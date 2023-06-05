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Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.

Маршрут: Петрозаводск - деревня Киндасово - центр шунгита - Кижи - Валаам - Рускеала - водопады Ахвенкоски - Кивач - Соловки

Почему этот тур?

  • если у вас не так много времени на путешествие, то этот тур непременно подойдёт. За шесть дней вы познакомитесь с самыми популярными экскурсионными объектами, природными и культурными достопримечательностями Карелии в сопровождении наших лучших экскурсоводов
  • поездка на остров Валаам и в горный парк Рускеала - это единственная экскурсия за дополнительную плату, которая предлагается по специальной цене (только для этого тура)
  • удобные даты заездов - по воскресеньям позволяют провести целую неделю в Карелии
  • насыщенная программа без лишних доплат, по желанию - только программа второго дня
  • первоклассные отели 4* на выбор для размещения в Петрозаводске - СПА отель Карелия или Фрегат

Программа тура

День 1
Петрозаводск - центр шунгита - Киндасово

Встреча  с гидом на  ж/д вокзале г. Петрозаводска с 07.50 по прибытии поезда №18, табличка «Гранд-тур по Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово. Первое упоминание о ней зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранном отеле.

День 2
Свободный день или Валаам + Рускеала (за доп. плату)

Свободный день или поездка в горный парк Рускеала и на о. Валаам.

Завтрак ланч-бокс - для тех, кто отправляется на экскурсию, и в отеле - для тех, кто не едет.

За доп.плату предлагается экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронируется при покупке тура, оплата - на месте)

~05:00 Ранний выезд. «Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье Вашего отеля. Переезд  в  регион Северное Приладожье (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горном парке Рускеала - знаменитый мраморный каньон.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Трансфер в порт г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»). 

На Валааме полная экскурсионная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на Воскресенский скит.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Возвращение в Сортавала.

~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.

День 3
Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Пребывание на острове - 4 ч.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

День 4
Кивач - переезд в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря пос. Рабочеостровск (гостиница эконом, номера с удобствами).

День 5
Соловки

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Возвращение в Рабочеостровск. Ночь в гостинице «Причал».

День 6
День отъезда

Завтрак (ланч-бокс).

Трансфер на вокзал г. Кемь. Отправление утренними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в Петрозаводске в гостинице Фрегат 4* или спа-отеле Карелия - 3 ночи
  • проживание в Кеми в гостинице Причал - 2 ночи
  • питание по программе - 6 завтраков, 2 обеда, чаепитие
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • посещение Шунгитового центра
  • экскурсия в деревню Киндасово + мастер-класс
  • экскурсия на остров Кижи
  • экскурсия на водопад Кивач
  • экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
  • прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря
  • входные билеты в музеи
  • транспортное наземное и водное обслуживание 
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до Петрозаводска, из Кеми
  • экскурсия на остров Валаам + Рускеала, специальная цена для данного тура - 7400 руб./взр, 5050 руб./реб до 12 лет (заказ при бронировании тура, оплата на месте)

Отзывы

5 из 5
оценок
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Лялина Елена

Отдых организован отлично. Интересная и насыщенная программа, море впечатлений!!!Спасибо!

Любовь

Большое СПАСИБО "Алем- тур" за прекрасный отдых! Замечательные экскурсоводы, красивейшая природа....Очень хочется приехать в Карелию вновь!

Шапарева Елена

Сегодня вернулись домой. Поездка по Карелии очень понравилась, все было очень интересно, красиво, насыщенно.

Диана

Большое спасибо за Ваш замечательный тур (Грант-тур по Карелии 2)! Мне все очень понравилось. Самые потрясающие впечатления. Экскурсовод Светлана просто чудо. Очень сложно выделить какую-нибудь одну экскурсию! Все были очень интересные. Питание, проживание на высоте. Есть небольшие вопросы к питанию в придорожных кафе, но это мелочи.Спасибо. Всем советуем.

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