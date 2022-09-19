Долгожданный отпуск в Карелии лето 2022
Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие впечатления от знакомства с чем-то новым. Вам окажут теплый прием местные жители древнего города Олонец и веселой деревни Киндасово, вы увидите самые известные природные красоты Прионежья. Далее вы отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы насладиться всеми радостями зимы и вдоволь надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный зарядит вас энергией на весь год.
Окончание тура в Петрозаводске удобно для приезжих из других регионов или желающих остаться в столице Карелии.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха
- 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера
- Для спокойного отдыха: прогулки по карельскому лесу, посиделки у костра, карельская баня
- Для любителей активного отдыха на природе по вашему выбору: рыбалка, сафари на квадроциклах
- Отлично подойдет для семей с детьми
- Возможность увеличить количество ночей на турбазе по желанию (при наличии свободных мест)
Маршрут:
1 день: Санкт-Петербург – Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск
2 день: Петрозаводск – заповедник и водопад Кивач – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талвиукко – интерактивная программа “Вселенная Калевала” - Петрозаводск
3 день: Петрозаводск – трансфер на турбазу на берегу озера
4 - 5 день: Свободные дни на турбазе
5 день: Отправление в Петрозаводск - посадка на поезд
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания. 07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21. 07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы». В пути наш гид начнет свой рассказ о Карелии, начиная с самых истоков. Как возникла Карелия, какова связь и влияние славянской цивилизации на вепсов и карелов, почему Олонец - это город связующий две цивилизации и культуры – это и многое другое вы узнаете по дороге в Карелию, любуясь пейзажами за окном.
10:00 – Фермерская усадьба. «Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком. На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря.
Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – «место силы» и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России.
Тем, кто не интересуется религией, будет интересно посетить монастырь с исторический и архитектурной точки зрения, а люди верующие смогут поставить свечку и поклониться мощам святого Александра Свирского.
13:30 – Обед (по желанию за доп. плату на месте) либо в кафе «Паломник», либо в монастырской трапезной.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово - это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии.
Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны» приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой.
20:00 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы.
Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы, посадка в автобус.
09:30 – Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
Вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 - Обед (по желанию за доп. плату на месте) в туркомплексе Чална.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки - Лумикки, саамскую деревню и многое другое.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь! Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу?
18:00 – Развозка по отелям. Свободное время.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии, Театр драмы «Творческая Мастерская» и Музыкальный драматический театр. Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
09:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
12:00 – Трансфер на турбазу на берегу озера.
Мы организуем для Вас трансфер на турбазу, и вы сможете продолжить свой отдых на свежем воздухе. Красочный закат и карельская природа дополнят погружение в сказочную атмосферу Карелии.
08:00 – Завтрак и свободное время на турбазе.
Целый день на природе загородом – что может быть лучше? Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть вволю и насладиться всеми прелестями отдыха на природе.
Несмотря на то, что озеро находится всего в часе езды от Петрозаводска, его экология не затронута какими-либо гидротехническими сооружениями или предприятиями.
Здесь Вы можете:
- Отправиться на рыбалку на богатые разными видами карельские озёра.
- Поучаствовать в сафари на квадроциклах. Увлекательные маршруты проложены как по карельскому бездорожью, сквозь лесные затерянные тропы, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
- Приготовить мясо или овощи на открытом огне или углях. В удобной крытой беседке есть мангал и уютная зона отдыха.
- Покататься на лодках и катамаранах по озеру.
Выбор только за вами!
08:00 – Завтрак и свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано множество легенд, ритуалов и примет.
12:00 – Трансфер до вокзала в Петрозаводске. 18:00 – Отправление на поезде в Санкт-Петербург.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- входные билеты и экскурсия в музее карелов-ливвиков
- входные билеты в музей изобразительный искусств Республики Карелия
- интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия
- интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- входные билеты в заповедник Кивач
- входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из Карельских озер (2 ночи)
- трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- трансфер по маршруту: отель - турбаза - ж/д вокзал Петрозаводска
- проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- завтраки в отеле
- посещение Александро-Свирского монастыря
- посещение водопада Кивач
Оплачивается отдельно
- Ж/д билет “Петрозаводск - Санкт-Петербург” или “Петрозаводск - Москва”
- Экскурсия на о. Кижи на Метеоре: 4500 р./взр.; студент 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 4100 р./ чел.; 2800 р./ дети от 2 до 17 лет.
- Сплав по реке Шуя: 3500 р.взр., 3000 р. дети до 17 лет включительно;
- Джип-тур на вулкан Гирвас и водопад Кивач: 10000 при группе 3 чел., 13000 при группе 2 чел.
- Прогулка на каноэ по озеру Белое: 7700 р./чел.;
- Треккинг с собаками хаски: 3500 р/чел.
- Катание на квадроциклах: 7500 - один человек на квадроцикле,5500 руб. - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле.
- комплексные обеды в туре: диапазон цен 400-5000 р./чел.
- активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса
- развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
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