Большое карельское кольцо 2022

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07:50 (по прибытию поезда № 018).

Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в кафе/ресторане.

Обзорная экскурсия по столице Карелии.

Мы узнаем, чем же Петрозаводск так привлекает туристов из разных стран. Мы посетим все значимые места города – Онежскую Набережную, парк первого Карельского губернатора – Гавриилы Романовича Державина, а также узнаем, что интересного есть в самом сердце Петрозаводска – на площади Владимира Ильича Ленина.

Экскурсия на остров Кижи – один из крупнейших в России музеев под открытым небом.

Музей-заповедник «Кижи» называют не иначе как 8-м чудом света – настолько он уникален. Неповторимый ансамбль архитектуры Кижского погоста насчитывает около 80 построек различного уровня и назначения: церкви, деревянные часовни, колокольни, мельница.

Возвращение в Петрозаводск. Ужин в кафе/ресторане города.

Размещение в гостинице. Свободное время.