Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022
Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть - и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым.
По прибытии в Петрозаводск вы сразу отправитесь на турбазу, где забудете о шуме городов, насладиться радостями лета и надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный отпуск на берегу чистейшего озера Сямозеро зарядит вас энергией на весь год!
На 4 и 5 день тура вас ожидает экскурсионная программа, с которой вы увидите самые известные природные красоты Прионежья, водопады, питомник хаски, а также жемчужину Карелии - Мраморный каньон “Рускеала”.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Тур начинается из Петрозаводска – удобно для прибывающих из регионов на поезде
- Идеальное сочетание: интересная тур.программа и загородный отдых
- 3 дня на турбазе у озера
- Для релакса и оздоровления: нетронутая природа, купание в озере, велосипедные и лодочные прогулки, посиделки у костра, карельская баня
- Для активного отдыха по вашему выбору: рыбалка, сплав по реке Шуя на рафте, сафари на квадроциклах
- Отлично подойдет для семей с детьми!
Маршрут:
1 день: Петрозаводск: ж/д вокзал – трансфер на турбазу на берегу озера, свободное время
2 день: Свободные дни на турбазе. По желанию: рыбалка / лодочные прогулки / сплав по реке Шуя на рафте / сафари на квадроциклах / карельская баня / катание на катамаранах
3 день: Свободное время на турбазе – трансфер в Петрозаводск, заселение в отель
4 день: Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск
5 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства – ж/д вокзал Сортавала
Вас ждет:
Программа тура
07:50 – Прибытие поездом №018 Карелия.
Завтрак “шведский стол” (за доп. плату на месте по желанию).По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах ходьбы от вокзала.
12:00 – Трансфер на турбазу на берегу озера.
В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом. Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:
Покататься на лодке по озеру. Несмотря на то, что Сямозеро находится всего в часе езды от Петрозаводска, его экология не затронута какими-либо гидротехническими сооружениями или предприятиями. Сямозеро славится своей красотой будучи одним из крупнейших озер Южной Карелии.
Отправиться на рыбалку. Сямозеро богато разными видами рыбы, именно поэтому рыбалку здесь считается крайне увлекательной.
Приготовить мясо или овощи на открытом огне или углях. В удобной крытой беседке есть мангал и уютная зона отдыха.
09:00 – Завтрак.
Свободный день на турбазе.
Во второй день вас также ожидает свободное время для отдыха на загородной базе - что может быть лучше? Вы сможете отдохнуть вволю – позагорать на песчаном пляже, искупаться, устроить пикник на свежем воздухе или, по желанию (за доп. плату).
Присоединиться к сплаву по реке. Река Шуя – одна из самых популярных в Карелии. И не зря. Ее берега обрамляют настоящие карельские красоты: скалы, удивительные камни, сосны. Один из самых популярных маршрутов по этой реке – сплавы на рафтах. Благодаря большому количеству несложных порогов и опытным инструкторам, Ваш сплав будет насыщен эмоциями и безопасен.
Поучаствовать в сафари на квадроциклах. Увлекательные маршруты проложены как по карельскому бездорожью, сквозь лесные затерянные тропы, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
09:00 – Завтрак.
Свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и по желанию (за доп. плату):
Посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано множество легенд, ритуалов и примет.
Прокатиться на катамаранах. В солнечную безветренную погоду, мы предлагаем Вам выйти на озеро на водном велосипеде. Вы сможете отдохнуть на волнах, позагорать и насладится красотой озера.
Прогуляться по веревочному городку Шервуд. В кронах могучих сосен, веревочный городок порадует и детей, и взрослых. Почувствовать себя героем вам помогут опытные инструкторы, также предоставляется снаряжение. Захватывающие дух испытания, командные игры и все это на базе веревочных аттракционов с потрясающим видом на озеро в пешей ходьбе от Вашего туркомплекса.
12:00 – Трансфер в Петрозаводск, заселение в отель, свободное время.
08:30 – Завтрак в отеле.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы увидите главные достопримечательности, а также визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас. В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.
От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лодки для сплава леса. Вулкан является памятником международного значения.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална (по желанию за доп. плату на месте).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле.
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок.
К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
«Подземная Рускеала». Новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
Тайные тропы земли Калевала. Интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал. Главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 - Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.
20:00 – Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
Правильным завершением большого и интересного тура в Карелию будет приобретение сувениров родных и близким. Конечно, всегда есть дежурный вариант с магнитами на холодильник, но мы предлагаем вам кое-что более интересное.
Привезите из Карелии вкусные сувениры! Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: Первая остановка: 23:30 – м. Озерки. Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Стоимость
Включено в стоимость
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- Входные билеты в горный парк “Рускеала”
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в лучших туркомплексах на береуг одного из Карельских озер (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Трансфер Петрозаводск - турбаза - Петрозаводск
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты “Санкт-Петербург - Петрозаводск” или “Москва - Петрозаводск”
- ж/д билет «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- Экскурсия на о. Кижи на Метеоре: 4500 р./взр.; Студент 17+ лет, Пенсионеры, Льготные категории граждан - 4100 р./ чел.; 2800 р./ дети от 2 до 17 лет.
- Сплав по реке Шуя: 3500 р.взр., 3000 р. дети до 17 лет включительно.
- Трекинг с собаками хаски: 3500 р./чел.
- Джип-тур на вулкан Гирвас и водопад Кивач: 10000 при группе 3 чел., 13000 при группе 2 чел.
- Прогулка на каноэ по озеру Белое: 7700 р./чел.
- Катание на квадроциклах: 7500 - один человек на квадроцикле, 5500 - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле.
- Трансферы к местам начала активных развлечений и обратно в Петрозаводск: от 500 р.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350-450 р.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
- Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений