3 Летних дня в Карелии 2022
Приглашаем Вас провести 3 незабываемых, ярких и насыщенных дня в Карелии! Маршрут: Петрозаводск - Кивач - Марциальные воды - Рускеала - Валаам - Сортавала.
Преимущества тура:
- удобные даты заезда - по субботам
- возможность выбора гостиницы в Петрозаводске - мини-отель, гостиница 3* или 4*
- посещение основных достопримечательностей Карелии в одном туре: г. Петрозаводск, первый российский курорт Марциальные воды, водопад и заповедник Кивач, горный парк Рускеала, о. Валаам
- только один длительный автобусный переезд
- посещение горного парка «Рускеала» и о. Валаам в разные дни - у Вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть эти достопримечательности
- возможность проехать на уникальном ретро-поезде «Рускеальский экспресс»
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07.50). Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».
Гости, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если гости приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач». Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!
Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в горный парк «Рускеала». Переезд около 250 км.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
По пути остановка у Рускеальских водопадов на реке Тохмайоки, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по эко-тропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату).
Наземная экскурсия по горному парку «Рускеала». Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. Около 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. Скальный грот и штольни, вырубленные в скалах, Итальянский карьер, Мраморная площадь произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Свободное время на территории горного парка. За дополнительную плату: водная прогулка на лодочках, экскурсия «Подземная Рускеала», троллей над Мраморным озером (zip-line), экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов», веревочный городок «Кубик», тарзанка. На территории горного парка есть несколько кафе и сувенирные магазины.
Дополнительные услуги приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» - это интересное путешествие пройдет в стилизованной атмосфере начала ХХ века. В поезде есть также вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретаются по желанию до начала тура.
Приезд в г. Сортавала - уютный старинный город в Карелии на берегу Ладоги. Размещение в гостинице Сортавала / Сеурахуоне.
Ужин.
В свободное время Вы можете посетить выставочный зал Кронида Гоголева – народного художника России. Мастер работал в уникальной манере (резьба по дереву), его работы известны во всем мире. Основные темы в творчестве посвящены русскому Северу, его выразительной природе, простым людям, их быту и праздникам.
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Гид проведет Вас к мраморной Знаменской часовне и Святым вратам обители. Большая часть экскурсии посвящена главному действующему храму – Спасо-Преображенскому собору, где покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев. Вы осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки.
Далее Вы послушаете концерт певчих мужского вокального ансамбля «Валаам» (20 мин.).
Обед на Валааме в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
1. Экскурсия на Никольский скит
Это один из красивейших скитов Валаама. Гости увидят вновь отреставрированный шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный поклонный крест и небольшую хибарку бывшей монастырской таможни.
2. Экскурсия Новый Иерусалим
На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала ХХ в.
Возвращение в город Сортавала.
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «Ласточка» (прибытие в 22:43)
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в г. Петрозаводск в выбранной гостинице - 1 ночь
- проживание в г. Сортавала в гостинице Сеурахуоне - 1 ночь
- питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в заповедник «Кивач»
- экскурсия на курорт «Марциальные воды»
- экскурсия в горный парк «Рускеала» и в Валаамский монастырь (2 экскурсии)
- остановка у водопада Ахинкоски
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего
Оплачивается отдельно
- проезд к началу тура и после окончания тура;
- жд билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
- питание и доп.услуги, не включенные в стоимость тура: эко-тропа с навесными мостами у водопада Ахинкоски Стоимость ~ 300 руб./взрослый, 200 руб./дети, пенсионеры, студенты
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