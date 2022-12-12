А в Карелии - белые ночи 2022
Приглашаем провести 7 незабываемых дней в Карелии. Окунитесь в красоту белых ночей!
В ходе экскурсионного тура Вы:
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познакомитесь с Петрозаводском - столицей Карелии, прогуляетесь по набережной Онежского озера, увидите авангардные скульптуры и современные инсталяции,
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посетите о. Кижи - музей-заповедник под открытым небом, где собраны культовые и хозяйственные деревянные постройки, являющиеся примером уникального деревянного зодчества, многие из которых построены без единого гвоздя!
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отправитесь в поездку в район Северного Приладожья в горный парк Рускеала, где можно сделать самые красивые фото на фоне живописного Мраморного каньона,
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увидете чудный о. Валаам - святыню Русского Севера (за доп. плату),
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посетите крупнейший равнинный водопад Европы Кивач и одноименный заповедник с рощей карельских берез,
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отправитесь на Соловецкие острова в Белом море, где проведете 3 незабываемых дня с осмотром знаковых достопримечательностей и возможностью (за доп. плату) посетить Ботанический сад, гору Секирную, Большой Заяцкий остров с морской прогулкой.
Тур рекомендован детям с 7 лет.
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №018А у вагона № 9.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицы Карелии – города Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!Экскурсия на о. Кижи – поездка на комете на остров. 1 час 20 минут по Онежскому озеру.
Остров Кижи является визитной карточкой не только Карелии, но и России. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Piter Inn 4*.
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк.
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
За доп. плату предлагается экскурсия остров Валаам.
Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря.
Посещение Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.). Или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол».
Освобождение номеров. Отправление в город Кемь.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. Пикник на водопаде - уха, шашлык из свинины, овощная нарезка, выпечка, чай.
Прибытие в Кемь.
20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Переход на теплоходе на Соловецкие острова. 2 часа по Белому морю.
Прибытие в бухту Благополучия. Вещи транспортируются в гостиницу Соловецкая слобода.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в гостинице «Соловецкая Слобода».
Завтрак и обед в гостинице «Соловецкая Слобода».
За доп. плату предлагается морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Свободное время.
Ужин за доп.плату в одном из кафе острова.
Завтрак и обед в гостинице Соловецкая слобода.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
За доп. плату предлагается посетить гору Секирную.
С вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Вас ждет знакомство с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных, возможность видеть уникальную церковь-маяк.
А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидеть памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладиться удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
16:00 Посадка на корабль.
18:00 Возвращение в Кемь.
Размещение в туркомплексе «Причал».
Обратите внимание: гости из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. В этом случае предоставляется скидка.
Завтрак (ланч-бокс).
Освобождение номеров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд в Москву - поезд № 091 А; в Санкт-Петербург - поезд № 015 А.
Стоимость
Гостиница Березовая роща
Включено в стоимость
- обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- экскурсия на остров Кижи
- экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон продолжительность - 1 ч. 15 мин.
- экскурсия на водопад «Кивач»
- посещение музея природы заповедника «Кивач»
- посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
- обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
- транспортные услуги по маршруту
- питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 пикник)
- проживание в отеле Питер Инн4* г. Петрозаводск (2 ночи) / в туркомплексе Причал г. Кемь (2 ночи) / в гостинице Соловецкая слобода о.Соловки (2 ночи)
- работа гида
- входные билеты на экскурсии
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно до начала тура:
- Ж/Д проезд до Петрозаводска к началу тура и из Кеми по его окончании Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте:
- Остров Валаам+обед. Стоимость взрослые - 4 100 руб/чел, дети до 12 лет - 2 200 руб/чел.
- Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова + экскурсия. Стоимость 1300 руб. с чел.
- Экскурсия Гора Секирная. Свято-вознесенский скит. Стоимость 1400 руб. с чел.
Отзывы
Великолепный тур! Отличная организация, все продумано. Отдельно большое спасибо гиду Маргарите за интересную информацию. Ну а про природу и красоты Карелии и Соловков даже добавить нечего - просто восхитительно! Большое спасибо!
Мы брали недельный тур "А в Карелии белые ночи" + дополнительно рафтинг. Сразу скажу,что это НЕ рафтинг! Это прогулка на надувных лодках,где почти 10 км мы гребли вручную веслами. А в целом организация была отличная. Спасибо Анне Зелинской! Чуть ли не за неделю до поездки пришла эта идея съездить в Карелию. Анна все быстро организовала. Гид Босарева Галина очень позитивная и прятная женщина. Единственное, непонятно зачем спрашивали нужна ли нам 2-х спальная кровать или 2 односпальные. Т.к.мы ездили семьей,попросила 2-х спальную. И нас ждали 2 односпальные!))) Ну это пустяки)) В целом остались очень положительные впечатления!
+Интересная программа, почти единственный оператор, который убрал день сплава на рафтах по реке Шуя. Те, кому это действительно нужно - приезжают в Карелию исключительно на сплавы и другие реки. Мы же искали обзорный тур по Карелии, с основным пребыванием
Отличная программа, гибкий подход, качественная организация, хорошо подобранные отели и маршруты, великолепный гид и хороший человек Надежда Николаевна. Все очень понравилось. А красота Карелии и Соловецкого архипелага просто запредельна.В комплексе с качественным сервисом - великолепный отдых. Спасибо!
Огромное спасибо за интересный и насыщенный тур. Особая благодарность гиду Надежде, которая сопровождала нас в течение всего маршрута.
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