.
На острове в свободное время можно приобрести знаменитую беломорскую морскую капусту, а также косметику из ламинарии, посетить действующий храм или искупаться в Белом море.
21:00 - возвращение на большую землю в порт Рабочеостровск. Прибытие в отель после экскурсии ~ 03:00.
2. Экскурсия Музейный Петрозаводск (за доп. плату при бронировании тура). Хотите представить себя мореплавателем эпохи неолита и узнать кто такие дивики - отправляйтесь на эту экскурсию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 5,5 часов.
Переезд в столицу Карелии - г. Петрозаводск.
Экскурсия в музее Полярный Одиссей. В музее собраны деревянные парусные корабли участники экспедиций по северным и южным морям Мирового океана.
В ходе экскурсии можно будет подняться на полиспасте (одном из древнейших механических устройств) на палубу легендарной ладьи Святитель Николай, опустить и поднять парус, примерить водолазный шлем прошлого века и сыграть на необычном музыкальном инструменте под названием «лодка-струн». А так же получить знания по судостроению, картографии и судовождению. Приятным дополнением будут красочные фото мореплавателей разных времен, даже эпохи неолита в лодке-однодневке, на борту, в трюмах и в поварне бригантины «Полярный Одиссей».
Экскурсия в музее Дом куклы.
«Играть в куклы никогда не поздно, наш музей - это семейный дом радости, аптека для человеческой души говорила о своем музее Татьяна Калинина, его основатель.
Совершим путешествие в мир детства, чудес, и исполнения заветных желаний, а так же познакомимся с «домовятами», «дивиками», «лешими» и другими персонажами сказок и былин.
Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных свойствах целебного камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды.
Возвращение в отель.
3. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое. (за доп. плату при бронировании тура).
Хотите разгадать загадочные писаницы древних саамов и побывать на мысу, который охраняет сам бес - отправляйтесь в эту экспедицию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 18,5 часов.
Внимание: маршрут предусматривает длительную пешую прогулку (5 км в обе стороны), рекомендуем одежду и обувь спортивного типа, не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу.
06:00 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.
06:30 - выезд на экскурсионную программу, на маршруте:
Гора Лысуха. Эта скалистая сопка - памятник военной истории. Здесь находится укрепрайон, входящий когда-то в оборонительную Масельскую линию, построенную во время финской оккупации в 1941-1944 годах. Так как высота горы 138 метров над уровнем моря и с неё просматривается местность на дальнее расстояние, выбор её для строительства оборонительных сооружений вполне понятен.
Город Медвежьегорск (Кархумяки). В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…
Беломоро - Балтийский канал им. Сталина. Самый прославленный из всех каналов России, благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.
Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа. Архитектура храма настолько необычна, что вызывает удивление всех туристов, побывавших в этих местах. Церковь напоминает оборонительную башню с небольшими окнами-бойницами, а ее деревянная звонница - сторожевую вышку.
Обед (накрытие) в кафе города Пудож. Стоимость 380 рублей/чел.
~ 13:45 - прибытие в деревню Каршево. Посадка в старинную ладью. Водная переправа по реке Черная (1 час 30 минут в одну сторону).
Наружный осмотр старинного петровского 16-ти метрового маяка, который еще недавно входил в систему Волго-Балтийского водного пути и указывал морякам путь домой.
Экскурсия по мысу Бесов Нос. Причудливая форма в виде носа крючком и самый большой рисунок - петроглиф, таинственная фигура размером около 2 м, когда-то даровали мысу его название. Монахи Муромского монастыря в 15 веке окрестили его бесом, а чтобы защитить людей от бесовой силы начертали на нём крест.
Здесь расположено самое богатое в Скандинавии и в России скопление древних наскальных рисунков. Эти послания оставили наши предки 5 тысяч лет назад. В 2021 году онежские петроглифы в заказнике «Муромский» внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обратная переправа на старинной ладье по реке. ~ 20:00 - возвращение в деревню Каршево. Выезд в Кондопогу в отель.
Прибытие в отель после экскурсии ~ 01:00.
Для тех, кто не едет на экскурсии - свободный день:
Завтрак в кафе отеля - шведский стол.
Прокат на берегу Онежского озера (200 м от отеля):
- лодки весельные (вместимость до 4 человек, стоимость 200 руб./чел/час, каждый последующий час 100 руб./чел.), велосипеды (150 рублей в час), удочки (от 100 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера
- сувенирный магазин на территории отеля - широкий ассортимент чаев, природной косметики, сувениров и продукции местного рыбного промышленника по ценам производителя.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 руб./чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на метсте. Стоимость 380/300 руб./чел.
Завтрак в отеле - шведский стол.
Программа на свежем воздухе «В гостях у народов севера». Традиционные карельские обряды, игрища и мастер-класс по увлекательной игре северного народа «Кюккя». Карельский боулинг - станет годовым зарядом энергии и позитива, а так же хорошим упражнением для глазомера и ловкости.
Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 руб./чел.
Услуги за доп. плату во второй половине дня:
13:30/14:30 - Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска (за доп. плату при бронировании тура). Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.
Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводск на метеорах. И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же у вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно).
~ 22:00 - возвращение в отель.
Ужин в кафе отеля (накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 300 рублей/чел.
Водная прогулка с пикником и дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру. (за доп. плату при бронировании тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 3,5 часов.
Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70% красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов появилось в Карелии.
Во время водной прогулки полюбуемся красотой Онежских шхер, песчаными косами и осмотрим с воды Березовецкий маяк.
Рассказ рыбовода о выращивании форели и фото-сессия на фоне островов будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале. Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками.
Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.
06:15 - ранний завтрак в отеле - «шведский стол».
06:45 - Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» - водопад Ахинкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина речка».
Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке - 2 часа.
Вторая половина дня - свободная, либо экскурсии за доп. плату. Если вы не планируете выезжать на экскурсии во второй половине дня - вы можете остаться в горном парке и самостоятельно на поезде Рускеальский экспресс приехать в г. Сортавала и встретиться с группой.
Переезд в г. Сортавала. Всего 45 минут и мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.
Обед в городском кафе (комплекс) за доп. плату на месте. Стоимость 390 рублей/чел.
В 16:00 - из города Сортавала предлагаем (за доп. плату при бронировании тура):
1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). Длительность экскурсии: 4,5 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа.
Время водного путешествия на метеоре из Сортавала до острова по Ладожскому озеру – 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры – фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам - 2 часа.
Возвращение на материк.
2. Экскурсия Очарование Приладожья. Продолжительность экскурсии: 4,5 часа.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…
В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.
Крепость викингов. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь каждый может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель.
Вы побываете в воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь на ладожские фьорды. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения. Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото.
Дегустация трех сортов «Хмельного меда». В Медовом зале вы отведаете медовуху, приготовленную по старинным рецептам, узнаете историю медоварения на Руси и древние тосты викингов.
Водная прогулка на ладье до острова Риеккалансаари (в переводе греческий остров).
Предлагаем сесть за весло настоящего драккара викингов, узнать интересные факты об истории северного кораблестроения и принять участие в небольшом водном походе на реплике исторического судна по акватории Ладожских шхер. Все средневековые путешественники под руководством опытного капитана освоят греблю, познакомятся с морскими терминами и научатся ставить парус (по погодным условиям).
Для не выезжающих на экскурсии - свободное время в г. Сортавала.
20:00 - встречаемся на пристани в г. Сортавала. По уже знакомой дороге возвращение в отель, приезд ~ в 00:30.
Завтрак в отеле - шведский стол.
09:45 - освобождение номеров, вещи в камеру хранения отеля.
10:00 - «Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки). Пока северные пирожки в печке румянятся - порукодельничаем. Оберег «неразлучники» - прекрасный сувенир на память о Карелии и талисман для семейного благополучия.
Прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и получим первые уроки игры на инструменте. Пусть «карельские гусли» поют о ветре, о теплом доме, в нем всегда будут счастье и достаток. Заиграет песня - «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга. Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.
Чаепитие с изделиями собственного производства - калитками.
Выезд на экскурсионную программу. Первый российский курорт Марциальные воды.
Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Церковь Апостола Петра. В народе ее называли «иностранкой». Так непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря, кресты без косых перекладин и шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно - строительством храма руководил лютеранин по вероисповеданию голландец Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники, выточенные самим Петром I.
Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из четырех источников.
Посещение крупного ТЦ столицы. У вас будет возможность самостоятельно перекусить в кафе и познакомиться с товарами местных производителей.
К 17:00 - приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска (для туристов выезжающих в г. Санкт-Петербург на поезде № 805 Ч Ласточка).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Какой он, город святого Петра? Это город - порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.
Прогулка по Онежской набережной города.
По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.
Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
К 20:30 - приезд на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание в Карелии
- проживание: отель «Карелия» 3* (г. Кондопога) - 4 суток
- питание: 5 завтраков, чаепитие с калитками
- экскурсии: водопады Кивач и Ахинкоски (без тропы Аллея сказок с подвесными мостами), вулкан Гирвас, музыкальные карильоны, первый русский курорт Марциальные воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников, горный парк «Рускеала» (входной билет дополнительно в Карелии)
- обзорные экскурсии по городам: Петрозаводск, Кондопога, музей авангардных скульптур на Онежской набережной
- посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
- анимационная программа: «В гостях у народов севера»
- 5 национальных мастер-классов: «Кантеле», «Калитка», «Оберег неразлучники», «Национальные танцы», Кюккя
- услуги гида на территории Республики Карелия
Оплачивается отдельно
- питание: обеды/ужины от 300 руб./чел.
- безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Стоимость: 1950 руб./взрослый, 1750 руб./ребенок. Пикник с дегустацией. Стоимость: 1300 руб./чел.
- концерт органной музыки во Дворце искусств (г. Кондопога). Стоимость: взрослый - 450 руб./чел, ребенок - 350 руб./чел.
- входной билет в горный парк Рускеала. Стоимость: 500 руб./взрослый, 300 руб./ старше 60 лет, студент, 250 руб./дети до 17 лет, дети до 7 лет - бесплатно.
- экскурсии по выбору за доп. плату
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