Добро пожаловать в Карелию 2022
Доброжелательная Карелия приглашает Вас в гости!
За 5 дней Вы познакомитесь с карельской культурой, прогуляетесь по Онежской набережной и посетите объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост». Затем вы посетите Рускеальский горный парк и знаменитый водопад Кивач. Тур закончится на Соловках.
В 1992 году историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 Соловецкий музей-заповедник отнесен к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №018А у вагона № 9.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на комете на остров. 1 час 20 минут по Онежскому озеру.
Остров Кижи является визитной карточкой не только Карелии, но и России.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Piter Inn 4*
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс. Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк. Продолжительность - 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
За доп. плату предлагается экскурсия остров Валаам.
Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о. Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (примерная стоимость 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
Возвращение в гостиницу Петрозаводска.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы
Освобождение номеров. Отправление в город Кемь.
По пути посещение водопада Кивач.
Это один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.Пикник на водопаде (уха, шашлык, овощная нарезка, чай, выпечка).
20:00 Прибытие в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак в ресторане туркомплекса.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова, 2 часа по Белому морю. Прибытие в бухту Благополучия.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.
Гости из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. Кемь - Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.
Завтрак в ресторане туркомплекса. Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву поезд №091А Кемь- Москва в 10:10. В Санкт-Петербург поезд №015А Кемь- Санкт-Петербург в 06:48.
Стоимость
Включено в стоимость
- обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон продолжительность - 1 ч. 15 мин.
- экскурсия на водопад «Кивач»
- посещение музея природы заповедника «Кивач»
- посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
- транспортные услуги по маршруту
- проживание отель Питер Инн 4* г. Петрозаводск /Туркомплекс Причал г. Кемь
- питание по программе (5 завтраков, 1 обед, 1 ужин, 1 пикник)
- работа гида
- входные билеты на экскурсии
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно до начала тура:
- ж/д билеты Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте:
- экскурсия на остров Валаам с обедом. Стоимость взрослые– 4100 руб/чел, дети до 12 лет– 2 200 руб/чел.
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