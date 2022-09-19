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В краю тысячи озёр 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем в автобусный тур из Москвы в Карелию на июньские праздники. Незабываемое летнее путешествие по Карелии на 5 дней. Самые живописные места, природные, культурные достопримечательности, а также знакомство с карельской кухней и этнографией.

Вас ждёт:

  • водопад и заповедник Кивач
  • водопад Ахинкоски
  • горный парк «Рускеала»
  • вулкан Гирвас
  • первый русский курорт Марциальные воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников
  • центр по производству шунгита
  • музыкальные карильоны
  • обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • музей авангардных скульптур на Онежской набережной
  • посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка
  • 2 национальных мастер-класса: «Кантеле», «Калитка»

Программа тура

День 1
10 июня

Начало маршрута: 16:00 - город  Москва ст. метро Ховрино (у входа в Сбербанк, ул. Дыбенко, 44).

Маршрут проходит через города:

17:00 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)

18:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)

19:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная 118)

20:00 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)

21:15 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)

23:00 - г. Вышний Волочек (выезд на трассу М11)

03:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, д.5)

Собираемся в дорогу и выезжаем в Республику озер и лесов. Одна ночь в комфортном автобусе. Любуемся великолепными природными ландшафтами из окна!

День 2
11 июня

09:00 - «культурная столица» Карелии - город Кондопога.

Завтрак в кафе отеля - шведский стол.

Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.

Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.

Природный заповедник «Кивач» и водопад. «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России...

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.

Размещение в отеле «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5).

Обед  в кафе отеля - шведский стол за доп. плату на месте. Стоимость 380 руб./чел.

Прогулка к необычным часам. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для Вас!

Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные  всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Интерактивная программа «Карельская горница». Национальные мастер-классы  познакомят вас  с культурой северного народа и особенностями края. Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки традиционные северные пирожки - калитки. Пока они в печке румянятся, нежно  прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и научимся играть на инструменте.

Десерт - чаепитие с ароматными изделиями собственного производства.

Для желающих за дополнительную оплату предлагаем:

1. Безопасный сплав на рафтах  по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов. Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.

Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя  и устроим покатушки на пороге Большой Толь.

Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).

Комплимент  от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) - держат температуру русской бани.

Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для взрослых.

Возвращение  в отель.

2. Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.

Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.

Ужин  в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/300 руб./чел.

День 3
12 июня

Завтрак в кафе отеля - шведский стол.

Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:

Первый российский курорт Марциальные воды. Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же любил со своей свитой играть в «Бирюльки».

Её главная достопримечательность - Церковь Апостола Петра. В народе ее называют «иностранкой». Это и неудивительно, ведь руководил строительством уникального храма по проекту императора голландец  Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники из карельской берёзы, выточенные и расписанные под мрамор самим Петром I.

Забыть про хвори и болезни поможет дегустация железистой воды из источников курорта.

Центр по производству шунгита. В лечебной комнате узнаем много интересного о свойствах целебного камня, порелаксируем и попробуем чай из очищенной шунгитом воды. Там же можно приобрести  и сувениры из шунгита.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Петрозаводску. Какой он, город святого Петра? Это город - порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.

Прогулка по Онежской набережной города.

По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

Во вторую половину дня предлагаем экскурсии на выбор (за доп. плату при бронировании тура):

1. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска.  Продолжительность: ~ 6.5 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.

Важно: Для выезжающих на данную экскурсию рекомендуем приобрести в магазине перекус (обед), на острове Кижи обед в кафе обойдется вам не менее 700 руб./чел.

14:30 - Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводск на метеорах. И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского  крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же у вас будет уникальная  возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно на острове по желанию).

2. Водная прогулка с пикником и дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.  Продолжительность экскурсии вместе с водным трансфером: ~ 3,5 часов.

Важно: Для выезжающих на данную экскурсию возвращение в отель ~ в 15:30.

Обед в отеле (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320  рублей/человек.

17:00 - отправление на водную экскурсию. Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают  рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70 %  красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов появилось в Карелии.

Во время водной прогулки полюбуемся красотой Онежских шхер, песчаными косами и осмотрим с воды Березовецкий маяк.

Рассказ рыбовода о выращивании форели и фото-сессия на фоне островов будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале. Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике  с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками.

Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.

Для тех, кто не поехал на экскурсии во 2 половину дня, предлагаем провести время на природе, к вашим услугам станция проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля):

  • лодки весельные 4-местные (200 рублей в час до 4-х человек),
  • велосипеды (100 рублей в час) 
  • удочки и спиннинги (от 100 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера
  • шашлыки из свинины, копченая форель по ценам производителя, сувениры и многое другое в магазине и кафе  на территории отеля.
День 4
13 июня

06:00 - ранний завтрак в отеле - «шведский стол». Освобождение номеров.

06:45 - Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный  «окунёвый порог» - водопад Ахинкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина речка».

Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела.

Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.

По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке - 2 часа.

Переезд в г. Сортавала. Всего 45 минут и мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.

Обед в городском кафе (комплекс) за доп. плату на месте. Стоимость 390 рублей/чел.

16:00 - Из города Сортавала предлагаем по желанию на выбор (за доп. плату при бронировании тура):

1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). Длительность экскурсии: 4,5 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа.

Время водного путешествия на метеоре из  Сортавала до острова по Ладожскому озеру – 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры – фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России.

В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам - 2 часа.

Возвращение на материк.

2. Экскурсия Очарование  Приладожья .  Продолжительность  экскурсии: 4,5 часа.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества». Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…

В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле,  Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.

Крепость викингов. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь каждый может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель. Вы побываете в воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь на ладожские фьорды. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения. Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото.

Дегустация трех сортов «Хмельного меда». В Медовом зале вы отведаете медовуху, приготовленную  по старинным рецептам, узнаете историю медоварения на Руси и древние тосты викингов.

Водная прогулка на ладье до острова Риеккалансаари (в переводе греческий остров). Предлагаем сесть за весло настоящего драккара викингов, узнать интересные факты об истории северного кораблестроения и принять участие в небольшом водном походе на реплике исторического судна по акватории Ладожских шхер. Все средневековые путешественники под руководством опытного капитана освоят греблю, познакомятся с морскими терминами и научатся ставить парус (по погодным условиям).

Для не выезжающих на экскурсии - свободное время в г. Сортавала.

~ 20:00 -  Встречаемся на берегу Ладожского озера. Отправление в  г. Москву.

Ночь в автобусе. 

День 5
14 июня

Ориентировочное прибытие в ваш город:

09:00 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)

10:30 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)

11:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная 118)

12:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)

13:00 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)

14:00 - г. Москва ст. метро Ховрино  (у входа в Сбербанк, ул. Дыбенко, 44).

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное автобусное обслуживание Москва - Карелия - Москва
  • проживание: отель «Карелия» 3* (г. Кондопога) - 2 ночи
  • питание: 3 завтрака - шведский стол, чаепитие с калитками
  • экскурсии: водопады Кивач и Ахинкоски (без экологической тропы Аллея сказок), горный парк «Рускеала» (дополнительно оплачивается входной билет), вулкан Гирвас, первый русский курорт Марциальные  воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников, центр по производству шунгита, музыкальные карильоны, обзорная экскурсия  по городу Петрозаводску, музей авангардных скульптур на Онежской набережной, посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка, фото-сессия
  • анимационные программы: 2 национальных мастер-класса: «Кантеле», «Калитка»
  • услуги гида на территории Карелии

Оплачивается отдельно

  • питание: обеды/ужины от 300 руб./чел.
  • безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Стоимость: 1 300 руб./взрослый, 1100 руб./ребенок.
  • пикник с дегустацией: 700 руб./чел.
  • входной билет в горный парк Рускеала. Стоимость: 500 руб./взрослый, 300 руб./ старше 60 лет, студент, 250 руб./дети до 17 лет, дети до 7 лет - бесплатно.
  • экскурсии по выбору за доп. плату

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