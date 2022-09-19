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Белые ночи в Карелии 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Прекрасная возможность провести 4 дня в незабываемой Карелии, совместить познавательный и активный отдых в сочетании с созерцанием живописных мест, природных и культурных достопримечательностей, насладиться чарующей красотой белых ночей!

По данной программе мы предлагаем несколько вариантов размещения на выбор в комфортабельных гостиницах в центре Петрозаводска или на берегу Онежского озера.

Вас ждет:
  • Столица Карелии — Петрозаводск
  • Национальный Музей Карелии
  • Сказочное путешествие с уникальными куклами ручной работы в частной галерее «Дом Куклы»
  • Мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки
  • Наследие ЮНЕСКО — остров Кижи и его деревянные храмы
  • Святой остров Валаам и дух монашеской обители
  • Горный парк «Рускеала» и великолепные водопады Ахинкоски
  • Невероятный водопад Кивач и музей природы
  • Уникальный карельский минерал — шунгит
  • По желанию активная часть программы - сплав по реке Шуя

Программа тура

День 1
г. Петрозаводск - о. Кижи

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07:50 (по прибытию поезда № 018).

Завтрак в кафе/ресторане города.

Местные жители с любовью говорят: «Петрозаводск – маленький Санкт-Петербург»… Так ли это на самом деле? Узнаем на обзорной экскурсии по единственному городу, названному в честь Петра I – Петрозаводску.

Экскурсию мы закончим на Онежской Набережной – именно оттуда мы отправимся на остров Кижи. Нас ждет путешествие на метеоре по бескрайнему Онежскому озеру.

Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Кижский Погост называют не иначе как «восьмым чудом света»  –  настолько он уникален. Экскурсия по основной экспозиции музея.

Свободное время.

Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.

Размещение в гостинице. Отдых.

День 2
Северное Приладожье: залив Кирьявалахти - водопады Ахинкоски - горный парк Рускеала - о. Валаам

Завтрак с собой в ланч-боксах. Путешествие в Северное Приладожье по комфортной трассе (250 км). В пути – авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».

Проезжая карельский фьорд – залив Кирьявалахти, у вас захватит дух от высоких гранитных скал, круто обрывающихся в глубины самого северного залива Ладоги.

В пути - остановка у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте  фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».

Прибытие в горный парк «Рускеала» – невероятно красивый и современный горный парк, идеальное место для семейного отдыха в Карелии.

Наземная экскурсия по мраморному каньону.

Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.

Обед.

Отправление на остров Валаам на скоростном метеоре. На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.

Возвращение на метеоре в г. Сортавала. Возвращение в Петрозаводск.

Отдых в гостинице.

День 3
Кивач - Гирвас - шунгитовое производство

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд на Водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника.

Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Лето в Карелии всегда связано со свежестью леса, камнем и водой. Все это – олицетворение водопада.

Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать  секреты карельской березы.

Обед в пути следования.

Продолжаем путь на север – мы посетим древний вулкан Гирвас.

Первый раз он заявил о себе около 3-х миллиардов лет назад, сформировав местный ландшафт. Это одна из самых популярных локаций для отдыха на природе в Карелии.

Для знакомства с древним минералом – шунгитом, мы заедем на шунгитовое производство.

Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно – концентрирует и восстанавливает! Здесь можно будет приобрести карельские сувениры.

Возвращение в Петрозаводск. Отдых в гостинице.

День 4
Национальный музей - мастер класс по выпечке калиток - галерея Дом куклы - рафтинг по реке Шуя (за доп. плату)

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Выезд из гостиницы.

Знакомство с историей Края мы продолжим в Национальном Музее Республике Карелия. Мы поучаствуем в интерактивной программе «Карельская мозаика». Вы узнаете о древних лабиринтах, тайнах наскальных рисунков, средневековых рыцарях, таинственных карельских рунах и о добрых домашних духах.

Вы слышали о калитках? Калитки – небольшие открытые пирожки. Они являются традиционным блюдом карельской и вепсской кухни.

Сегодня вы не только попробуете эту национальную выпечку, но и посетите мастер-класс по её приготовлению.

Обед в кафе/ресторане города.

В частном музее «Дом Куклы» нас ждут уникальные куклы ручной работы, стилизованные залы, интереснейшие рассказы экскурсовода, карельские сувениры. Вы познакомитесь с Карельскими домовыми, лешими, дивиками, кикиморами и водяными. Каждая кукла индивидуальна, имеет свой характер и настроение. Они воздействуют на людей эмоционально, излучают тепло, завораживают.

За доп. плату предлагаем рафтинг по реке Шуя. Отличное настроение, положительные эмоции и заряд бодрости гарантируем!

Абсолютно безопасный сплав, участниками которого могут стать как дети, так и люди почтенного возраста.

А в заключение нас ждет обед-пикник на природе.

Внимание: на рафтинг необходимо взять с собой сменную одежду и обувь, а также дождевики (при дожде). Технику (телефоны, камеры и т.п.) рекомендуется упаковать в герметичную упаковку (не предоставляется, приобретается при необходимости самостоятельно и заранее).

Завершение экскурсионной программы. Трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице - 4 дня/3 ночи
  • питание по программе - 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • мастер-класс по калиткам
  • трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • сопровождение лицензированными гидами
  • входные билеты и интерактивная программа в Национальный Музей Республики Карелия
  • входные билеты и экскурсия в галерею «Дом Куклы»
  • автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • экскурсия на острове Кижи + проезд на комете туда и обратно
  • авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
  • осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
  • экскурсия на остров Валаам + проезд на метеоре туда и обратно
  • экскурсия в горном парке «Рускеала»
  • прогулка на водопады Ахинкоски
  • входные билеты в звповедник Кивач с экскурсией: осмотр водопада, дендрария и музея природы
  • поездка на вулкан Гирвас
  • посещение шунгитового центра

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до / из Петрозаводска
  • сплав по реке Шуя (при наборе группы от 10 человек): 1800 рублей – взрослый, 1600 рублей – школьник
    • ​При бронировании сплава сообщите менеджеру рост и размер для подбора спас. жилета. ​

Отзывы

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Лилия

Большое спасибо всем, кто позволил нам с комфортом и удовольствием совершить тур Белые ночи в Карелии с 30 мая по 2 июня 2019 года! Организация тура на высшем уровне - от встречи на вокзале до отъезда мы чувствовали заботу работников Алем-тура. Интересные экскурсии - мы посетили Кижи, Валаам, Рускеале, Марциальные воды, Кивач, погуляли по Петрозаводску. Гиды Наиль, Хельга, Тамара рассказывали о Карелии с любовью, мы узнали много нового. Красота Карелии покорила! Просторы, своеобразие природы, вкусная еда и очень приветливые, доброжелательные люди! Тем, кто соберется в этот тур: переезд на Валаам достаточно длительный, 4 часа на автобусе, потом на метеоре полтора часа. Остановки в пути, конечно, будут, но короткие, буквально перекусить и дальше в путь. В этот же день еще и посещение горного парка Рускеале. Там красота невероятная, сказочные места, гномики строят из камней домики. Мы им помогли немного :) С погодой нам повезло, под дождь попали только в последний день. Но советую брать одежду на случай дождя и только удобную обувь! Увезли с собой рецепт калиток, морошку, клюкву в сахаре и память о Карелии - её широкой душе и добром сердце.

Ирина

Наша поездка в Карелию с 3 по 6 июня 2021 - это необыкновенные впечатления и приятные воспоминания. Все сложилось: и хорошая погода и отличная организация тура Белые ночи в Карелии(менеджер Анна Черная). Карелия поразила красотой, от которой захватывает дух, и радушием. Хочу поблагодарить нашего гида Вячеслава Вячеславовича, за его рассказы и отменное чувство юмора и оставить ряд пожеланий. Может что-то будет полезно туристам и туроператору. По поводу размещения: В Петрозаводске лучше селиться все-таки ближе к озеру, в отеле Космос, Северная. Мы проживали в Лофте. Хорошие номера, хоть и небольшие, но улица шумная, да и завтраки одинаковые. По поводу экскурсий. Поездка на Валаам из Петрозаводска очень долгая, и получается так, что времени на пребывание на самом острове было совсем мало. После экскурсии с гидом хотелось бы больше свободного времени там провести. Может имеет смысл начинать тур именно с Сортавалы, чтобы экскурсию на Валаам сделать по пребыванию больше. А затем двигаться в сторону Петрозаводска. И еще, экскурсия в карельскую избу в самом городе (кстати там работает замечательный экскурсовод) однотипна с частью экскурсии на Кижах.Ну и питание хотелось бы получше. Все о чем я написала, ничуть не испортило общего впечатления. СПАСИБО за поездку! И за вкусные калитки!

Елена

Наша поездка состоялась с 10 по 13 августа 2017г. Понравилась организация: по прибытии нас встретили у вокзала, а по окончании тура нас привезли прямо на вокзал. С погодой повезло, все экскурсии проходили по плану. Удалось сплавится на рафтах. Остались незабываемые впечатления. Жили в гостинице«Березовая роща». Порадовало, что на два основных и одно дополнительное место дали двухкомнатный номер, но персонал не очень приветливый. Каждый раз ели в разных местах, везде было вкусно и разнообразно. Все недостатки скрашивала наш ГИД Татьяна Викторовна. Она каждое утро с улыбкой встречала нас и весь день увлеченно, часто с юмором рассказывала про родной край. Здесь красивая природа с живописными пейзажами. Захотелось посетить Карелию еще не один раз.

Ольга

Ездили с 3 по 6 августа. Хочется сказать СПАСИБО за тёплый приём, все прекрасно организовано, отдельная благодарность нашему ГИДу Елене, слушать ее одно удовольствие. С погодой нам повезло, поэтому все было по программе. Сплав на рафтах оставил незабываемые впечатления. Красота природы и радушие местных жителей вызвали желание возвращаться туда снова и снова. Долго ещё Карелия будет сниться...

Мария

Еще давно задумывались о том куда бы поехать и наш выбор остановился на прекрасной Карелии.Мы выбрали тур "Белые ночи в Карелии",посетили много живописных мест.Больше всего запомнились Заповедник Кивач и Остров Валаам.Мы не пожалели,что выбрали Алем-Тур,были очень занимательные экскурсии,единственный минус-жаль,что так мало.Еще обязательно вернемся и насладимся этой природой.Нахлынули воспоминания и решено было писать отзыв!

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