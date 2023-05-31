Сказания севера + Соловки
Для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, мы разработали интересную программу тура с комфортным отдыхом!
Русский Север всегда славился своими сказаниями и былинами. В Карелии был написан не только знаменитый на весь мир эпос «Калевала», но и огромное количество сказаний, песен и рун. В своем туре мы хотим рассказать Вам истории про знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, а также не менее интересные водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала!
Вас ждет:
Программа тура
7.30 - 8:00 - встреча на ж/д вокзале Петрозаводска. Вещи перевозятся в камеру хранения отеля. С собой можно оставить только самое необходимое на первый экскурсионный день.
08.05 - 08.30 - завтрак (комплексный).
8:30 - 11:00 - пешеходная экскурсия по Петрозаводску. Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность - Онежскую набережную и в конечной точке нашей экскурсии - у памятника Петру Великому мы отправимся на посещение жемчужины Карелии - остров Кижи.
11:30-18:30 - экскурсия на остров Кижи. Переезд на комете до о. Кижи (1,5 часа с гидом).
По прибытию на остров Кижи, Вас встретит экскурсовод - сотрудник музея Кижи.
Обзорная экскурсия по острову (1,5 часа). Во время нее Вы увидите шедевры Русского Севера: Спасо-Преображенский храм, Покровская церковь, колокольня шатрового типа. При этом, у уважаемых гостей остается время для самостоятельной прогулки по острову и покупки сувениров.
Возвращение в Петрозаводск на комете (1,5 часа).
Заселение в гостиницу.
Свободное время. Можно прогуляться по набережной в отель, или продолжить прогулки по городу, посетив пару отличных ресторанчиков.
Завтрак в гостинице. 8:00 - отправление на Рускеала (260 км).
В ближайшие 2 дня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. И если Заонежье находится на берегу второго по величине озера в Европе, то Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – Онего батюшка и Ладога матушка.
Наш путь проходит через Долину Героев, местные зовут ее долиной смерти. Не зря так зовут. Здесь за время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией погибли и пропали без вести от 130 до 150 тысяч советских воинов. Чуть более трех месяцев длилась война – и такие потери. Надо признать, что финны во главе с Манергеймом дали серьезнейший отпор Красной армии. У финнов тогда, к слову, погибло не более 28 тысяч человек.
Мы увидим Тохминские или рускеальские водопады.
Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память - место очень живописное. По-желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени.
Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры. Летом здесь можно за дополнительную плату покататься на лодочках, перелететь через каньон по канатной дороге, а также испытать себя и прыгнуть с тарзанки. Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.
Рускеальский каньон красив в любое время года. Так что какая бы погода ни была, вы не останетесь равнодушными.
Переезд в г. Сортавала. Заселение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
9:00 - отправление на Валаам на метеоре (45 мин., 22 км). И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.
10.00 - Прибытие в Монастырскую бухту.
Пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа - основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».
Переезд на «Метеоре» в Никоновскую бухту.
Постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.
Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Мы посетим Воскресенский скит.
Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.
15.00 - Переезд из Никоновской бухты на «Метеоре» в г. Сортавала.
16.00 - Прибытие в Сортавалу и посещение уникального, единственного в своем роде дома-музея Кронида Гоголева.
Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года. Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева. Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву. Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.
Вечерний переезд в Петрозаводск (260 км).
20:30 - Прибытие в Петрозаводск. Заселение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
9:00 - отправление на экскурсию «Золотое кольцо Карелии».
Мы посетим пять крупнейших достопримечательностей вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I, древний вулкан Гирвас, знаменитый водопад Кивач.
Сампо, согласно карело-финской мифологии, – предмет, дающий счастье. Всемирно известная «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия. Есть в карельских краях и гора Сампо, названная в честь чудо-мельницы.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы с указателями и установлены лестницы с перилами. Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен. На высоте оборудована смотровая площадка, с которой открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Первый российский курорт Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I. Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса. Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над местом добычи руды и бывшим источником лечебной воды. Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Остатки древнего вулкана в местечке Гирвас.
Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Самый известный водопад Карелии – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии.
Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров.
Мы посетим сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — кафе и сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы. Водопад Кивач – визитная карточка Карелии. Приехать в край озер и водопадов и не увидеть этот падун, как его называют местные жители, – непростительная ошибка.
Кивач – удивительно красивое место. Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов. Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли. Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу. Постойте около водопада. Кивач щедро делится с людьми своей неуемной энергией и жизненными силами. Все, кто хоть раз это ощутил, возвращаются к нему снова и снова.
17.00-17.15 - Прибытие в Петрозаводск.
Ужин.
18:30 – Отправление в г. Кемь на автобусе. По пути – технические остановки. Общее расстояние — 409 километров. Время в пути – 5-6 часов. Переезд без экскурсионного обслуживания.
23:30 – 00:30 – прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.
6:45 – Завтрак в гостинице.
7:30 – Посадка на теплоход. 8:00 – отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.
Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он - единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По занимаемой территории Соловецкий Кремль относится к крупнейшим монастырям России.
Заселение в гостиницу.
Обед.
Большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора, скит Савватьево, аллея Юнг, дамба Красного озера (с купанием), скит Исаково.
Секирная гора – самое высокое место на Соловках.
С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага. В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда – так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки». У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.
Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.
Небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево. После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, и в 1940–1957 годах хозяином Соловков стал Учебный отряд Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ самых разных специалистов. Одной из школ Учебного отряда в 1942–1945 годах стала школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного возраста. За три выпуска школа подготовила более четырех тысяч рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков. После окончания школы соловецкие юнги, «мальчики с бантиками» честно и самоотверженно воевали на всех флотах и флотилиях, делили со взрослыми матросами и офицерами тяготы и лишения военного времени, не отступали перед смертельной опасностью.
Самое «сердце» озерно-канальной системы Соловков – Красное озеро.
Монахи, своими руками сделавшие систему дамб, за чистоту воды озеру дали название «Белое». Но, как мы знаем, большевики ничего белого не любили и озеро переименовали в «Красное». Бело-Красное озеро — крупнейшее озеро Соловков, и, видимо, озеро рукотворное. Объединившись, воды потекли на юг, в сторону монастыря. Там, где ручьи пробивали себе дорогу, строители либо пробивали канал, либо перенаправляли воду, устраивая подпорные дамбы.
Так сложилась центральная озёрно-канальная система, до сих пор питающая водой монастырь и посёлок. Уже во времена Филиппа Колычева в систему было завязано 52 озера. Таким образом, была решена проблема, сдерживавшая развитие монастыря — недостаток пресной воды.
Исаковский скит.
Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры. О многих их них, даже при их жизни, в самой обители слышали только по рассказам. Обычной пищей отшельников были травы, питием — чистая озёрная вода, кровом — землянки и пещеры. Позднее тут возникла небольшая Исакиевская пустынь, получившая название от стоявшей здесь деревянной часовни во имя преподобного Исакия Долматского (383 год).
С XVIII века приходили сюда монастырские сенокосцы, так как место это было богато лугами. В настоящее время из старых построек Исакиевского скита сохранился жилой дом (1836), валунная баня на берегу озера и складской амбар (конец XIX века). В XIX столетии в скиту стояло несколько жилых домов, много земли было расчищено под луга. Жили здесь монахи, сенокосцы и рыболовы, дважды в день проверяющие поставленные в озере сети и садки.
Возвращение в поселок Соловецкий.
8:00 – Завтрак в гостинице.
9:30 – отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров». Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага. Небольшой остров в полтора квадратных километра может похвастаться уникальным комплексом памятников, относящимся к двум разным культурам – языческой и христианской. Уже на протяжении почти пяти столетий они органичным образом сосуществуют здесь и создают свой особый и неповторимый мир.
Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую. Посещение загадочных каменных лабиринтов оставленных первыми Соловецкими людьми и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия! Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим. Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова, взросших на магических и абсолютно поражающих воображение лабиринтах из камней.
13:00 — Обед.
13:30 – 15:30 История поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.
Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства. И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы. Участники — монахи, не принявшие церковной реформы патриарха Никона, крестьяне, посадские люди, беглые стрельцы и солдаты, а также сподвижники Степана Разина. Карательная армия, посланная царем и насчитывавшая более тысячи человек, овладела монастырем в результате измены одного из защитников монастыря.
Мы оставили эту небольшую пешеходную экскурсию от Юрия, который несомненно полюбился Вам за прошедшие 2 дня, напоследок не просто так. Этот финальный аккорд всего лишь сообщает всем в глубине Души – Соловки, мы обязательно вернемся! Наверное, это очень субъективно и неправильно (с одной стороны) – но найти на всем земном шаре место: с большей динамикой трагизма и счастья, спокойствия и невероятных сломов человеческих судеб и даже государств, с духом бунтарства и свободолюбия – одновременно со смирением и фатализмом, как мы считаем – невозможно! Соловки – единственные в своем роде и невероятные!
18:00 – прибытие в Кемь. Трансфер на ж/д вокзал. Отправление на ближайших поездах в свои города.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе: 6 завтраков, 3 обеда, 2 ужина
- работа экскурсовода
- проживание по программе: в Петрозаводске - 2 ночи, в Сортавале - 1 ночь, в Кеми - 1 ночь, на Соловках - 1 ночь
- все входные билеты по программе
- транспортное обслуживание на автобусе, метеоре на Кижи и Валаам, теплоходе на Соловки
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и из Кеми
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