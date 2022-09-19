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Эволюция путешествий 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Как попробовать всё и сразу? Комплексная программа, для любителей разнообразия, включающая в себя общение с ездовыми собаками с элементами канис-терапии, трекинг, водное путешествие и джип тур с восхождением на мистическую гору Воттоваара. Живописные места и близкое общение с животными, водной стихией + посещение легендарной и малоизученной территории.

За 4 дня мы:

  • Познакомимся с легендарными арктическими экспедиционными собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев) + с одним из питомцев отправимся в трекинг в тандеме по лесным тропам
  • Посетим порог Большой Толли - один из самых живописных и популярных порогов Карелии
  • Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне
  • Совершим путешествие к горе Воттоваара на внедорожниках. Воттоваара - одно из самых таинственных и неизученных мест Карелии, место мистики, особой энергии и магии. Мы совершим восхождение на гору и своими глазами увидите сейды
  • Увидим водопад Кивач - один из самых больших равнинных водопадов Европы
  • Наберем целебную влагу в оздоровительных источниках Марциальные воды. Главная их ценность заключается в высокой концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно больше, чем в других известных железистых источниках российских и заграничных курортов. Источник известен с начала 1714 года
  • Осуществим сплав по Реке Шуя с рыбалкой и приготовлением ухи
  • Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
  • Прочувствуем романтику белых ночей Карелии, расположившись в палатке у тайге, рядом с лесным ручьем

Период проведения тура: май - сентябрь.

Участники: от 2 человек.

Возрастое ограничение: 5+. Дети до 18 лет - в сопровождении родителей.

Программа тура

День 1
Путешествие с северными ездовыми собаками

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия. Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Обед.

Трекинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т.ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.

День 2
Водное путешествие

Завтрак.

Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности. Трансфер к месту сплава.

Сплав по реке Шуя с рыбалкой в процессе движения для желающих.

На экваторе путешествия останавливаемся на берегу. Пикник на природе у костра с приготовлением шашлыка на живом огне.

Финишируем после прохождения порога Большой Толли – при желании можно 2-3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.

Ужин в Доме Полярника.

День 3
Путь на Воттоваару: водопад Кивач, вулкан Гирвас, курорт Марциальные воды

Завтрак. Брифинг, описание маршрута.

Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.

По маршруту посещаем водопад Кивач.​

Потухший вулкан Гирвас.​

Первый русский курорт «Марциальные воды».​

У самой горы 17-20 км - заброска к подножью на автомобилях УАЗ.

Размещаемся в полевом лагере с палатках. Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».

Ночевка в палатке.

День 4
Восхождение на Воттоваару и путь домой

Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.

Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.

Спуск с горы и обед  у костра. Возвращаемся в Дом полярника (250 км).

При хорошей погоде по маршруту останавливаемся и купаемся в озере.

Торжественный ужин в Доме полярника. Вручение сертификатов участников тура.

Трансфер в Петрозаводск.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостевых домах
  • питание в соответствии с программой 3 раза в день
  • предоставление необходимого снаряжения
  • экскурсии по программе
  • сопровождение профессиональных инструкторов
  • трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
  • коллективная страховка

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из г. Петрозаводск

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