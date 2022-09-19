Эволюция путешествий 2022

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия. Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Обед.

Трекинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т.ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.