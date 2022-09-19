Гранд-вояж по Карелии 2022

07:50 – прибытие поездом №018 А Карелия. По приезду с вами свяжется гид, телефон которого будет выслан накануне, и скоординирует ваши дальнейшие действия.

09:30-10:30 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле ПитерИнн (шведский стол) за доп. плату на месте (по желанию).

Раннее заселение в отель не предусмотрено, но Вы можете оставить Ваш багаж в камере хранения отеля (услуга гостям отеля предоставляется бесплатно).

Не позднее 40 минут до отправления “Метеора” советуем заказать такси, которое довезет вас до причала, чтобы успеть вовремя к посадке. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.

12:00 – Отправление на Метеоре на остров Кижи.

Внимание: отправление на Кижи может быть скорректировано с 11:00 до 12:30. Точное время отправления Вам будет отправлено в смс сообщении накануне выезда. Для посадки на Метеор вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который мы пришлем вам вместе с памяткой накануне.

13:20 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом

На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры Русского Севера. Около 70 строений со всей Карелии были свезены сюда как памятники архитектуры. Всемирная организация ЮНЕСКО признала Кижи всемирным культурным наследием.

Гид встретит вас на причале. За 2 часа экскурсионной прогулки вы осмотрите все разнообразие деревянного зодчества острова: дома, амбары, мельницы, храмы и множество других построек расположены так, что вы почувствуете самый настоящий дух старины.

Желание запечатлеть этот неповторимый антураж вполне объяснимо, особенно хороши фото в интерьере крестьянского дома, хранящего в себе традиции ремесел.

Неоспоримое сокровище острова - 22-главая Преображенская церковь 1714 года постройки - самое большое и сложное деревянное сооружение на планете. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России - церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.

Свободное время (2 часа). Вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое. Либо просто погулять по острову, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

17:20 – Отправление на Метеоре обратно в Петрозаводск. По прибытию в Петрозаводск вы можете либо повторить свою прогулку по утреннему маршруту, либо вызвать такси до отеля.

18:40 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.