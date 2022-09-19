"Карелия 555” – 555 км. ярких эмоций и открытий 2022

Хотите узнать, где находится Финский Крым? Побывать в городе, где была написана знаменитая песня “Долго будет Карелия сниться”? Увидеть, как выращивают форель? И побывать в Горном парке “Рускеала” – одном из самых красивых природных ландшафтов Европы? Тогда Вам необходимо отправиться по этому красивому маршруту!

С лета 2019 года маршрут «Карелия 555» завоёвывает сердца туристов. А в декабре того же года экспертный совет Всероссийской премии «Маршруты России» удостоили тур Гран-при в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».

«Карелия 555» – это красивейший 5-дневный тур со стартом в городе Сортавала, расположенном на берегу величественного Ладожского озера.

За 5 дней вы: