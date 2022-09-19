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Добро пожаловать в Карелию 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Доброжелательная Карелия приглашает Вас в гости!

За 5 дней Вы познакомитесь с карельской культурой, прогуляетесь по Онежской набережной и посетите объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост». Затем вы посетите Рускеальский горный парк и знаменитый водопад Кивач. Тур закончится на Соловках.

В 1992 году историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 Соловецкий музей-заповедник отнесен к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.

Программа тура

День 1
Петрозаводск + Кижи

В 07:50 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №018А у вагона № 9.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на комете на остров. 1 час 20 минут по Онежскому озеру.

Остров Кижи является визитной карточкой не только Карелии, но и России.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин в кафе города. 

Размещение в гостинице Piter Inn 4*

День 2
Рускеала + Валаам за доп. плату

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.  Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Экскурсия в Рускеальский горный парк. Продолжительность - 1 ч. 15 мин. 

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

За доп. плату предлагается экскурсия остров Валаам.

​Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (примерная стоимость 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

Возвращение в гостиницу Петрозаводска.

День 3
Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы

Освобождение номеров. Отправление в город Кемь.

По пути посещение водопада Кивач.

Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите   дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.

Пикник на водопаде (уха, шашлык, овощная нарезка, чай, выпечка).

20:00 Прибытие  в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

День 4
Соловки

Завтрак в ресторане туркомплекса. 

Переход на теплоходе на Соловецкие острова, 2 часа по Белому морю. Прибытие в бухту Благополучия. 

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. 

Обед в кафе острова. 

16:00 Посадка на корабль. 

18:00 Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.

Гости из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. Кемь - Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.

День 5
Отправление домой из Кеми

Завтрак в ресторане туркомплекса. Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд в Москву поезд №091А Кемь- Москва в 10:10. В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь- Санкт-Петербург в 06:48.

Стоимость

Включено в стоимость

  • обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • экскурсия на остров Кижи
  • экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон продолжительность - 1 ч. 15 мин.
  • экскурсия на водопад «Кивач»
  • посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • транспортные услуги по маршруту
  • проживание отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск /Туркомплекс Причал г. Кемь
  • питание по программе (5 завтраков, 1 обед, 1 ужин, 1 пикник)
  • работа гида
  • входные билеты на экскурсии

Оплачивается отдельно

    Приобретается самостоятельно до начала тура:
  • ж/д билеты
    • Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте:
  • экскурсия на остров Валаам с обедом. Стоимость взрослые– 4100 руб/чел, дети до 12 лет– 2 200 руб/чел.

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