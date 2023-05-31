Сказания севера + Соловки

6:45 – Завтрак в гостинице.

7:30 – Посадка на теплоход. 8:00 – отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он - единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По занимаемой территории Соловецкий Кремль относится к крупнейшим монастырям России.

Заселение в гостиницу.

Обед.

Большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора, скит Савватьево, аллея Юнг, дамба Красного озера (с купанием), скит Исаково.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

С горы открываются потрясающие виды на Белое море и природу Соловецкого архипелага. В лагерное время это было одно из самых жутких мест и многие, попав сюда – так и не смогли уже никогда выбраться с «Секирки». У подножья горы мы увидим братские могилы и еще раз вспомним об этой части огромной истории Соловков.

Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево. После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, и в 1940–1957 годах хозяином Соловков стал Учебный отряд Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ самых разных специалистов. Одной из школ Учебного отряда в 1942–1945 годах стала школа юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного возраста. За три выпуска школа подготовила более четырех тысяч рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков. После окончания школы соловецкие юнги, «мальчики с бантиками» честно и самоотверженно воевали на всех флотах и флотилиях, делили со взрослыми матросами и офицерами тяготы и лишения военного времени, не отступали перед смертельной опасностью.

Самое «сердце» озерно-канальной системы Соловков – Красное озеро.

Монахи, своими руками сделавшие систему дамб, за чистоту воды озеру дали название «Белое». Но, как мы знаем, большевики ничего белого не любили и озеро переименовали в «Красное». Бело-Красное озеро — крупнейшее озеро Соловков, и, видимо, озеро рукотворное. Объединившись, воды потекли на юг, в сторону монастыря. Там, где ручьи пробивали себе дорогу, строители либо пробивали канал, либо перенаправляли воду, устраивая подпорные дамбы.

Так сложилась центральная озёрно-канальная система, до сих пор питающая водой монастырь и посёлок. Уже во времена Филиппа Колычева в систему было завязано 52 озера. Таким образом, была решена проблема, сдерживавшая развитие монастыря — недостаток пресной воды.

Исаковский скит.

Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры. О многих их них, даже при их жизни, в самой обители слышали только по рассказам. Обычной пищей отшельников были травы, питием — чистая озёрная вода, кровом — землянки и пещеры. Позднее тут возникла небольшая Исакиевская пустынь, получившая название от стоявшей здесь деревянной часовни во имя преподобного Исакия Долматского (383 год).

С XVIII века приходили сюда монастырские сенокосцы, так как место это было богато лугами. В настоящее время из старых построек Исакиевского скита сохранился жилой дом (1836), валунная баня на берегу озера и складской амбар (конец XIX века). В XIX столетии в скиту стояло несколько жилых домов, много земли было расчищено под луга. Жили здесь монахи, сенокосцы и рыболовы, дважды в день проверяющие поставленные в озере сети и садки.

Возвращение в поселок Соловецкий.