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Летние туры в Карелию : 0

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Прошедшие Летние туры в Карелию : 28

Карелия

По земле Калевалы 2022

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 07 января

7 дней 6 ночей

от 0 ₽

Карелия

7 чудес Карелии на Ретропоезде лето

Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 16 октября

2 дня 1 ночь

от 8350 ₽

Карелия

Карельская палитра 2022

Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 16 сентября

5 дней 4 ночи

от 10250 ₽

Карелия

Карельский экспресс-3 лето 2022

Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 17 октября

3 дня 2 ночи

от 12950 ₽

Карелия

Краски севера - выходные лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 18 сентября

3 дня 2 ночи

от 17250 ₽

Карелия
(6)

Краски севера - будни лето 2022

Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 07 сентября по 09 сентября

3 дня 2 ночи

от 17500 ₽

Карелия

Дивные места Карелии, 3 дня 2022

Трёхдневный тур с посещением основных достопримечательностей Карелии: столица республики - г. Петрозаводск, музей заповедник Кижи - жемчужина деревянного зодчества Каре...

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 03 сентября

3 дня 2 ночи

от 19900 ₽

Карелия
(1)

Сокровища Карельской земли 2022

Трёхдневный экскурсионный тур на лето с удобными датами заезда по субботам, что позволит провести выходные дни в Карелии.Тур выгодно отличается размещением в различных ...

Ближайший заезд:

c 27 августа по 29 августа

3 дня 2 ночи

от 20500 ₽

Карелия

Карельский экспресс-4 лето 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур, который начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.В 3-й и 4-й день тура - экскурсионная программа по желанию (за доп. пла...

Ближайший заезд:

c 15 октября по 18 октября

4 дня 3 ночи

от 21250 ₽

Карелия

Долгожданный отпуск в Карелии лето 2022

Пятидневный комбинированный тур, который сочетает познавательный - экскурсионный отдых и проведение свободного времени по усмотрению на загародной базе отдыха на берегу...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 18 октября

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия

Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022

Пятидневный тур, который сочетает отдых за городом на природе и экскурсии. Первые 3 дня - на базе отдыха, последние 2 дня - на экскурсиях.На базе отдыха предлагаются за...

Ближайший заезд:

c 12 октября по 16 октября

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия

Kinfolk in Karelia лето 2022

Четырёхдневный комбинированный тур, который сочетает отдых на природе с активностями: прогулки и треккинг с хаски, а также экскурсионную программу по музею изобразитель...

Ближайший заезд:

c 15 сентября по 18 сентября

4 дня 3 ночи

от 23874 ₽

Карелия

3 Летних дня в Карелии 2022

Трёхдневный экскурсионный тур с заездом в субботу. Тур выгодно отличается 1 длительным автобусным переездом из Петрозаводска в Северное Приладожье (270 км). 1 ночь - в ...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 05 сентября

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия
(1)

Чудеса русского севера 2022

Трёхдневный тур на выходные в Карелию летом с заездом по пятницам.Тур позволяет провести выходные всей семьей в Карелии. В программе тура основные достопримечательности...

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 11 сентября

3 дня 2 ночи

от 24450 ₽

Карелия

Дивные места Карелии 4 дня 2022

На туре Вы посетите главные достопримечательности Карелии. У Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно познакомиться с Петрозаводском или отправиться на экскурсию...

Ближайший заезд:

c 01 сентября по 04 сентября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия
(1)

Шуйский мультиактив: сафари на квадроциклах + рафтинг 2022

Три дня активного отдыха летом в Карелии. Тур сочетает в себе сафари на квадроциклах - 3км и рафтинг по знаменитой реке Шуя. Маршрут сплава: Игнольская ГЭС – пор. Кеняй...

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 11 сентября

3 дня 2 ночи

от 24700 ₽

Карелия

В Карелии - есть! Гастрономический тур 2022

Уникальный гастро-тур длительностью 2 дня, который позволит не только совершить приятные гастрономические открытия, но и позволит познакомиться с культурой, бытом, исто...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 04 сентября

2 дня 1 ночь

от 25100 ₽

Карелия
(1)

Мраморная сказка + Кижи 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур с началом в г. Сортавала. Тур рекомендован детям с 7 лет, предполагает длительный автобусный переезд из Сортавалы в Петрозаводск. В про...

Ближайший заезд:

c 28 августа по 31 августа

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия
(8)

Белые ночи в Карелии 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур с заездом по пятницам. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске, но предполагает 2 длительных автобусных переезда в Северное Прил...

Ближайший заезд:

c 09 сентября по 12 сентября

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Карелия

Гранд-вояж по Карелии 2022

Пятидневный тур в Карелию летом с длительными автобусными и водными переездами. В программу тура включено посещение о Кижи - жемчужины карельского деревянного зодчества...

Ближайший заезд:

c 14 октября по 18 октября

5 дней 4 ночи

от 30950 ₽

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