Дивные места Карелии на июньские праздники 2022

Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут). Продолжительность поездки 6,5 часов.

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:

Отель «Турист» - уютная недорогая гостиница в самом центре города.

Спа-отель Карелия 4* - находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.

Отель «Фрегат» 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города.

Любителям природы и активного отдыха предлагаем за дополнительную плату: выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя.​

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения! После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере. Возвращение в город Петрозаводск.