Карелия
Июньские праздники
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В краю тысячи озёр 2022
Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 9850 ₽
Дивные места Карелии на июньские праздники 2022
Приглашаем провести День России в Карелии! 3 дня с пятницы по воскресенье, насыщенная программа по дивным местам.
Ближайший заезд:
c 10 июня по 12 июня
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
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✈ Июньские праздники в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы