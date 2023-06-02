Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам!
Вас ждёт:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии
- поездка в горный парк Рускеала
- посещение центра по производству изделий из шунгита
- экскурсия в заповедник Кивач
- экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала
- обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- прогулка на Мыс Лабиринтов
- пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.»
- автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад»
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска с поезда № 018.
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В этом случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом вдоль набережной Онежского озера.
Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице: Piter Inn 4*, Северная 4* или Заречная 3*.
- Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
- Гостиница «Северная» 4* - комфортабельная гостиница в самом центре города с отличным рестораном Северный
- Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- современная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера.
Экскурсия по уникальному природному объекту горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет ; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это знаменитый на весь мир мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач.
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал». Он расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Гости идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
За дополнительную плату предлагается:
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
1. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
2. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Свободное время.
За дополнительную плату предлагается экскурсия в Соловецкий морской музей (продолжительность ~ 1,5 часа)
Музей повествует о духовном и хозяйственном освоении поморами морских просторов и прибрежной территории Русского Севера. Вы познакомитесь с малоизвестными, но значимыми страницами морской истории Севера.
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
19.00 Отправление с Соловков обратно.
21.00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21! (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура)
- можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается)
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 07:02 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 ночи на Соловках)
- питание по программе (7 завтраков, 2 обеда)
- экскурсии: обзорная Петрозаводску, музей-заповедник «Кижи», горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач», экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, 4 экскурсии на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, История Соловецкого лагеря особого назначения; Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад
- транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- Бронируется и оплачивается самостоятельно до начала тура:
- проезд до г. Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте гиду:
- Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре). Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
- морская прогулка на остров Большая Муксалма с дегустацией и ловлей мидий. Стоимость предварительная: 1 800 руб./чел.
- лодочная экскурсия на Соловках по озерам и каналам. Стоимость предварительная: 750 руб./чел.
- экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова 1100 руб./чел.
- экскурсия в Соловецкий Морской музей. Стоимость: 400 руб./чел.
Отзывы
Наслаждался прекрасными видами Соловецкого монастыря, впечатляют, хорошо сохранившипся многовековые стены, постройки и храмы. Так, как быт и сервис организован на хорошем уровне, ничто не мешает отдыхать и созерцать уникальную природу и шедервы монастыря.
Здравствуйте! Отдых, организованный вашей фирмой нам очень понравился. На высоте была как организационная сторона (встреча в Петрозаводске, размещения в гостиницах и организация питания, трансферы), так и содержательная часть тура (экскурсии, работа гидов по ходу тура). И конечно же, красота и гостеприимство Карелии произвели на нас глубочайшее впечатление. Приятно было иметь дело с вашей фирмой на всех этапах организации и проведения отдыха. Теперь Карелия займет почетное место в списке мест, которые я буду рекомендовать своим друзьям для посещения; а ваша фирма - как очень достойный вариант организации такого отдыха. Спасибо вам!
Доброе утро! Отдохнули прекрасно) Маловато, хочется еще, так что обязательно приедем снова! Много увидели, узнали еще больше, и уже скучаем по вашим местам,вашим просторам))) Организация оч хорошая, побывали во многих местах, но никто нигде не потерялся!Отели, размещение хорошее ( к отелю "причал" мы были готовы, поэтому большего от него и не ждали), а на Соловках в отеле вместо телевизора была икона, вообще оч правильно, ведь на этом острове надо отдыхать от мирской суетыМаксимум хотелось погулять везде подольше, но понятно что из-за больших расстояний, которые мы преодолевали, это не возможно...но как я уже сказала это надо снова ехать, ведь за неделю на всю красоту не насмотришься! Ооо наши фото в инстаграмм под хештегом #минипутешествиеЮА У меня все спрашивают, где покупали тур - всем рекомендую вас Фото чуток приложила Еще раз благодарим за прекрасные впечатления!
Здравствуйте ! Хочу поблагодарить Вас за незабываемое путешествие по Карелии. Всё было организовано замечательно. Очень понравился тур, который Вы предложили! Всё на высшем уровне ! Много впечатлений и все они -положительные. Очень хорошо работают экскурсоводы, особенно- на Кижах и на Валааме. Отдельное спасибо экскурсоводу на Киваче! Единсвенное замечание- мало времени отведено на экскурию по очаровательной набережной в городе Петрозаводске. (Фотографии пришлю попозже). Искренне желаю Вам всего самого доброго.
Посчастливилось посетить 6-ти дневную экскурсию - "Святой треугольник". Эмоции переполняют! Все эти исторические места и памятники архитектуры видела на картинках и в интернете, а теперь увидела в живую! Была возможность прикоснуться к истории! - это незабываемо! Огромное спасибо команде "Алем-Тур" за отличную организацию экскурсии. Уже рекомендую друзьям этот тур. Спасибо!!!
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Зимние хиты Карелии
Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 39700 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 39800 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Волшебная Карелия зима
Насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4-х дневная программа для всей семьи. С проживанием в загородном эко-комплексе. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43000 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Новогодние каникулы в Карелии 4 дня
Насыщенный тур в Карелию на Новогодние праздники в комфортных мини-группах с размещением в отеле Питер Инн. 3 день тура - свободный или экскурсии на выбор: снегоходное ...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 44400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 44400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках
Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 11 июня
7 дней 6 ночей
от 48150 ₽
Легенды Карелии зима
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 20 декабря
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽