3 Летних дня в Карелии 2022

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~07.50). Гид встречает с табличкой «Летние дни в Карелии».

Гости, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если гости приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач». Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.