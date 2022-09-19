7 чудес Карелии на Ретропоезде лето

08:00 – Завтрак в отеле.

09:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление к достопримечательностям по выбранной программе. Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха. Экспедиция к лесным водопадам, прогулка на катере и экскурсия на о. Валаам приобретаются дополнительно в момент бронирования тура.

1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (по желанию за доп. плату при бронировании тура).

09:00 – Отправление на остров Валаам на Метеоре.

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа).

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.

12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму (2 часа).

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора. Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы. Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.

16:00 - Возвращение в г. Сортавала. Свободное время.

Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам рассказал гид во время экскурсии. А также у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениры и попробовать карельскую кухню.

Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната.

08:45 - Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 - Отправление из г. Сортавала. Трассовая экскурсия. По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?

Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.

Посещение ГЭС в Ляскеля, которая работает с 1899 года. Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики. Особенно примечательными считаются 2 вещи. Первая - это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала. Вторая - гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги. Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля - чтобы удобнее было вывозить материалы. Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень. Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”. Посмотреть на него вы сможете с высоты моста - это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка - сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры. Система простая и надежная - если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте.

Остановка у руин финской церкви. После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной. Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила. Храм был разрушен в 1940-м году - находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела. Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний). Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком. Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний). Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски). Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 - Возвращение в г Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города. В это время вы встретитесь с основной группой и программа Вашего тура продолжится.

Основная программа тура (включено в стоимость тура).

08:45 – Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе

09:30 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти , похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».

10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и мифы об этих местах.

Говорят, на Хийденвуори водятся духи - ведь не зря она наполнена загадочной энергией! Кроме того, у горы богатое историческое прошлое: к примеру, во время русско-финской войны тут располагался наблюдательный пост финских солдат - и вы сможете увидеть пещеру и вход для смотрящего, сохранившиеся и до наших дней.

12:30 - Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных объектов Карелии.

Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши. Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории, особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.

14:00 – Возвращение в Сортавала. Обед (за доп. плату на месте).

После прибытия в Сортавалу группа разделяется по выбранным вариантам маршрутов.

1. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (по желанию за доп. плату при бронировании тура).

15:00 - судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

17:00 - Возвращение с прогулки на катере.

Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

Основная программа тура (включено в стоимость).

15:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт. Наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.

Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой. И это далеко не все! Там, среди пестрых полянок и хвойных деревьев оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 – Посещение Минерального центра карельского шунгита. Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате. Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 - Свободное время в городе.

18:00 - Сбор группы. Отправление автобуса на жд вокзал. Место посадки: ул. Суворова, д.1. Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

18:45 – Отправление на поезде Ласточка в Санкт-Петербург Внимание: посадка на “Ласточку” осуществляется с 18:07 по 18:45. Наш тур построен таким образом, что вы обязательно успеете прибыть на вокзал заблаговременно.

22:43 – Прибытие на Финляндский вокзал