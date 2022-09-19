Шуйский мультиактив: скалолазание + рафтинг по реке Шуя, 3 дня

Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона с табличкой «Стелла» сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).

Завтрак в кафе.

Трансфер в горнолыжный комплекс «Ялгора», 35 км.

Инструктаж по технике безопасности и приемам скалолазания, экипировка.

Осмотр скальных маршрутов, навеска веревок. Прохождение простых трасс.

Перекус (горячий чай из термоса, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой, сладости).

Прохождение более сложных трасс. Спуск «Дюльфером».

Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером.

Обед в ресторане комплекса.

Экскурсия по фольклорной тропе. Экскурсия начнется с подъема на кресельном подъемнике на вершину годы, где открывается панорамный вид на Онежское озеро и карельский лес. Дальше вас будет ждать интересный спуск по дорожке, извивающейся среди заросших деревьями и покрытых мхом величественных скал с в краплениями вариолита.

Трансфер к месту начала сплава (плотина Игнольская ГЭС), 130 км*

Ужин и ночлег в полевых условиях.