В краю тысячи озёр 2022

09:00 - «культурная столица» Карелии - город Кондопога.

Завтрак в кафе отеля - шведский стол.

Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.

Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.

Природный заповедник «Кивач» и водопад. «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России...

Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.

Размещение в отеле «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5).

Обед в кафе отеля - шведский стол за доп. плату на месте. Стоимость 380 руб./чел.

Прогулка к необычным часам. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для Вас!

Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Интерактивная программа «Карельская горница». Национальные мастер-классы познакомят вас с культурой северного народа и особенностями края. Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки традиционные северные пирожки - калитки. Пока они в печке румянятся, нежно прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и научимся играть на инструменте.

Десерт - чаепитие с ароматными изделиями собственного производства.

Для желающих за дополнительную оплату предлагаем:

1. Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов. Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.

Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.

Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).

Комплимент от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) - держат температуру русской бани.

Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для взрослых.

Возвращение в отель.

2. Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.

Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.

Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/300 руб./чел.