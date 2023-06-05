Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Маршрут: Петрозаводск - деревня Киндасово - центр шунгита - Кижи - Валаам - Рускеала - водопады Ахвенкоски - Кивач - Соловки (1 ночь).
Почему этот тур?
- если у вас не так много времени на путешествие, то этот тур непременно подойдёт. За шесть дней вы познакомитесь с самыми популярными экскурсионными объектами, природными и культурными достопримечательностями Карелии в сопровождении наших лучших экскурсоводов
- тур даёт возможность провести 2 экскурсионных дня (1 ночь) на Соловках
- поездка на остров Валаам и в горный парк Рускеала - это единственная экскурсия за дополнительную плату, которая предлагается по специальной цене (только для этого тура)
- удобные даты заездов - по воскресеньям позволяют провести целую неделю в Карелии
- насыщенная программа без лишних доплат, по желанию - только программа второго дня
- первоклассные отели 4* на выбор для размещения в Петрозаводске - СПА отель Карелия или Фрегат
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска с 07.50 по прибытии поезда №18, табличка «Гранд-тур по Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово.
Первое упоминание о ней зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранном отеле.
Свободный день или поездка в горный парк Рускеала и на о. Валаам.
Завтрак ланч-бокс - для тех, кто отправляется на экскурсию, и в отеле - для тех, кто не едет.
За доп.плату предлагается экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронируется при покупке тура, оплата - на месте)
~05:00 Ранний выезд. «Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье Вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горном парке Рускеала - знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).
На Валааме полная экскурсионная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на Воскресенский скит.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Пребывание на острове - 4 ч.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря пос. Рабочеостровск (гостиница эконом, номера с удобствами).
Ранний подъем. Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в отеле «Соловецкая Слобода».
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу (до 12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь». Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед. Свободное время.
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просьба, сообщить до начала тура, какой рейс будет нужен.
Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление на поезде.
Внимание: есть возможность забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 6-го на 7-й день. Стоимость (2-местный 2900 руб, 1-местный 2500 руб. Завтрак 300 руб).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в Петрозаводске в гостинице Фрегат 4* или в Спа-отеле Карелия - 3 ночи
- проживание в Кеми в гостинице Причал - 1 ночь
- проживние на Соловках в гостинице Соловецкая Слобода - 1 ночь
- питание по программе - 6 завтраков, 3 обеда, чаепитие
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение Шунгитового центра
- экскурсия в деревню Киндасово + мастер-класс
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия на водопад Кивач
- экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
- прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря
- автобусная экскурсия на Секирную гору
- экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
- входные билеты в музеи
- транспортное наземное и водное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до г. Петрозаводска, из г. Кемь
- экскурсия на остров Валаам + Рускеала, специальная цена для данного тура - 7400 руб./взр, 5050 руб./реб до 12 лет (заказ при бронировании тура, оплата на месте)
- доп. ночь в гостинице Причал с 6-го на 7-й день. Стоимость (2-местный 3100 руб, 1-местный 2700 руб. Завтрак 400 руб).
Отзывы
Большое спасибо за наше незабываемое путешествие в Карелию! Давно мечтали и вот оно сбылось... Наш гид Ольга - самый добрый и лучезарный человек, кажется, что знает все все о Карелии. Прекрасный край, чистейшая природа. Обязательно вернемся к Вам!
До начала поездки было несколько опасений по поводу того, как все пройдет, что будет за отель и автобус, каким будет питание, не подведет ли погода. К счастью, все было на высшемуровне - начиная от встречи на вокзале заканчивая проводами. О местах, которые мы посетили, я теперь могу рассказывать бесконечно (кажется, уже немного надоела этими своими рассказами своим коллегам). Короче говоря, привезла с собой целый чемодан эмоций! Теперь хочу побывать здесь зимой.
Возвратились из путешествия сегодня. Спасибо Вам за прекрасно организованный тур. Вера Ивановна замечательный гид. Много впечатлений, мы очень хорошо отдохнули. Успехов Вам, ещё раз - спасибо!
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