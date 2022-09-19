В краю тысячи озёр 2022
Приглашаем в автобусный тур из Москвы в Карелию на июньские праздники. Незабываемое летнее путешествие по Карелии на 5 дней. Самые живописные места, природные, культурные достопримечательности, а также знакомство с карельской кухней и этнографией.
Вас ждёт:
- водопад и заповедник Кивач
- водопад Ахинкоски
- горный парк «Рускеала»
- вулкан Гирвас
- первый русский курорт Марциальные воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников
- центр по производству шунгита
- музыкальные карильоны
- обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- музей авангардных скульптур на Онежской набережной
- посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка
- 2 национальных мастер-класса: «Кантеле», «Калитка»
Вас ждет:
Программа тура
Начало маршрута: 16:00 - город Москва ст. метро Ховрино (у входа в Сбербанк, ул. Дыбенко, 44).
Маршрут проходит через города:
17:00 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)
18:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)
19:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная 118)
20:00 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
21:15 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)
23:00 - г. Вышний Волочек (выезд на трассу М11)
03:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, д.5)
Собираемся в дорогу и выезжаем в Республику озер и лесов. Одна ночь в комфортном автобусе. Любуемся великолепными природными ландшафтами из окна!
09:00 - «культурная столица» Карелии - город Кондопога.
Завтрак в кафе отеля - шведский стол.
Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.
Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты.
Природный заповедник «Кивач» и водопад. «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России...
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - можно в Музее Природы.
Размещение в отеле «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля - шведский стол за доп. плату на месте. Стоимость 380 руб./чел.
Прогулка к необычным часам. Музыкальные карильоны своими мелодичными колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для Вас!
Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Интерактивная программа «Карельская горница». Национальные мастер-классы познакомят вас с культурой северного народа и особенностями края. Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки традиционные северные пирожки - калитки. Пока они в печке румянятся, нежно прикоснемся к струнам старинного финно-угорского кантеле и научимся играть на инструменте.
Десерт - чаепитие с ароматными изделиями собственного производства.
Для желающих за дополнительную оплату предлагаем:
1. Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов. Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.
Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.
Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
Комплимент от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) - держат температуру русской бани.
Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для взрослых.
Возвращение в отель.
2. Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.
Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/300 руб./чел.
Завтрак в кафе отеля - шведский стол.
Выезд на экскурсионную программу, на маршруте:
Первый российский курорт Марциальные воды. Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Её главная достопримечательность - Церковь Апостола Петра. В народе ее называют «иностранкой». Это и неудивительно, ведь руководил строительством уникального храма по проекту императора голландец Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники из карельской берёзы, выточенные и расписанные под мрамор самим Петром I.
Забыть про хвори и болезни поможет дегустация железистой воды из источников курорта.
Центр по производству шунгита. В лечебной комнате узнаем много интересного о свойствах целебного камня, порелаксируем и попробуем чай из очищенной шунгитом воды. Там же можно приобрести и сувениры из шунгита.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Петрозаводску. Какой он, город святого Петра? Это город - порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.
Прогулка по Онежской набережной города.
По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
Во вторую половину дня предлагаем экскурсии на выбор (за доп. плату при бронировании тура):
1. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска. Продолжительность: ~ 6.5 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.
Важно: Для выезжающих на данную экскурсию рекомендуем приобрести в магазине перекус (обед), на острове Кижи обед в кафе обойдется вам не менее 700 руб./чел.
14:30 - Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г. Петрозаводск на метеорах. И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же у вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ (вход в церковь оплачивается дополнительно на острове по желанию).
2. Водная прогулка с пикником и дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога. Продолжительность экскурсии вместе с водным трансфером: ~ 3,5 часов.
Важно: Для выезжающих на данную экскурсию возвращение в отель ~ в 15:30.
Обед в отеле (шведский стол/накрытие) за доп. плату на месте. Стоимость 380/320 рублей/человек.
17:00 - отправление на водную экскурсию. Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70 % красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов появилось в Карелии.
Во время водной прогулки полюбуемся красотой Онежских шхер, песчаными косами и осмотрим с воды Березовецкий маяк.
Рассказ рыбовода о выращивании форели и фото-сессия на фоне островов будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале. Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками.
Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.
Для тех, кто не поехал на экскурсии во 2 половину дня, предлагаем провести время на природе, к вашим услугам станция проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля):
- лодки весельные 4-местные (200 рублей в час до 4-х человек),
- велосипеды (100 рублей в час)
- удочки и спиннинги (от 100 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера
- шашлыки из свинины, копченая форель по ценам производителя, сувениры и многое другое в магазине и кафе на территории отеля.
06:00 - ранний завтрак в отеле - «шведский стол». Освобождение номеров.
06:45 - Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» - водопад Ахинкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина речка».
Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке - 2 часа.
Переезд в г. Сортавала. Всего 45 минут и мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.
Обед в городском кафе (комплекс) за доп. плату на месте. Стоимость 390 рублей/чел.
16:00 - Из города Сортавала предлагаем по желанию на выбор (за доп. плату при бронировании тура):
1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). Длительность экскурсии: 4,5 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа.
Время водного путешествия на метеоре из Сортавала до острова по Ладожскому озеру – 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры – фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам - 2 часа.
Возвращение на материк.
2. Экскурсия Очарование Приладожья . Продолжительность экскурсии: 4,5 часа.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества». Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…
В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.
Крепость викингов. Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь каждый может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель. Вы побываете в воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь на ладожские фьорды. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов быта, костюмов и вооружения. Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и пополнить свой альбом красочными фото.
Дегустация трех сортов «Хмельного меда». В Медовом зале вы отведаете медовуху, приготовленную по старинным рецептам, узнаете историю медоварения на Руси и древние тосты викингов.
Водная прогулка на ладье до острова Риеккалансаари (в переводе греческий остров). Предлагаем сесть за весло настоящего драккара викингов, узнать интересные факты об истории северного кораблестроения и принять участие в небольшом водном походе на реплике исторического судна по акватории Ладожских шхер. Все средневековые путешественники под руководством опытного капитана освоят греблю, познакомятся с морскими терминами и научатся ставить парус (по погодным условиям).
Для не выезжающих на экскурсии - свободное время в г. Сортавала.
~ 20:00 - Встречаемся на берегу Ладожского озера. Отправление в г. Москву.
Ночь в автобусе.
Ориентировочное прибытие в ваш город:
09:00 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)
10:30 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
11:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная 118)
12:00 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)
13:00 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд)
14:00 - г. Москва ст. метро Ховрино (у входа в Сбербанк, ул. Дыбенко, 44).
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное автобусное обслуживание Москва - Карелия - Москва
- проживание: отель «Карелия» 3* (г. Кондопога) - 2 ночи
- питание: 3 завтрака - шведский стол, чаепитие с калитками
- экскурсии: водопады Кивач и Ахинкоски (без экологической тропы Аллея сказок), горный парк «Рускеала» (дополнительно оплачивается входной билет), вулкан Гирвас, первый русский курорт Марциальные воды, Церковь Апостола Петра, дегустация лечебной воды из 4 источников, центр по производству шунгита, музыкальные карильоны, обзорная экскурсия по городу Петрозаводску, музей авангардных скульптур на Онежской набережной, посещение питомника хаски и контактного мини-зоопарка, фото-сессия
- анимационные программы: 2 национальных мастер-класса: «Кантеле», «Калитка»
- услуги гида на территории Карелии
Оплачивается отдельно
- питание: обеды/ужины от 300 руб./чел.
- безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Стоимость: 1 300 руб./взрослый, 1100 руб./ребенок.
- пикник с дегустацией: 700 руб./чел.
- входной билет в горный парк Рускеала. Стоимость: 500 руб./взрослый, 300 руб./ старше 60 лет, студент, 250 руб./дети до 17 лет, дети до 7 лет - бесплатно.
- экскурсии по выбору за доп. плату
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