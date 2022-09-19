Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022

Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть - и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым.

По прибытии в Петрозаводск вы сразу отправитесь на турбазу, где забудете о шуме городов, насладиться радостями лета и надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный отпуск на берегу чистейшего озера Сямозеро зарядит вас энергией на весь год!

На 4 и 5 день тура вас ожидает экскурсионная программа, с которой вы увидите самые известные природные красоты Прионежья, водопады, питомник хаски, а также жемчужину Карелии - Мраморный каньон “Рускеала”.

Краткие преимущества и особенности тура:

Тур начинается из Петрозаводска – удобно для прибывающих из регионов на поезде

Идеальное сочетание: интересная тур.программа и загородный отдых

3 дня на турбазе у озера

Для релакса и оздоровления: нетронутая природа, купание в озере, велосипедные и лодочные прогулки, посиделки у костра, карельская баня

Для активного отдыха по вашему выбору: рыбалка, сплав по реке Шуя на рафте, сафари на квадроциклах

Отлично подойдет для семей с детьми!

Маршрут:

1 день: Петрозаводск: ж/д вокзал – трансфер на турбазу на берегу озера, свободное время

2 день: Свободные дни на турбазе. По желанию: рыбалка / лодочные прогулки / сплав по реке Шуя на рафте / сафари на квадроциклах / карельская баня / катание на катамаранах

3 день: Свободное время на турбазе – трансфер в Петрозаводск, заселение в отель

4 день: Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск

5 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства – ж/д вокзал Сортавала