Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.

Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет ; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия на усмотрение организатора:

Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.

Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)

Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это знаменитый на весь мир мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).

Возвращение в город Сортавала.

Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.