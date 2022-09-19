Белые ночи в Карелии 2022
Прекрасная возможность провести 4 дня в незабываемой Карелии, совместить познавательный и активный отдых в сочетании с созерцанием живописных мест, природных и культурных достопримечательностей, насладиться чарующей красотой белых ночей!
По данной программе мы предлагаем несколько вариантов размещения на выбор в комфортабельных гостиницах в центре Петрозаводска или на берегу Онежского озера.Вас ждет:
- Столица Карелии — Петрозаводск
- Национальный Музей Карелии
- Сказочное путешествие с уникальными куклами ручной работы в частной галерее «Дом Куклы»
- Мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки
- Наследие ЮНЕСКО — остров Кижи и его деревянные храмы
- Святой остров Валаам и дух монашеской обители
- Горный парк «Рускеала» и великолепные водопады Ахинкоски
- Невероятный водопад Кивач и музей природы
- Уникальный карельский минерал — шунгит
- По желанию активная часть программы - сплав по реке Шуя
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07:50 (по прибытию поезда № 018).
Завтрак в кафе/ресторане города.
Местные жители с любовью говорят: «Петрозаводск – маленький Санкт-Петербург»… Так ли это на самом деле? Узнаем на обзорной экскурсии по единственному городу, названному в честь Петра I – Петрозаводску.
Экскурсию мы закончим на Онежской Набережной – именно оттуда мы отправимся на остров Кижи. Нас ждет путешествие на метеоре по бескрайнему Онежскому озеру.
Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Кижский Погост называют не иначе как «восьмым чудом света» – настолько он уникален. Экскурсия по основной экспозиции музея.
Свободное время.
Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.
Размещение в гостинице. Отдых.
Завтрак с собой в ланч-боксах. Путешествие в Северное Приладожье по комфортной трассе (250 км). В пути – авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
Проезжая карельский фьорд – залив Кирьявалахти, у вас захватит дух от высоких гранитных скал, круто обрывающихся в глубины самого северного залива Ладоги.
В пути - остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Прибытие в горный парк «Рускеала» – невероятно красивый и современный горный парк, идеальное место для семейного отдыха в Карелии.
Наземная экскурсия по мраморному каньону.
Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.
Обед.
Отправление на остров Валаам на скоростном метеоре. На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.
Возвращение на метеоре в г. Сортавала. Возвращение в Петрозаводск.
Отдых в гостинице.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на Водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника.
Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Лето в Карелии всегда связано со свежестью леса, камнем и водой. Все это – олицетворение водопада.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы.
Обед в пути следования.
Продолжаем путь на север – мы посетим древний вулкан Гирвас.
Первый раз он заявил о себе около 3-х миллиардов лет назад, сформировав местный ландшафт. Это одна из самых популярных локаций для отдыха на природе в Карелии.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом, мы заедем на шунгитовое производство.
Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно – концентрирует и восстанавливает! Здесь можно будет приобрести карельские сувениры.
Возвращение в Петрозаводск. Отдых в гостинице.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Выезд из гостиницы.
Знакомство с историей Края мы продолжим в Национальном Музее Республике Карелия. Мы поучаствуем в интерактивной программе «Карельская мозаика». Вы узнаете о древних лабиринтах, тайнах наскальных рисунков, средневековых рыцарях, таинственных карельских рунах и о добрых домашних духах.
Вы слышали о калитках? Калитки – небольшие открытые пирожки. Они являются традиционным блюдом карельской и вепсской кухни.
Сегодня вы не только попробуете эту национальную выпечку, но и посетите мастер-класс по её приготовлению.
Обед в кафе/ресторане города.
В частном музее «Дом Куклы» нас ждут уникальные куклы ручной работы, стилизованные залы, интереснейшие рассказы экскурсовода, карельские сувениры. Вы познакомитесь с Карельскими домовыми, лешими, дивиками, кикиморами и водяными. Каждая кукла индивидуальна, имеет свой характер и настроение. Они воздействуют на людей эмоционально, излучают тепло, завораживают.
За доп. плату предлагаем рафтинг по реке Шуя. Отличное настроение, положительные эмоции и заряд бодрости гарантируем!
Абсолютно безопасный сплав, участниками которого могут стать как дети, так и люди почтенного возраста.
А в заключение нас ждет обед-пикник на природе.
Внимание: на рафтинг необходимо взять с собой сменную одежду и обувь, а также дождевики (при дожде). Технику (телефоны, камеры и т.п.) рекомендуется упаковать в герметичную упаковку (не предоставляется, приобретается при необходимости самостоятельно и заранее).
Завершение экскурсионной программы. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице - 4 дня/3 ночи
- питание по программе - 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- мастер-класс по калиткам
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- сопровождение лицензированными гидами
- входные билеты и интерактивная программа в Национальный Музей Республики Карелия
- входные билеты и экскурсия в галерею «Дом Куклы»
- автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- экскурсия на острове Кижи + проезд на комете туда и обратно
- авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- экскурсия на остров Валаам + проезд на метеоре туда и обратно
- экскурсия в горном парке «Рускеала»
- прогулка на водопады Ахинкоски
- входные билеты в звповедник Кивач с экскурсией: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- поездка на вулкан Гирвас
- посещение шунгитового центра
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до / из Петрозаводска
- сплав по реке Шуя (при наборе группы от 10 человек): 1800 рублей – взрослый, 1600 рублей – школьник При бронировании сплава сообщите менеджеру рост и размер для подбора спас. жилета.
Отзывы
Большое спасибо всем, кто позволил нам с комфортом и удовольствием совершить тур Белые ночи в Карелии с 30 мая по 2 июня 2019 года! Организация тура на высшем уровне - от встречи на вокзале до отъезда мы чувствовали заботу работников Алем-тура. Интересные экскурсии - мы посетили Кижи, Валаам, Рускеале, Марциальные воды, Кивач, погуляли по Петрозаводску. Гиды Наиль, Хельга, Тамара рассказывали о Карелии с любовью, мы узнали много нового. Красота Карелии покорила! Просторы, своеобразие природы, вкусная еда и очень приветливые, доброжелательные люди! Тем, кто соберется в этот тур: переезд на Валаам достаточно длительный, 4 часа на автобусе, потом на метеоре полтора часа. Остановки в пути, конечно, будут, но короткие, буквально перекусить и дальше в путь. В этот же день еще и посещение горного парка Рускеале. Там красота невероятная, сказочные места, гномики строят из камней домики. Мы им помогли немного :) С погодой нам повезло, под дождь попали только в последний день. Но советую брать одежду на случай дождя и только удобную обувь! Увезли с собой рецепт калиток, морошку, клюкву в сахаре и память о Карелии - её широкой душе и добром сердце.
Наша поездка в Карелию с 3 по 6 июня 2021 - это необыкновенные впечатления и приятные воспоминания. Все сложилось: и хорошая погода и отличная организация тура Белые ночи в Карелии(менеджер Анна Черная). Карелия поразила красотой, от которой захватывает дух, и радушием. Хочу поблагодарить нашего гида Вячеслава Вячеславовича, за его рассказы и отменное чувство юмора и оставить ряд пожеланий. Может что-то будет полезно туристам и туроператору. По поводу размещения: В Петрозаводске лучше селиться все-таки ближе к озеру, в отеле Космос, Северная. Мы проживали в Лофте. Хорошие номера, хоть и небольшие, но улица шумная, да и завтраки одинаковые. По поводу экскурсий. Поездка на Валаам из Петрозаводска очень долгая, и получается так, что времени на пребывание на самом острове было совсем мало. После экскурсии с гидом хотелось бы больше свободного времени там провести. Может имеет смысл начинать тур именно с Сортавалы, чтобы экскурсию на Валаам сделать по пребыванию больше. А затем двигаться в сторону Петрозаводска. И еще, экскурсия в карельскую избу в самом городе (кстати там работает замечательный экскурсовод) однотипна с частью экскурсии на Кижах.Ну и питание хотелось бы получше. Все о чем я написала, ничуть не испортило общего впечатления. СПАСИБО за поездку! И за вкусные калитки!
Наша поездка состоялась с 10 по 13 августа 2017г. Понравилась организация: по прибытии нас встретили у вокзала, а по окончании тура нас привезли прямо на вокзал. С погодой повезло, все экскурсии проходили по плану. Удалось сплавится на рафтах. Остались незабываемые впечатления. Жили в гостинице«Березовая роща». Порадовало, что на два основных и одно дополнительное место дали двухкомнатный номер, но персонал не очень приветливый. Каждый раз ели в разных местах, везде было вкусно и разнообразно. Все недостатки скрашивала наш ГИД Татьяна Викторовна. Она каждое утро с улыбкой встречала нас и весь день увлеченно, часто с юмором рассказывала про родной край. Здесь красивая природа с живописными пейзажами. Захотелось посетить Карелию еще не один раз.
Ездили с 3 по 6 августа. Хочется сказать СПАСИБО за тёплый приём, все прекрасно организовано, отдельная благодарность нашему ГИДу Елене, слушать ее одно удовольствие. С погодой нам повезло, поэтому все было по программе. Сплав на рафтах оставил незабываемые впечатления. Красота природы и радушие местных жителей вызвали желание возвращаться туда снова и снова. Долго ещё Карелия будет сниться...
Еще давно задумывались о том куда бы поехать и наш выбор остановился на прекрасной Карелии.Мы выбрали тур "Белые ночи в Карелии",посетили много живописных мест.Больше всего запомнились Заповедник Кивач и Остров Валаам.Мы не пожалели,что выбрали Алем-Тур,были очень занимательные экскурсии,единственный минус-жаль,что так мало.Еще обязательно вернемся и насладимся этой природой.Нахлынули воспоминания и решено было писать отзыв!
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