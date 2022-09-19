Чудеса русского севера 2022

Завтрак с собой в ланч-боксах.

Путешествие в Северное Приладожье (250 км) по комфортной трассе. В пути - авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».

Чем ближе мы к Северному Приладожью, тем ближе Ладога – самое крупное озеро Европы. Мы обязательно полюбуемся на залив Ладожского озера - Кирьявалахти, он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, наполненные кристально чистой водой, переливающейся в лучах солнца.

Остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».

Экскурсия в горный парк «Рускеала».

Вдоль левого берега реки Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой.

Рускеальский мрамор цвета белых ночей добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.

Обед.

Отправление на метеоре на остров Валаам.

Русский Север всегда славился своей природной красотой. На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.

Не забудем подготовить заранее записочки на церковные требы – и нам не надо будет стоять в длинных очередях.

Возвращение на метеоре в г. Сортавала. Возвращение в Петрозаводск.