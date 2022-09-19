Эволюция путешествий 2022
Как попробовать всё и сразу? Комплексная программа, для любителей разнообразия, включающая в себя общение с ездовыми собаками с элементами канис-терапии, трекинг, водное путешествие и джип тур с восхождением на мистическую гору Воттоваара. Живописные места и близкое общение с животными, водной стихией + посещение легендарной и малоизученной территории.
За 4 дня мы:
- Познакомимся с легендарными арктическими экспедиционными собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев) + с одним из питомцев отправимся в трекинг в тандеме по лесным тропам
- Посетим порог Большой Толли - один из самых живописных и популярных порогов Карелии
- Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне
- Совершим путешествие к горе Воттоваара на внедорожниках. Воттоваара - одно из самых таинственных и неизученных мест Карелии, место мистики, особой энергии и магии. Мы совершим восхождение на гору и своими глазами увидите сейды
- Увидим водопад Кивач - один из самых больших равнинных водопадов Европы
- Наберем целебную влагу в оздоровительных источниках Марциальные воды. Главная их ценность заключается в высокой концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно больше, чем в других известных железистых источниках российских и заграничных курортов. Источник известен с начала 1714 года
- Осуществим сплав по Реке Шуя с рыбалкой и приготовлением ухи
- Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
- Прочувствуем романтику белых ночей Карелии, расположившись в палатке у тайге, рядом с лесным ручьем
Период проведения тура: май - сентябрь.
Участники: от 2 человек.
Возрастое ограничение: 5+. Дети до 18 лет - в сопровождении родителей.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Завтрак.
Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия. Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.
Обед.
Трекинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т.ч. к порогу Большой Толли.
Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.
Завтрак.
Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности. Трансфер к месту сплава.
Сплав по реке Шуя с рыбалкой в процессе движения для желающих.
На экваторе путешествия останавливаемся на берегу. Пикник на природе у костра с приготовлением шашлыка на живом огне.
Финишируем после прохождения порога Большой Толли – при желании можно 2-3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.
Ужин в Доме Полярника.
Завтрак. Брифинг, описание маршрута.
Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.
По маршруту посещаем водопад Кивач.
Потухший вулкан Гирвас.
Первый русский курорт «Марциальные воды».
У самой горы 17-20 км - заброска к подножью на автомобилях УАЗ.
Размещаемся в полевом лагере с палатках. Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».
Ночевка в палатке.
Завтрак. Инструктаж по технике безопасности.
Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.
Спуск с горы и обед у костра. Возвращаемся в Дом полярника (250 км).
При хорошей погоде по маршруту останавливаемся и купаемся в озере.
Торжественный ужин в Доме полярника. Вручение сертификатов участников тура.
Трансфер в Петрозаводск.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостевых домах
- питание в соответствии с программой 3 раза в день
- предоставление необходимого снаряжения
- экскурсии по программе
- сопровождение профессиональных инструкторов
- трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
- коллективная страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из г. Петрозаводск
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