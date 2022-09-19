Чудеса русского севера 2022
Карелия необычайно красива летом. Путешествие в загадочный северный край лесов и озер подарит своим гостям волшебные виды, откроет многовековые тайны и познакомит с традициями предков. Неизменная классика путешествий: самые посещаемые локации в Карелии!
Мы разработали тур на выходные, в который будет интересно отправиться и взрослым, и детям! В тур включено качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид.
Маршрут входит в федеральный проект «Серебряное ожерелье».Вас ждет:
- Столица Карелии — славный город Петрозаводск
- Поездка по Онежскому озеру на остров Кижи
- Неповторимые красоты северного Приладожья
- Святой остров Валаам
- Одна из самых популярных локаций Карелии — горный парк «Рускеала»
- Жемчужина Карелии — невероятный водопад Кивач
- Первый российский курорт Марциальные воды
- Шунгитовое производство
Карелия – это лучшее, что может с Вами случиться этим летом!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 (по прибытии поезда № 018).
Завтрак в кафе/ресторане города.
Обзорная экскурсия. Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга и столица популярного места для семейного отдыха - Республики Карелия.
Мы познакомимся с архитектурными и природными достопримечательностями города, а также посетим знаменитую городскую набережную и увидим необыкновенные скульптуры.
Отправление на комете по Онежскому озеру на остров Кижи – визитную карточку не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль церквей Кижского погоста является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Живописная природа острова позволяет особенно прочувствовать лето в Карелии. Экскурсия по основной экспозиции музея.
Свободное время.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе/ресторане города.
Размещение в выбранной гостинице после завершения экскурсионной программы.
Завтрак с собой в ланч-боксах.
Путешествие в Северное Приладожье (250 км) по комфортной трассе. В пути - авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
Чем ближе мы к Северному Приладожью, тем ближе Ладога – самое крупное озеро Европы. Мы обязательно полюбуемся на залив Ладожского озера - Кирьявалахти, он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, наполненные кристально чистой водой, переливающейся в лучах солнца.
Остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Экскурсия в горный парк «Рускеала».
Вдоль левого берега реки Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой.
Рускеальский мрамор цвета белых ночей добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.
Обед.
Отправление на метеоре на остров Валаам.
Русский Север всегда славился своей природной красотой. На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.
Не забудем подготовить заранее записочки на церковные требы – и нам не надо будет стоять в длинных очередях.
Возвращение на метеоре в г. Сортавала. Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию – водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Узнаем, чем вдохновил этот «северный богатырь» первого карельского губернатора Гавриилу Романовича Державина который посвятил водопаду одноименную оду.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы. Территория заповедника, доступная для прогулок, очень уютна и имеет живописные природные фото локации.
Обед в пути следования.
Продолжаем путь на север – мы посетим древний вулкан Гирвас. Первый раз он заявил о себе около 3-х миллиардов лет назад, сформировав местный ландшафт. Это одна из самых популярных локаций для отдыха на природе в Карелии.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом – заедем на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств.
До 17.30 возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице - 3 дня/2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- сопровождение лицензированными гидами
- автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску
- проезд на метеоре до острова Кижи и обратно + экскурсия на острове Кижи
- авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- проезд на метеоре до острова Валаам и обратно + экскурсия на острове Валаам
- экскурсия в горном парке «Рускеала»
- прогулка на водопады Ахинкоски
- посещение водопада Кивач
- посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- экскурсия по питомнику хаски и оленей фермы
- посещение шунгитового центра
- трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Отзывы
Организация туров превосходная. Большая благодарность за терпение и гибкость при выборе тура.
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений