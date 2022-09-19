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Чудеса русского севера 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Карелия необычайно красива летом. Путешествие в загадочный северный край лесов и озер подарит своим гостям волшебные виды, откроет многовековые тайны и познакомит с традициями предков. Неизменная классика путешествий: самые посещаемые локации в Карелии!

Мы разработали тур на выходные, в который будет интересно отправиться и взрослым, и детям! В тур включено качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид.

Маршрут входит в федеральный проект «Серебряное ожерелье».

Вас ждет:
  • Столица Карелии — славный город Петрозаводск
  • Поездка по Онежскому озеру на остров Кижи
  • Неповторимые красоты северного Приладожья
  • Святой остров Валаам
  • Одна из самых популярных локаций Карелии — горный парк «Рускеала»
  • Жемчужина Карелии — невероятный водопад Кивач
  • Первый российский курорт Марциальные воды
  • Шунгитовое производство

Карелия – это лучшее, что может с Вами случиться этим летом!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Музей-заповедник «Кижи».

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 (по прибытии поезда № 018).

Завтрак в кафе/ресторане города.

Обзорная экскурсия. Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга и столица популярного места для семейного отдыха - Республики Карелия.

Мы познакомимся с архитектурными и природными достопримечательностями города, а также посетим знаменитую городскую набережную и увидим необыкновенные скульптуры.

Отправление на комете по Онежскому озеру на остров Кижи – визитную карточку не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль церквей Кижского погоста является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Живописная природа острова позволяет особенно прочувствовать лето в Карелии. Экскурсия по основной экспозиции музея.

Свободное время.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе/ресторане города.

Размещение в выбранной гостинице после завершения экскурсионной программы.

День 2
Экскурсия на остров Валаам и в горный парк «Рускеала»

Завтрак с собой в ланч-боксах.

Путешествие в Северное Приладожье (250 км) по комфортной трассе. В пути - авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».

Чем ближе мы к Северному Приладожью, тем ближе Ладога – самое крупное озеро Европы. Мы обязательно полюбуемся на залив Ладожского озера - Кирьявалахти, он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, наполненные кристально чистой водой, переливающейся в лучах солнца.

Остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте  фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».

Экскурсия в горный парк «Рускеала».

Вдоль левого берега реки Тохмайоки  в процессе добычи мрамора образовались три карьера. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой.

Рускеальский мрамор цвета белых ночей  добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.

Обед.

Отправление на метеоре на остров Валаам.

Русский Север всегда славился своей природной красотой. На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.

Не забудем подготовить заранее записочки на церковные требы – и нам не надо будет стоять в длинных очередях.

Возвращение на метеоре в г. Сортавала. Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Водопад Кивач и вулкан Гирвас. Посещение Шунгит центра.

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на загородную экскурсию – водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Узнаем, чем вдохновил этот «северный богатырь» первого карельского губернатора Гавриилу Романовича Державина который посвятил водопаду одноименную оду.

Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать  секреты карельской березы. Территория заповедника, доступная для прогулок, очень уютна и имеет живописные природные фото локации.

Обед в пути следования.

Продолжаем путь на север – мы посетим древний вулкан Гирвас. Первый раз он заявил о себе около 3-х миллиардов лет назад, сформировав местный ландшафт. Это одна из самых популярных локаций для отдыха на природе в Карелии.

Для знакомства с древним минералом – шунгитом – заедем на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств.

До 17.30 возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице - 3 дня/2 ночи 
  • питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • сопровождение лицензированными гидами
  • автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • проезд на метеоре до острова Кижи и обратно + экскурсия на острове Кижи
  • авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
  • осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
  • проезд на метеоре до острова Валаам и обратно + экскурсия на острове Валаам
  • экскурсия в горном парке «Рускеала»
  • прогулка на водопады Ахинкоски
  • посещение водопада Кивач
  • посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
  • экскурсия по питомнику хаски и оленей фермы
  • посещение шунгитового центра
  • трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Петрозаводска и обратно

Отзывы

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Андрей Октавненко

Организация туров превосходная. Большая благодарность за терпение и гибкость при выборе тура.

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