Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Маршрут: Петрозаводск - деревня Киндасово - центр шунгита - Кижи - Валаам - Рускеала - водопады Ахвенкоски - Кивач - Соловки (2 ночи).
Краткие преимущества тура:
- за семь дней вы познакомитесь с самыми популярными экскурсионными объектами, природными и культурными достопримечательностями Карелии в сопровождении наших лучших экскурсоводов
- тур даёт возможность провести 3 экскурсионных дня (2 ночи) на Соловках
- поездка на остров Валаам и в горный парк Рускеала - это единственная экскурсия за дополнительную плату, которая предлагается по специальной цене (только для этого тура)
- свободный день на Соловках - уникальная возможность выбрать экскурсии по желанию (за доп. плату), познакомиться со всеми достопримечательностями острова в своём темпе
- удобные даты заездов - по воскресеньям позволяют провести целую неделю в Карелии
- насыщенная программа без лишних доплат, по желанию - только программа второго дня
- первоклассные отели 4* на выбор для размещения в Петрозаводске - СПА отель Карелия или Фрегат
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска с 07.50 по прибытии поезда №18, табличка «Гранд-тур по Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии. После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово.
Первое упоминание о ней зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранном отеле.
Свободный день или поездка в горный парк Рускеала и на о. Валаам.
Завтрак ланч-бокс - для тех, кто отправляется на экскурсию, и в отеле - для тех, кто не едет.
За доп.плату предлагается экскурсия «Валаам + Рускеала» (бронируется при покупке тура, оплата - на месте)
~05:00 Ранний выезд. «Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье Вашего отеля.
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горном парке Рускеала - знаменитый мраморный каньон.
Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Трансфер в порт г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).
На Валааме полная экскурсионная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и Экскурсия на Воскресенский скит.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в Сортавала.
~00:00 Позднее прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Пребывание на острове - 4 ч.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря пос. Рабочеостровск (гостиница эконом, номера с удобствами).
Ранний подъем. Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа). Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в отеле «Соловецкая Слобода».
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу (до 12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь». Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу (до 12:00). Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день для самостоятельного изучения острова. Вы можете, например, покататься на лодке по озёрно-канальной системе острова или устроить фото-сессию на память.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт. (Гид сообщит накануне).
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск. Просьба сообщить до начала тура, какой рейс Вам необходим.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде.
Внимание: есть возможность забронировать доп. ночь в гостинице Причал с 7-го на 8-й день. .(2-местный 2900 руб, 1-местный 2500 руб. Завтрак 300 руб).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в Петрозаводске в гостинице Фрегат 4* или Спа-отеле Карелия - 3 ночи
- проживание в Кеми в гостинице Причал - 1 ночь
- проживние на Соловках в гостинице Соловецкая Слобода - 2 ночи
- питание по программе - 7 завтраков, 3 обеда, чаепитие
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение Шунгитового центра
- экскурсия в деревню Киндасово + мастер-класс
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия на водопад Кивач
- экскурсия по Центральной усадьбе Соловецкого монастыря
- прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря
- автобусная экскурсия на Секирную гору
- экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
- входные билеты в музеи
- транспортное наземное и водное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до г. Петрозаводск, из г. Кемь
- экскурсия на остров Валаам + Рускеала, специальная цена для данного тура - 7400 руб./взр, 5050 руб./реб до 12 лет (заказ при бронировании тура, оплата на месте)
- дополнительные экскурсии на Соловках
- дополнительная ночь в туркомплексе Причал, стоимость двухместного номера - 3100 руб, одноместного - 2700 руб, завтрак 400 руб.
Отзывы
Мне понравилось
Уважаемый Алем-тур!С самого начала мы почувствовали Вашу заботу.Это очень приятно, что Вы находите время побеспокоиться о каждом туристе.Программа была насыщенной, емкой и очень познавательной.Питание везде было прекрасное,люди очень внимательные,вежливые и отзывчивые.Благодаря Вам мы увидели красоты Карелии!Имеем полное представление об истории и жизни Соловков.Очень-очень понравились на Соловках два музея: морской и ГУЛАГа.Это музеи высокого профессионализма!Великолепен был рассказ экскурсовода Светланы.Она приводила много цифр исторического и географического материала,что заставляло наш мозг работать и анализировать.Сухой паёк,который нам дали в дорогу на рессепшене отеля в Кеми,девочки уложили с такой любовью,что это растопило наши сердца окончательно.Огромное спасибо Вам за то,что украшаете наш отдых большими и маленькими приятными мелочами.Желаем и Вам хорошего отдыха,благодарных туристов,радости от своего труда!С уважением,семья Кучеренко, город Сургут,ХМАО-Югра.
Добрый день, Лена!После поездки совсем некогда было Вам ответить. Краткий отчет:). Туром довольны. Все экскурсоводы, без исключения, грамотные и доброжелательные. От общения получаешь удовольствие. Про информативность экскурсий не говорю – очень интересно. Гостиницы – никаких нареканий. Природа – озера, реки, море, леса Карелии для нас, омичей, просто бальзам на сердце! Чистый воздух, вода, леса… Загадка каменных лабиринтов. Святые места. Ну и красота, конечно. И еще – Карелия - край черники и иван-чая. Их обилие просто поражает. К сожалению, наш Омск за последние десятилетия из города-сада неуклонно превращается в пыльный замусоренный город с методично вырубаемой зеленью. Так что я, например, в нашем путешествии просто наслаждалась. Понравились абсолютно все экскурсии, поэтому не буду их перечислять. Несколько детским оказался рафтинг. Но организация была замечательная. В восторге была от лодочной экскурсии. Красота вокруг плюс сама гребля так понравилась. Было жаль, что прошли только три озера. Наш экипаж :) смог бы пройти весь путь и вернуться назад, хотя все мы были без опыта. Немного «достала» каша каждый день :). На всех экскурсиях рассказывали про разнообразную рыбу в озерах и море, но в нашем меню она так и не появилась. Хотя нет, вру. Один раз, в монастырской трапезной в Красном Ските на обед была рыба. И лично нам с подругой не хватило свободного времени. Ну хотя бы еще пару дней, совсем свободных, чтобы можно было побродить в свое удовольствие. Один бы день в Петрозаводске и один на Соловках. Или пару дней на Соловках. Чтобы можно было спокойно сходить в церковь, никуда не торопиться. Погулять по острову. Но эти дни только плюсом :). Ни в коем случае взамен чего-то. Конкретно мы тратим на дорогу до места и обратно практически 6 дней, поэтому хочется, чтобы тур был более длительный.Ну а в целом, все прекрасно. С Вами тоже было приятно общаться. Спасибо за организацию.
Здравствуйте! Размещение выбрала в гостинице "Фрегат", о чем, сказать честно, не пожалела ни разу, уровень впечатлил! Отдельно отмечу панорамные окна в номере – теперь хочу себе такие домой. И даже тапочки есть. Эта программа – одна из самых полных. Петрозаводск, Валаам, рафтинг, Кивач, Соловки – аж 3 дня! Важно. Кижи и Рускеалу тоже можно посмотреть, но эти экскурсии оплачиваются отдельно. В принципе, это не сюрприз, на сайте об этом сказано. Лично я, как человек впервые приехавший в Карелию, не смогла обойтись без их посещения. Учтите в своем бюджете
Сегодня вернулась из поездки и спешу Вас поблагодарить. Все очень понравилось, прекрасная организация, очень хорошие гиды и по Карелии Светлана Кузнецова и на Соловках Полина. Благодаря Вашей работе мой отдых был просто прекрасным.
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