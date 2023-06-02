Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

В 07:50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска с поезда № 018.

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В этом случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом вдоль набережной Онежского озера.

Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице: Piter Inn 4*, Северная 4* или Заречная 3*.