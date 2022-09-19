Белые ночи в Карелии 2022

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07:50 (по прибытию поезда № 018).

Завтрак в кафе/ресторане города.

Местные жители с любовью говорят: «Петрозаводск – маленький Санкт-Петербург»… Так ли это на самом деле? Узнаем на обзорной экскурсии по единственному городу, названному в честь Петра I – Петрозаводску.

Экскурсию мы закончим на Онежской Набережной – именно оттуда мы отправимся на остров Кижи. Нас ждет путешествие на метеоре по бескрайнему Онежскому озеру.

Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Кижский Погост называют не иначе как «восьмым чудом света» – настолько он уникален. Экскурсия по основной экспозиции музея.

Свободное время.

Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.

Размещение в гостинице. Отдых.