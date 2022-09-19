Добро пожаловать в Карелию 2022

В 07:50 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №018А у вагона № 9.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на комете на остров. 1 час 20 минут по Онежскому озеру.

Остров Кижи является визитной карточкой не только Карелии, но и России.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Piter Inn 4*