Чудеса Приладожья
Северное Приладожье – регион с неповторимой природой, подарит Вам массу положительных эмоций! Мы разработали тур на выходные, в который будет интересно отправиться и взрослым, и детям! В тур включены самые популярные точки притяжения: святой о.Валаам и горный парк «Рускеала». Мы уважаем Ваш выбор, поэтому часть услуг вынесли за дополнительную плату! В тур включено качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на железнодорожном вокзале города Сортавала. Знакомство с гидом.
Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в одном из ресторанов города.
Авторская экскурсия по городу «Три лика Сортавала». Вы увидите районы города, расположенные на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы. Узнаете, что в свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и поймете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.
Также посетим городской парк Ваккосалми, уголок нетронутой природы в центре Сортавала. В парке проходят музыкальные концерты на Певчем поле. Благодаря густой стене ельника, обрамляющей поле и отвесной скальной гряде, Певчее поле имеет уникальную природную акустику и является одним из лучших певческих мест в Европе по акустическим данным.
Отправляемся в Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Карельский художник, мастер художественной резьбы по дереву, представил своё видение северной природы, народного быта, сказочных сюжетов, а также посвятил часть работ Сортавала, Петрозаводску, Валааму, библейским мотивам (работа — «Тайная Вечеря») и эпосу «Калевала».
Посещение Минерал Центра Северного Приладожья - уникального объекта, объединившего в себе силу и мощь геологических шедевров с красотой природы, воспетой художниками. Познакомитесь с коллекцией разнообразных минералов, свойственных Северному Приладожью, полюбуетесь интереснейшими арт-объектами, отдохнете и почувствуете себя в глубине недр — в шунгитовой комнате.
Обед в кафе/ресторане города.
Выезд на авторскую экскурсию «Скалистый берег «Кирьявалахти», который пройдет по национальному парку «Ладожские шхеры». Вы окажитесь у подножья высокой скалы, образовавшейся в результате землетрясения, и пройдётесь по дну древнего вулкана среди застывших каменных разломов, покрытых многоцветным пушистым мхом. Двигаясь по извилистым скалистым тропинкам, любуясь ниспадающими лесными водопадами, сделаете передышку у лесного озера и послушаете легенды о зачарованных озерах, лесных духах, древних традициях и обрядах. Продолжаем путь к самой высокой точке - на гору «Художников» и перед Вами, как на ладони, незабываемый вид на живописнейший залив Ладоги, обрамленный скалами. Подышите полной грудью целебным воздухом с запахом сосновой смолы, остановите мгновения на памятных фото.
Переезд в историческом парке «Бастионъ» с дегустацией.
Размещение в отеле. Отдых.
Ранний завтрак в ресторане/кафе отеля.
Посадка в Метеор. Отправление метеора «Сортавала-Валаам».
Отправляемся на остров Валаам с причала, на метеоре. Валаамский архипелаг – это сочетание величественной природы самого крупного озера Европы – Ладожского: гранитные скалы различных оттенков, живописные бухточки и тенистые аллеи в окружении вековых сосен на песчаных берегах дарят ощущение торжества природы над человеком. Климат на Валааме тоже уникален: монахи выращивают в своих садах различные сорта яблок, слив и даже арбузы. Богом дарованное место, где среди всей этой красоты был основан Преображенский мужской монастырь.
Мы посетим Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости часовен.
Обед «Постный день» в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия «Новый Иерусалим» - Воскресенский (Красный) скит. Здесь по церковному преданию в I веке апостол Андрей Первозванный водрузил свой апостольский жезл - православный крест - на языческом капище и предрек славу Валаамского монастыря. Храм Андрея Первозванного – прообраз первых христианских храмов, кувуклия, камень миропомазания, храм Воскресения Господня, Икона Ерусалимской Божьей Матери. Кедронский поток, Гефсиманский скит. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Окончание экскурсии на горе Елеон, откуда открывается неповторимой красоты вид на шхеры Ладожского озера. Возвращение на комете в г. Сортавала.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату:
- Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам.
Продолжить вдохновляться красотой Ладожского озера мы предложим Вам в 2-ух часовой прогулке на катере. Рассекая водную гладь, Вы полюбуетесь вблизи отвесными скалами и шумным водопадом, заглянете в живописную Петровскую бухту. Для того, чтобы Вы прочуствовали настоящую Карелию высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).
Предварительная стоимость на человека: 2300 рублей – взрослый, 2200 рублей – ребенок до 6 лет.
Завтрак в ресторане/кафе отеля.
Отправляемся на экскурсию в Горный парк «Рускеала». В пути сделаем остановку у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кинолокации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир». Удивительное многообразие красок местной природы, журчание лесной речушки Тохмайоки на небольших ниспадающих водных каскадах, щедро одаривают уютом усталого путника. За дополнительную плату Вы можете прогуляться по «Аллее сказок» - подвесным деревянным мостикам и полюбоваться этой красотой сверху, оставив на память неповторимые фото.
Горный парк «Рускеала» - природный ансамбль, который прекрасен в любое время года. Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!
Обед на территории парка самостоятельно.
Отправляемся в город Сортавала в настоящем ретро-поезде на паровой тяге. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое, в эпоху императорской России. Интерьеры вагонов купе и ресторана выполнены в стиле Николаевского экспресса 19 века. И время в пути составляет всего лишь 1 час, за это время пейзажи за окном усилят эстетическое впечатление от происходящего.
Прибытие в Сортавала. Окончание программы.
Пересадка на поезд и отправление до г.Санкт-Петербург и г.Москва.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе (3 завтрака, 2 обеда)
- проживание (в одном из отелей г. Сортавала: «Пийпун Пиха», «Каунис», «Ладога», «Сеурахуоне», «Сортавала» / на загородной базе отдыха «Ламберг») - 3 дня / 2 ночи
- транспортное обслуживание по программе (автобус, метеор, ретро-поезд)
- сопровождение гидом. Авторские и трассовые экскурсии
- обзорная экскурсия по городу Сортавала. Посещение парка Ваккосалми и горы Кухавуори
- экскурсия в историческом парке «Бастионъ» с дегустацией
- экскурсия в Музее Кронида Гоголева
- экскурсионное сопровождение официальным гидом о. Валаам
- полная экскурсия по о. Валаам
- обед в монастырской трапезной о. Валаам
- наземная экскурсия по Мраморному Каньону Рускеала с местным гидом
- остановка у водопадов Ахинкоски.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Сортавала и обратно
- водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Отзывы
Отлично отдохнули и душейи телом! Красивейшие места, ощущается вся глубина русской природы. Валаам - это просто нечто! Столько эмоций ежедневно! Организация тоже на высоте: все для удобства туристов и приятного отдыха...
Нам все очень очень понравилось! Отдельное спасибо Юли Ткаченко, много рассказывала про лучшие места Карелии, удалось увидеть шикарную природу, уходили далеко в лес на бобровую запруду, речушки лесные, лучшие виды на озеро увидели! Единственное В первый день программа была слишком насыщена, до обеда этого было достаточно, дальше уже ничего не воспринималось и мы просто выматались по жаре, деревня Викингов нам не интересна это больше для детей!
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