Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам!
Вас ждёт обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии, поездка в горный парк Рускеала, посещение центра по производству изделий из шунгита, экскурсия в заповедник Кивач, экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю, прогулка на Мыс Лабиринтов.
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска с поезда № 018.
- Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
- Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В этом случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком, коллекцией оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом в доль набережной Онежского озера.Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность экскурсии 4 часа).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице: Заречная 3*, Питер Инн 4*, Северная 4*
- гостиница Заречная 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
- гостиница Северная 4* - комфортабельная гостиница в центре города с отличным рестораном Северный.
- отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- современная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).
Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет ; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это знаменитый на весь мир мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач.
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал». Он расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
За дополнительную плату предлагается:
- Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость предварительная на 2022 г.: 1600 руб./чел. (оплата – на туре гиду)
- Экспозиция, посвященная истории Соловецких лагерей особого назначения 1923–1939 гг.
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
В 19.00 отправление на теплоходе с Соловков в порт г. Кемь. В 21.00 прибытие на материк.
Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура)
- можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается)
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь)
- питание по программе (5 завтраков, 2 обеда)
- экскурсии: по Петрозаводску, остров Кижи, горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач», центр шунгита, экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- проезд до г. Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура Бронируется заранее при покупке тура, оплачивается на месте гиду:
- Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре). Предварительная стоимость: 4 200 руб./взрослый; 2100 руб./ребенок до 12 лет; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
- экскурсия на Заяцкий остров, пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» Предварительная стоимость: 1600 руб./чел. Точная стоимость будет утверждена в апреле 2022 года.
Отзывы
Хочу выразить огромную благодарность Анне Зелинской (менеджеру по дружбе с клиентами ООО Алем-Тур. Только благодаря ее человеческому участию и профессиональному подходу стало возможно мое с дочерью путешествие по Карелии. Дело в том, что приобрести тур Большое карельское кольцо в августе 2019 года мне необходимо было на стоимость подарочного сертификата одной из турфирм г. Оренбурга, специалисты которой оказались весьма некомпетентными сотрудниками. Я, со своей стороны, также не располагала достаточным количеством информации для заключения трехсторонней сделки. Анна очень внимательно отнеслась к моим пожеланиям в подборе приемлемого для меня и дочери тура, и полностью взяла на себя решение юридических и организационных вопросов, касающихся именно возможности использования подарочного сертификата турфирмы г. Оренбурга. Анна очень сильно помогла мне не только предоставлением необходимой информации, но и моральной поддержкой, предостерегая, и направляя мои действия в необходимое русло на протяжении длительного времени. Благодаря таким сотрудникам СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ наших детей!!! АННА, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!
Огромное спасибо за отпуск в Карелии! Видно, что команда проработала все мелочи вашего тура! Все продуманно от работы менеджера гостиницы, транспорта, обедов и ужинов в разных местах! И конечно же гидов! Разные нам встречались по дороге.... но особенно хотим поблагодарить Анну, гида нашей группы! Весело, интересно, в зависимости от интересов группы занималась нами все четыре дня))))) Очень насыщенная программа, красивая природа, теперь желание вернуться в определённые места! Всем желаю побывать в Карелии! Каждый найдёт здесь отдых по интересам: история края, рыбалка, пешие прогулки по паркам, святые места Спасибо всем! А так же двум Аннам , менеджерам, которые проконсультировали нас и помогли выбрать нам программу по нашему вкусу
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