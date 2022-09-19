Чудеса Приладожья

Встреча гостей на железнодорожном вокзале города Сортавала. Знакомство с гидом.

Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в одном из ресторанов города.

Авторская экскурсия по городу «Три лика Сортавала». Вы увидите районы города, расположенные на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Узнаете, что в свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и поймете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.

Также посетим городской парк Ваккосалми, уголок нетронутой природы в центре Сортавала. В парке проходят музыкальные концерты на Певчем поле. Благодаря густой стене ельника, обрамляющей поле и отвесной скальной гряде, Певчее поле имеет уникальную природную акустику и является одним из лучших певческих мест в Европе по акустическим данным.

Отправляемся в Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Карельский художник, мастер художественной резьбы по дереву, представил своё видение северной природы, народного быта, сказочных сюжетов, а также посвятил часть работ Сортавала, Петрозаводску, Валааму, библейским мотивам (работа — «Тайная Вечеря») и эпосу «Калевала».

Посещение Минерал Центра Северного Приладожья - уникального объекта, объединившего в себе силу и мощь геологических шедевров с красотой природы, воспетой художниками. Познакомитесь с коллекцией разнообразных минералов, свойственных Северному Приладожью, полюбуетесь интереснейшими арт-объектами, отдохнете и почувствуете себя в глубине недр — в шунгитовой комнате.

Обед в кафе/ресторане города.

Выезд на авторскую экскурсию «Скалистый берег «Кирьявалахти», который пройдет по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы окажитесь у подножья высокой скалы, образовавшейся в результате землетрясения, и пройдётесь по дну древнего вулкана среди застывших каменных разломов, покрытых многоцветным пушистым мхом. Двигаясь по извилистым скалистым тропинкам, любуясь ниспадающими лесными водопадами, сделаете передышку у лесного озера и послушаете легенды о зачарованных озерах, лесных духах, древних традициях и обрядах. Продолжаем путь к самой высокой точке - на гору «Художников» и перед Вами, как на ладони, незабываемый вид на живописнейший залив Ладоги, обрамленный скалами. Подышите полной грудью целебным воздухом с запахом сосновой смолы, остановите мгновения на памятных фото.

Переезд в историческом парке «Бастионъ» с дегустацией.

Размещение в отеле. Отдых.