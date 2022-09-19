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Дивные места Карелии, 3 дня 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Готовы совершить путешествие по Карелии, которое изменит ваше представление об экскурсиях? Удивительные места, чарующие леса и озера. И все это в одном месте! Да-да, Карелия способна открыть для Вас это все. Если Вы любите природу, то этот тур точно для Вас.

Маршрут тура: Петрозаводск – остров Кижи – горный парк Рускеала - остров Валаам* (за доп. плату) – водопад Кивач – курорт «Марциальные воды»

Программа тура

День 1
Петрозаводск + остров Кижи

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~ 07.50). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом вдоль набережной Онежского озера.

Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии.

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:

Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.

Отель «Фрегат» 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.

Гостиница «Акватика» 2* – уютная небольшая гостиница, расположенная на берегу Онежской набережной.

День 2
Горный парк Рускеала + остров Валаам (за доп. плату)

 Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. 

Экскурсия по уникальному природному объекту горный парк «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! 

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии - при бронировании тура, оплата – на туре гиду. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.

Никольский скит или Новый Иерусалим - это Воскресенский скит, Гефсиманский скит, гора Елеон с часовней Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала. 

Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир!

Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск. 

День 3
Центр шунгита + Марциальные воды + Кивач

Завтрак. Освобождение номеров.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Загородная экскурсия на первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный  в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Вкусный домашний обед.  Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 18.00.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия на о.Кижи
  • экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
  • посещение центра по производству изделий из шунгита
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа гида и сопровождающего 3 дня

Оплачивается отдельно

  • проезд до / из г. Петрозаводска
  • экскурсия в Валаамский монастырь (2 экскурсии + обед). Заказ при бронировании тура, оплата - на месте гиду. Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.

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