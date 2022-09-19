Дивные места Карелии, 3 дня 2022
Готовы совершить путешествие по Карелии, которое изменит ваше представление об экскурсиях? Удивительные места, чарующие леса и озера. И все это в одном месте! Да-да, Карелия способна открыть для Вас это все. Если Вы любите природу, то этот тур точно для Вас.
Маршрут тура: Петрозаводск – остров Кижи – горный парк Рускеала - остров Валаам* (за доп. плату) – водопад Кивач – курорт «Марциальные воды»
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом вдоль набережной Онежского озера.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Отель «Фрегат» 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.
Гостиница «Акватика» 2* – уютная небольшая гостиница, расположенная на берегу Онежской набережной.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Экскурсия по уникальному природному объекту горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии - при бронировании тура, оплата – на туре гиду. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
Никольский скит или Новый Иерусалим - это Воскресенский скит, Гефсиманский скит, гора Елеон с часовней Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир!
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия на первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный домашний обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 18.00.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на о.Кижи
- экскурсия в горный парк «Рускеала»
- экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
- посещение центра по производству изделий из шунгита
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего 3 дня
Оплачивается отдельно
- проезд до / из г. Петрозаводска
- экскурсия в Валаамский монастырь (2 экскурсии + обед). Заказ при бронировании тура, оплата - на месте гиду. Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
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