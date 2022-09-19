Дивные места Карелии 4 дня 2022
Главные достопримечательности Карелии за 4 дня: остров Кижи, горный парк Рускеала, водопад Кивач и первый российский курорт Марциальные воды. Также вы можете сами добавить в тур различные варианты активностей или экскурсий: сплав по бурной реке, поездка в природный парк Белая гора или посещение знаменитого Валаамского монастыря на Ладожском озере.
Дивные места неподражаемой Карелии ждут вас!
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Отель «Фрегат» 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.
Гостиница «Акватика» 2* – уютная небольшая гостиница, расположенная на берегу Онежской набережной.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту горный парк «Рускеала». Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии при бронировании тура. Оплата – на туре гиду. Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им.Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.
Выезд всей группы из г.Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак.
Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия на первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный домашний обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак.
12.00 Освобождаем номера.
Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал города Петрозаводска.
Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату экскурсии на выбор:
1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя. Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. Возвращение в город Петрозаводск. Стоимость уточняется.
2. Поездка на загородную экскурсию к уникальному природному объекту – Белая гора (115 км от Петрозаводска).
Здесь добывался тивдийский мрамор (по-другому Белогорский), который в дальнейшем использовали при строительстве основных значимых мест Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка.
В ходе экскурсии вы прокатитесь на понтоне по озеру, узнаете историю одного из старейших в России карьеров по добыче мрамора, поднимитесь на самую вершину горы, откуда открывается завораживающий вид на озеро, деревню и лесные просторы.Это место еще не получило широкой известности. Пока оно не «раскручено», Вы сможете в уединении наслаждаться нетронутой природой.
После экскурсии Вас угостят чаем из самовара и свежей карельской выпечкой. Возвращение в город Петрозаводск.
Стоимость на 2022 г: 2 500 руб/чел. (при группе от 5 человек)
Отъезд вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории - 3 ночи в г. Петрозаводске
- питание по программе - 4 завтрака, 1 обед
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
- центр по производству изделий из шунгита
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- экскурсия на остров Валаам: стоимость - 4200 руб./взр.; 2100 руб./дети 7-12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении копии св-ва о рождении)
- сплав по реке Шуя: стоимость 1 800 руб./взрослый; 1 600 руб./дети от 5 лет, школьники
- экскурсия в парк Белая гора: стоимость - 2500 руб/чел.
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