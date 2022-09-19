Дивные места Карелии на июньские праздники 2022
Дивные места Карелии - удивительной красоты природные достопримечательности, а также культурно-исторические и архитектурные памятники. Всё это и многое другое в туре на 3 дня в День России.
Маршрут: Петрозаводск – остров Кижи – сплав (за доп. плату) – горный парк «Рускеала» - остров Валаам (за доп. плату) – водопад Кивач – курорт «Марциальные воды»
Вас ждёт:
- размещение на выбор в мини-отеле, спа-отеле 4* или гостинице 4* в Петрозаводске
- обзорная экскурсия по столице Карелии
- поездка в горный парк «Рускеала»
- загородная экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
- посещение центра по производству изделий из шунгита - минерала, который добывают только в Карелии
- по желанию (за доп. плату) - поездка на о. Валаам
- по желанию (за доп. плату) - сплав по реке Шуя
- первоклассные гиды
- красота белых ночей Карелии
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут). Продолжительность поездки 6,5 часов.
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
Отель «Турист» - уютная недорогая гостиница в самом центре города.
Спа-отель Карелия 4* - находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.
Отель «Фрегат» 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.
Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату: выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя.
Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. Возвращение в город Петрозаводск.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Экскурсия по уникальному природному объекту горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала - Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак. 12:00 Освобождение номера.
Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Загородная экскурсия на первый российский курорт Марциальные воды. Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад - Кивач, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный домашний обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами (после 18.00).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице - 2 ночи в г. Петрозаводске
- питание по программе - 3 завтрака, 1 обед
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскрсия на остров Кижи
- экскурсия в горный парк «Рускеала»
- экскурсия в заповедник «Кивач» и на курорт «Марциальные воды»
- посещение центра по производству изделий из шунгита
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего 3 дня
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- экскурсия на остров Валаам, ориентировочная стоимость - 4200 руб./взр., 2100 руб./дети 7-12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (заказ при бронировании, оплата на месте). Стоимость будет утверждена в апреле 2022.
- сплав по реке Шуя + обед-пикник, стоимость - 1 800 руб./взрослый; 1 600 руб./дети от 5 лет.
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