Гранд-вояж по Карелии 2022
Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы.
Маршрут берет начало в самом сердце Карелии. Вы увидите все самое стоящее внимания на берегах Ладожского и Онежского озер, включая знаменитый остров Валаам и объект наследия Юнеско Кижи. Размеренный темп программы позволит вам не только получать порцию новых впечатлений каждый день, но и организовать досуг на ваш вкус.
Краткие преимущества и особенности тура:
- тур из Петрозаводска - удобно для прибывающих на поезде из других регионов
- все знаковые объекты Карелии в одном туре
- посещение музея-заповедника Кижи включено в стоимость
- размещение в комфорт и премиум-отелях в центре Петрозаводска и Сортавалы
- тур с идеальным сочетанием самостоятельного и организованного отдыха на ваш выбор
- 5 главных водопадов южной Карелии за 5 дней
Маршрут:
1 день: Петрозаводск: ж/д вокзал – речной вокзал – остров Кижи – Петрозаводск: заселение в отель
2 день: Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – Петрозаводск
3 день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – залив Кирьявалахти – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде – город Сортавала
4 день: Сортавала – экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат – Сортавала
5 день: Сортавала – экскурсионная программа на острове Валаам “Новый Иерусалим”: Центральная усадьба и Воскресенский скит – Сортавала – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Вас ждет:
Программа тура
07:50 – прибытие поездом №018 А Карелия. По приезду с вами свяжется гид, телефон которого будет выслан накануне, и скоординирует ваши дальнейшие действия.
09:30-10:30 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле ПитерИнн (шведский стол) за доп. плату на месте (по желанию).
Раннее заселение в отель не предусмотрено, но Вы можете оставить Ваш багаж в камере хранения отеля (услуга гостям отеля предоставляется бесплатно).
Не позднее 40 минут до отправления “Метеора” советуем заказать такси, которое довезет вас до причала, чтобы успеть вовремя к посадке. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.
12:00 – Отправление на Метеоре на остров Кижи.
Внимание: отправление на Кижи может быть скорректировано с 11:00 до 12:30. Точное время отправления Вам будет отправлено в смс сообщении накануне выезда. Для посадки на Метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который мы пришлем вам вместе с памяткой накануне.
13:20 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом
На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры Русского Севера. Около 70 строений со всей Карелии были свезены сюда как памятники архитектуры. Всемирная организация ЮНЕСКО признала Кижи всемирным культурным наследием.
Гид встретит вас на причале. За 2 часа экскурсионной прогулки вы осмотрите все разнообразие деревянного зодчества острова: дома, амбары, мельницы, храмы и множество других построек расположены так, что вы почувствуете самый настоящий дух старины.
Желание запечатлеть этот неповторимый антураж вполне объяснимо, особенно хороши фото в интерьере крестьянского дома, хранящего в себе традиции ремесел.
Неоспоримое сокровище острова - 22-главая Преображенская церковь 1714 года постройки - самое большое и сложное деревянное сооружение на планете. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России - церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.
Свободное время (2 часа). Вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое. Либо просто погулять по острову, наслаждаясь тишиной и спокойствием.
17:20 – Отправление на Метеоре обратно в Петрозаводск. По прибытию в Петрозаводск вы можете либо повторить свою прогулку по утреннему маршруту, либо вызвать такси до отеля.
18:40 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время
Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
08:30 – Завтрак в отеле. Сбор группы, посадка в автобус.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Гид проведет для вас знакомство с гостеприимным городом Петрозаводском и его историей. Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, нетривиально украшенное модернистскими скульптурами - подарками от городов-побратимов.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас.
2,5 млрд. лет назад здесь бушевал вулкан, извергая потоки лавы, а в небо вырывались столбы вулканического пепла. Жерло палеовулкана уже давно как утихло, а места обрели живописность: застывшие лавовые языки, красноватые гранитные скалы, тихие заводи и небольшие водопадики.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне. Это гигантская каменная лестница высотой около 11 метров, обрамленная базальтовыми скалами, с которой вода ниспадает, создавая впечатляющий шум, кружась в водоворотах и клочьях пены.
Но водопад – это всего лишь часть заповедника Кивач. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника. А в дендрарии представлено огромное разнообразие растений из разных регионов страны.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална. Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Особое внимание здесь уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск.
08:00 – Завтрак в отеле, освобождение номеров, отправление в город Сортавала.
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры. По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест на самом берегу знаменитого пестрого залива - Кирьявалахти.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахинкоски.
Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:15 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок.
К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
-
«Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
-
Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
-
Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
-
Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:00 – Отправление Ретропоезда из Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала, где вас снова встретит гид, под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
19:00 – Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Город Сортавала разительно отличается от Петрозаводска. Здесь как будто по-другому течет время, другой воздух, другие люди. Обязательно погуляйтесь по небольшому центру городка и выйдите к берегу Ладоги, чтобы проводить закат.
08:00 – Завтрак в отеле.
Программа 1. Путешествие к лесным водопадам (оплачивается отдельно при заказе тура).
09:00 - Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам. Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам (70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера) для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии.
Свободная первая половина дня у остальной группы.
На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.
В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
11:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии. В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
-
Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.
-
Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
-
Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).
13:00 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 – Обед в городе Сортавала.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура)
15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
Также рекомендуем посетить один из самых интересных музеев северного Приладожья – арт-центр города Сортавала с выставкой работ художника Кронида Гоголева. Здесь вы увидите эпические картины, выполненные в технике рельефной резьбы по дереву. Подавляющее большинство картин посвящено русскому северу и Карелии, в частности.
Проведение программы 5 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно. В случае невозможности отправления на Валаам, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
08:00 – Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Свои вещи вы сможете оставить в камере хранения. Это позволит избежать вам ненужных хлопот во время экскурсий.
09:00 – Отправление на остров Валаам. Из Сортавалы на Валаам ходят Метеоры. Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам.
На Валааме вас встретит аккредитованный гид, который весь день проведет с вами, открывая все чудеса и секреты острова.
От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью. Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви. Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.
В некоторые из дней проходят концерты валаамского ансамбля певчих. Если это будет такой день, вас очаруют дивные звуки строгих монашеских песнопений.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной. Попробуйте настоящую монастырскую кухню. Обед включен в стоимость экскурсии.
13:30 – Продолжение экскурсии по Валаамскому архипелагу.
Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту. Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название Новый Иерусалим. Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.
Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.
Продолжительность экскурсии: 2 часа
16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время.
У вас будет время чтобы посетить магазин карельских настоек, сувенирные магазины, небольшие лавки. Выберете себе подарки и сувениры на память и попрощайтесь с этим уютным городком.
Внимание: не забудьте, что вам нужно еще вернуться в отель за вещами. Наш гид заранее, минут за 30-40, предупредит о точном времени прибытия автобуса.
18:40 – Посадка на автобус до Санкт-Петербурга. Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
19:30 – Посещение магазина форелевого хозяйства.
Наш автобус сделает остановку, чтобы Вы смогли познакомиться с еще одной достопримечательностью Карелии – местными деликатесами. Здесь всегда в продаже соленая и копченая форель, которую выращивают в садках на открытой воде Ладоги, а также различные варенья и соленья производства местных фермерских хозяйств. Вы сможете привезти своим родным и близким вкусные сувениры из поездки в Карелию.
23:30 – Ориентировочное прибытие в г. Санкт-Петербург. Окончание тура.
Возвращение в Санкт-Петербург позволит не только совершить круговое путешествие по всей Карелии, вокруг Ладожского озера, но и получить возможность провести ночь в историческом центре одного из самых красивых городов России и Европы.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер на метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
- экскурсия по острову Кижи с местным гидом
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- входные билеты в горный парк “Рускеала”
- экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- проживание в лучших отелях Петрозаводска 4* в центре города и на берегу Онежского озера, 2 ночи
- проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- завтраки в отеле
- посещение древнего вулкана Гирвас
- посещение водопада Кивач
- посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты:«Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр., до Петрозаводска: от 1100 р./чел.
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам по субботам в период с 1.06 по 31.08.2021, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06.2021: 4600 р./взр., 2300 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам – 1900 р./чел.
- Экспедиция к лесным водопадам: 1900 р./взр., 1400 р./дети до 12 лет.
- Входной билет на фестиваль “Рояль в каньоне”: 750 р./взр., 450 р./ студ., пенс., 300 р./шк., льготные категории граждан - бесплатно (ветераны ВОВ, инвалиды I-й степени, дети - инвалиды).
- Трансфер отель - горный парк “Рускеала” - отель: 750 руб./взр., 500 руб./дети до 12 лет включительно.
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-500 р.
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 300 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений