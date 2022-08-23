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Июньские праздники в Карелию : 0

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Прошедшие Июньские праздники в Карелию : 2

Карелия

В краю тысячи озёр 2022

Пятидневный экскурсионный автобусный тур из Москвы. 1 день - заезда, последний - прибытия в свой город. Три активный насыщенных экскурсионных дня. Также предлагаются эк...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 9850 ₽

Карелия

Дивные места Карелии на июньские праздники 2022

Приглашаем провести День России в Карелии! 3 дня с пятницы по воскресенье, насыщенная программа по дивным местам.

Ближайший заезд:

c 10 июня по 12 июня

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

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