Шуйский мультиактив: скалолазание + рафтинг по реке Шуя, 3 дня
Скалолазание на естественном рельефе будет интересно и любителям, и опытным скалолазам. Трассы различного уровня сложности. Рафтинг на Шуе – надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.
В данном туре Вас ожидает:
- курс скалолазания как для новичков, так и для опытных участников
- сплав по самой популярной карельской реке
- ароматные шашлыки и дегустация карельских наливок
- теплая компания и посиделки у костра
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона с табличкой «Стелла» сразу после прибытия поезда № 18 (Москва-Петрозаводск).
Завтрак в кафе.
Трансфер в горнолыжный комплекс «Ялгора», 35 км.
Инструктаж по технике безопасности и приемам скалолазания, экипировка.
Осмотр скальных маршрутов, навеска веревок. Прохождение простых трасс.
Перекус (горячий чай из термоса, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой, сладости).
Прохождение более сложных трасс. Спуск «Дюльфером».
Дюльфер — скоростной спуск по верёвке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых безопасных способов спуска, предложенный и введённый в практику в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером.
Обед в ресторане комплекса.
Экскурсия по фольклорной тропе. Экскурсия начнется с подъема на кресельном подъемнике на вершину годы, где открывается панорамный вид на Онежское озеро и карельский лес. Дальше вас будет ждать интересный спуск по дорожке, извивающейся среди заросших деревьями и покрытых мхом величественных скал с в краплениями вариолита.
Трансфер к месту начала сплава (плотина Игнольская ГЭС), 130 км*
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио. Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Ужин-пикник: приготовление шашлыка со свежими овощами и лавашом. Дегустация карельского бальзама из натуральных ягод и трав.
Мастер класс от инструкторов по приготовлению с красной рыбы на бревне. Готовим картошечку на углях.
Ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер
Обед. Посещение деревенской баньки.
Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.
18:30 Прибытие на ж.д. вокзал Петрозаводска.
Ужин в ресторане.
Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе (в том числе ужин с шашлыками и дегустацией)
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для скалолазания: веревок, обвязок, карабинов, касок
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
- посещение бани в последний день маршрута
Оплачивается отдельно
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
- железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
Отзывы
Ездили на программу Мультикактив (скалалазанье и сплав) 16.08-18.08. Нам с сестрой очень понравилось абсолютно все. Хотели бы сказать огромное спасибо инструкторам Дмитрию (скалы) и Валерию с Аланой (сплав) за их профессионализм, желание показать и рассказать о регионе Карелии, поделиться опытом. Спасибо за теплую и приятную атмосферу, которую создаете для туристов!) В качестве предложения можно рассмотеть больше вариантов активных туров включающих в себя несколько видов отдыха (сплавы+скалы+велосипеды+пешие+конные) Как говорится будет спрос будет и предложение)).Также можно включить в тур сбор местных ягод.
Очень клевые Игорь и Алана. Благодаря ним всё было круто. Игорь всегда знает как заполнить любые паузы интересными рассказами. Вобщем ребята показали себя оень профессианально. Радует такое отношение
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений