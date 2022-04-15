По земле Калевалы 2022

Летние туры в Карелию : 0
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Прошедшие Летние туры в Карелию : 28
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 07 января
7 дней 6 ночей
от 0 ₽
7 чудес Карелии на Ретропоезде лето
Двухдневный экскурсионный тур по Северному Приладожью. Тур начинаетсч и заканчивается в Сортавале. Рассчитан прежде в сего на туристов из Санкт-Петербурга.Программа втр...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 16 октября
2 дня 1 ночь
от 8350 ₽
Карельская палитра 2022
Пятидневный тур с насыщенной программой и множеством экскурсий по выбору за доп. плату с размещением в отеле Карелия2 3* в г. Кондопога. Тур начинается в понедельник за...
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 16 сентября
5 дней 4 ночи
от 10250 ₽
Карельский экспресс-3 лето 2022
Трёхдневный летний тур в Карелию с жд прибытием и отправлением. Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде. Третий день - свободный или эк...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 17 октября
3 дня 2 ночи
от 12950 ₽
Краски севера - выходные лето 2022
Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам и в горный парк Рускеала.Ту...
Ближайший заезд:
c 16 сентября по 18 сентября
3 дня 2 ночи
от 17250 ₽
Краски севера - будни лето 2022
Трёхдневный экскурсионный тур по Петрозаводску и его окрестностям с возможностью за доп. плату по желанию отправиться в поездку на о. Валаам.Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 07 сентября по 09 сентября
3 дня 2 ночи
от 17500 ₽
Дивные места Карелии, 3 дня 2022
Трёхдневный тур с посещением основных достопримечательностей Карелии: столица республики - г. Петрозаводск, музей заповедник Кижи - жемчужина деревянного зодчества Каре...
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 03 сентября
3 дня 2 ночи
от 19900 ₽
Сокровища Карельской земли 2022
Трёхдневный экскурсионный тур на лето с удобными датами заезда по субботам, что позволит провести выходные дни в Карелии.Тур выгодно отличается размещением в различных ...
Ближайший заезд:
c 27 августа по 29 августа
3 дня 2 ночи
от 20500 ₽
Карельский экспресс-4 лето 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур, который начинается в Петрозаводске и заканчивается в Сортавале.В 3-й и 4-й день тура - экскурсионная программа по желанию (за доп. пла...
Ближайший заезд:
c 15 октября по 18 октября
4 дня 3 ночи
от 21250 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии лето 2022
Пятидневный комбинированный тур, который сочетает познавательный - экскурсионный отдых и проведение свободного времени по усмотрению на загародной базе отдыха на берегу...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 18 октября
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! лето 2022
Пятидневный тур, который сочетает отдых за городом на природе и экскурсии. Первые 3 дня - на базе отдыха, последние 2 дня - на экскурсиях.На базе отдыха предлагаются за...
Ближайший заезд:
c 12 октября по 16 октября
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Kinfolk in Karelia лето 2022
Четырёхдневный комбинированный тур, который сочетает отдых на природе с активностями: прогулки и треккинг с хаски, а также экскурсионную программу по музею изобразитель...
Ближайший заезд:
c 15 сентября по 18 сентября
4 дня 3 ночи
от 23874 ₽
3 Летних дня в Карелии 2022
Трёхдневный экскурсионный тур с заездом в субботу. Тур выгодно отличается 1 длительным автобусным переездом из Петрозаводска в Северное Приладожье (270 км). 1 ночь - в ...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 05 сентября
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Чудеса русского севера 2022
Трёхдневный тур на выходные в Карелию летом с заездом по пятницам.Тур позволяет провести выходные всей семьей в Карелии. В программе тура основные достопримечательности...
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 11 сентября
3 дня 2 ночи
от 24450 ₽
Дивные места Карелии 4 дня 2022
На туре Вы посетите главные достопримечательности Карелии. У Вас будет свободное время, чтобы самостоятельно познакомиться с Петрозаводском или отправиться на экскурсию...
Ближайший заезд:
c 01 сентября по 04 сентября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Шуйский мультиактив: сафари на квадроциклах + рафтинг 2022
Три дня активного отдыха летом в Карелии. Тур сочетает в себе сафари на квадроциклах - 3км и рафтинг по знаменитой реке Шуя. Маршрут сплава: Игнольская ГЭС – пор. Кеняй...
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 11 сентября
3 дня 2 ночи
от 24700 ₽
В Карелии - есть! Гастрономический тур 2022
Уникальный гастро-тур длительностью 2 дня, который позволит не только совершить приятные гастрономические открытия, но и позволит познакомиться с культурой, бытом, исто...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 04 сентября
2 дня 1 ночь
от 25100 ₽
Мраморная сказка + Кижи 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур с началом в г. Сортавала. Тур рекомендован детям с 7 лет, предполагает длительный автобусный переезд из Сортавалы в Петрозаводск. В про...
Ближайший заезд:
c 28 августа по 31 августа
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
Белые ночи в Карелии 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур с заездом по пятницам. Тур начинается и заканчивается в Петрозаводске, но предполагает 2 длительных автобусных переезда в Северное Прил...
Ближайший заезд:
c 09 сентября по 12 сентября
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Гранд-вояж по Карелии 2022
Пятидневный тур в Карелию летом с длительными автобусными и водными переездами. В программу тура включено посещение о Кижи - жемчужины карельского деревянного зодчества...
Ближайший заезд:
c 14 октября по 18 октября
5 дней 4 ночи
от 30950 ₽
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