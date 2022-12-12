Большое карельское кольцо 2022
Экскурсии по духовным рубежам Карелии в сочетании с великолепными видами, традиционными блюдами и напитками, уникальными природными объектами, неповторимым карельским колоритом и историей.
В программе тура: г. Петрозаводск + Наследие ЮНЕСКО - Знаменитый остров Кижи + Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней» + остров Валаам + Залив Кирьявалахти + Горный парк «Рускеала» + водопады Ахинкоски + Беломоро-балтийский канал+ водопад Кивач + Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии» + 2 дня на Соловецких островах
В стоимость тура включено качественное питание, комфортабельный автобус и лицензированный гид.
Карелия – это лучшее, что может с Вами случиться этим летом!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07:50 (по прибытию поезда № 018).
Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в кафе/ресторане.
Обзорная экскурсия по столице Карелии.
Мы узнаем, чем же Петрозаводск так привлекает туристов из разных стран. Мы посетим все значимые места города – Онежскую Набережную, парк первого Карельского губернатора – Гавриилы Романовича Державина, а также узнаем, что интересного есть в самом сердце Петрозаводска – на площади Владимира Ильича Ленина.
Экскурсия на остров Кижи – один из крупнейших в России музеев под открытым небом.
Музей-заповедник «Кижи» называют не иначе как 8-м чудом света – настолько он уникален. Неповторимый ансамбль архитектуры Кижского погоста насчитывает около 80 построек различного уровня и назначения: церкви, деревянные часовни, колокольни, мельница.
Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак с собой в ланч-боксах. Путешествие в красивейший край Карелии – Северное Приладожье (250 км).
В пути – авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней». Проезжая карельский фьорд – залив Кирьявалахти, у вас захватит дух от высоких гранитных скал, круто обрывающихся в глубины самого северного залива Ладоги.
В пути сделаем остановку у живописных водопадов Ахинкоски - популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Прибытие в горный парк «Рускеала» – невероятно красивый и современный горный парк, идеальное место для семейного отдыха в Карелии.
Наземная экскурсия по мраморному каньону.
Переезд в г. Сортавала. Город Сортавала встречает нас своим уютом: маленькими улочками, площадями и неповторимой архитектурой скандинавского модерна.
Обед.
Путешествие на о. Валаам на скоростном метеоре.
На святом острове мы посетим самые популярные локации: Центральную усадьбу монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора, Успенскую церковь, часовню Божией Матери: Покровской, Благовещенской, Знаменской, Всех Скорбящих Радости.
Возвращение в г. Сортавала.
Переезд в Петрозаводск. Прибытие в Петрозаводск. Отдых в гостинице.
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом, мы заедем на шунгитовое производство. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно – концентрирует и восстанавливает! Здесь можно будет приобрести карельские сувениры.
Выезд на Водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Лето в Карелии всегда связано со свежестью леса, камнем и водой. Все это – олицетворение водопада.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы.
Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии» познакомит нас с историческими фактами о г. Медвежьегорске и Беломоро-Балтийском канале.
Остановка в г. Медвежьегорск на обед.
Переезд в г.Кемь. Прибытие в г. Кемь. Размещение в гостинице «Причал» / «Кемка» (с доплатой). Отдых.
Завтрак в кафе гостиницы. Выезд из гостиницы.
Переход на теплоходе по бескрайнему Белому морю на Соловецкие острова.
Соловецкий архипелаг лежит в северной части Онежского залива Белого моря и состоит из шести крупных и множества мелких островов. Сотни пресных озер, покрывающих его поверхность, изобилуют рыбой, как и окружающее его море. Леса богаты грибами и ягодами.
Соловецкие острова – это своеобразный памятник человеческого духа. У Соловков две истории: на протяжении веков на островах существовал богатейший монастырь, а в советской время - страшный Соловецкий лагерь особого назначения. Жить здесь могли только стойкие люди с огромной силой воли и железным характером.
Трансфер вещей в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю.
Эта экскурсия знакомит нас с историей Соловецкого монастыря. Также нас ждет посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, осмотр памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности монастыря.
Обед «Летний день» на острове.
Заселение в гостиницу «Соловки отель» / «Соловецкая Слобода».
После обеда мы сможем самостоятельно прогуляться по берегу Белого моря, где можно встретить «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих цивилизаций.
Если посмотреть на «пляшущие берёзки» на закате, то может показаться, что это силуэты танцующих людей. На самом деле тонкие северные берёзы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.
Но главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Это один из наиболее загадочных памятников Соловецких островов.
Свободное время.
По желанию за доп. плату при наличии групп (бронируется и оплачивается туристом на месте в Экскурсионном бюро Соловецких островов):
1. Пешеходная экскурсия «Соловецкая крепость. Военная история Соловков». Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.
Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей строительства и архитектурными особенностями соловецкой крепости, с историей военных действий XVI–XIX вв. В ходе экскурсии туристы посещают боевые башни, галереи боевого хода.
2. Пешеходная экскурсия «Филипповские садки. Особенности Белого моря». Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 минут - пешеходная экскурсия.
Во время экскурсии посетители увидят место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких, святой источник. Познакомятся с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при соловецком игумене Филиппе.
Завтрак в кафе гостиницы. Выезд из гостиницы.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято - Вознесенский скит».
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидите уникальную церковь-маяк. Скит действующий, экскурсанты должны соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты.
Автобусная экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
У Вас будет возможность посетить один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Вы увидите памятники и уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, а также насладитесь удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.
Обед.
Внимание: при бронировании доп. экскурсий обязательно учитывайте время выезда с острова - 19:00. Посадка начинается за 15-30 мин. до времени отправления теплохода.
Трансфер до причала. 19:00 Отправление в Кемь на теплоходе.
Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд вечерними/ночными поездами.
Внимание: есть возможность забронировать номер в гостинице «Причал» (1800 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»), чтобы отправиться домой утренними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в номерах выбранной категории - 5 дней/4 ночи в 3-х гостиницах: г. Петрозаводск, г. Кемь и на Соловецких островах
- Питание по программе: 5 завтраков, 4 обеда, 1 ужин
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лицензированными гидами
- Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г.Петрозаводск
- Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- Осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- Проезд на метеоре до острова Валаам и обратно
- Экскурсия на острове Валаам
- Экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Прекрасный вид на водопады Ахинкоски
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Посещение водопада Кивач
- Посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- Авторская экскурсия «Северные рубежи Карелии»
- Проезд на теплоходе до Соловецких островов по Белому морю и обратно
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Осмотр природных локаций «Пляшущие березки» и «Мыс лабиринтов»
- Экскурсия на гору Секирная и ботаническому саду
- Трансфер на жд вокзал г. Кемь.
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты (приобрести билеты можно за 90 дней до даты предполагаемого выезда)
- доп. ночь в гостинице Причал - 1800 руб./чел. за место в двухместном номере «стандарт»
Отзывы
А ВООБЩЕ НИ ОДНО ФОТО НЕ ПЕРЕДАЕТ ТУ ИСТИННУЮ КРАСОТУ КАРЕЛИИ КОТОРАЯ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ!!!!! ПОЕЗЖАЙТЕ И ПОСМОТРИТЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ!!!!!
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