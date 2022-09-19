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"Карелия 555” – 555 км. ярких эмоций и открытий 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Хотите узнать, где находится Финский Крым? Побывать в городе, где была написана знаменитая песня “Долго будет Карелия сниться”? Увидеть, как выращивают форель? И побывать в Горном парке “Рускеала” – одном из самых красивых природных ландшафтов Европы? Тогда Вам необходимо отправиться по этому красивому маршруту!

С лета 2019 года маршрут «Карелия 555» завоёвывает сердца туристов. А в декабре того же года экспертный совет Всероссийской премии «Маршруты России» удостоили тур Гран-при в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».

«Карелия 555» – это красивейший 5-дневный тур со стартом в городе Сортавала, расположенном на берегу величественного Ладожского озера.

За 5 дней вы:

  • узнаете, где находится «Финский Крым»
  • посетите чудо-музей «Гора Филина» внутри мощной гранитной скалы
  • побываете в Горном парке «Рускеала» – одном из самых красивых природных ландшафтов Европы
  • совершите путешествие в эпоху викингов и овладеете навыками мечевого боя
  • увидите старинные дома самой красивой деревни России – Кинермы
  • ощутите всю мощь самого высокого водопада Северо-Запада России – Белые мосты
  • совершите поездку на знаменитый остров Кижи – знаменитый музей под открытым небом, где собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отелях «Точка на карте» (3 ночи), «Фрегат» (1 ночь)
  • питание по программе: 5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин
  • посещение военно-исторического комплекса «Гора Филина»
  • обзорная экскурсия по Сортавала
  • посещение Минерал-центра
  • входная плата в музей резьбы по дереву народного художника России К.Гоголева
  • входная плата и наземная экскурсия 1,5 часа в горном парке «Рускеала»
  • входная плата на водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки
  • водная прогулка по Ладожским шхерам
  • поездка на водопады Белые мосты
  • экскурсия по деревне Кинерма
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • переезд на «метеоре» на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
  • экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего по маршруту
  • транспортное обслуживание по программе (микроавтобус тур. класса)
  • страхование здоровья и жизни участника

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Сортавала и обратно из Петрозаводска
  • поездка на «метеоре» на остров Валаам с обедом, стоимость - 4100 руб./взр., 2050 руб./реб. до 12 лет, бесплатно - ребенок до 6 лет
  • сплав по реке Шуя, стоимость - 1800 руб./чел.

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