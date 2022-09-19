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Шуйский мультиактив: скалолазание + рафтинг по реке Шуя, 3 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Скалолазание на естественном рельефе будет интересно и любителям, и опытным скалолазам. Трассы различного уровня сложности. Рафтинг на Шуе – надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.

В данном туре Вас ожидает:

  • курс скалолазания как для новичков, так и для опытных участников
  • сплав по самой популярной карельской реке
  • ароматные шашлыки и дегустация карельских наливок
  • теплая компания и посиделки у костра

Программа тура

День 1
Прохождение сложных и простых трасс

Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона с табличкой «Стелла» сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).

Завтрак в кафе.

Трансфер в горнолыжный комплекс «Ялгора», 35 км. 

Инструктаж по технике безопасности и приемам скалолазания, экипировка. 

Осмотр скальных маршрутов, навеска веревок. Прохождение простых трасс.

Перекус (горячий чай из термоса, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой, сладости).

Прохождение более сложных трасс. Спуск «Дюльфером».

Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. 

Обед в ресторане комплекса.

Экскурсия по фольклорной тропе. Экскурсия начнется с подъема на кресельном подъемнике на вершину годы, где открывается панорамный вид на Онежское озеро и карельский лес. Дальше вас будет ждать интересный спуск по дорожке, извивающейся среди заросших деревьями и покрытых мхом величественных скал с в краплениями вариолита.

Трансфер к месту начала сплава (плотина Игнольская ГЭС), 130 км*

Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 2
Сплав на рафтах по р.Шуя

Завтрак в полевых условиях. 

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.

Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио. Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).

Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.

Ужин-пикник: приготовление шашлыка со свежими овощами и лавашом. Дегустация карельского бальзама из натуральных ягод и трав.   

Мастер класс от инструкторов по приготовлению с красной рыбы на бревне. Готовим  картошечку на углях.

Ночлег в полевых условиях.

День 3
Сплав на рафтах. Порог Кумо - деревня Соддер

Завтрак в полевых условиях.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер

Обед. Посещение деревенской баньки.

Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.

18:30 Прибытие на ж.д. вокзал Петрозаводска.

Ужин в ресторане.

Отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе (в том числе ужин с шашлыками и дегустацией)
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для скалолазания: веревок, обвязок, карабинов, касок
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
  • посещение бани в последний день маршрута

Оплачивается отдельно

  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
  • железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск

Отзывы

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Глазовы Анастасия и Екатерина

Ездили на программу Мультикактив (скалалазанье и сплав) 16.08-18.08. Нам с сестрой очень понравилось абсолютно все. Хотели бы сказать огромное спасибо инструкторам Дмитрию (скалы) и Валерию с Аланой (сплав) за их профессионализм, желание показать и рассказать о регионе Карелии, поделиться опытом. Спасибо за теплую и приятную атмосферу, которую создаете для туристов!) В качестве предложения можно рассмотеть больше вариантов активных туров включающих в себя несколько видов отдыха (сплавы+скалы+велосипеды+пешие+конные) Как говорится будет спрос будет и предложение)).Также можно включить в тур сбор местных ягод.

Паламарчук Николай

Очень клевые Игорь и Алана. Благодаря ним всё было круто. Игорь всегда знает как заполнить любые паузы интересными рассказами. Вобщем ребята показали себя оень профессианально. Радует такое отношение

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