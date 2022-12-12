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Экскурсионные туры в Карелию : 21

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Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2023 г.

Зимняя сказка в Карелии

Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 25100 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 4 дня зима

Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...

Ближайший заезд:

c 22 декабря по 25 декабря

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия 2023 г.
(2)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)

Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 06 июня

5 дней 4 ночи

от 35500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние хиты Карелии

Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 39700 ₽

Карелия 2023 г.
(4)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 10 июня

6 дней 5 ночей

от 39800 ₽

Карелия 2023 г.

Очарование новогодней Карелии

Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 42950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Волшебная Карелия зима

Насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4-х дневная программа для всей семьи. С проживанием в загородном эко-комплексе. Тур начинается и...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 43000 ₽

Карелия 2023 г.
(10)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)

Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 07 июня

6 дней 5 ночей

от 43300 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы в Карелии 4 дня

Насыщенный тур в Карелию на Новогодние праздники в комфортных мини-группах с размещением в отеле Питер Инн. 3 день тура - свободный или экскурсии на выбор: снегоходное ...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 44400 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022

Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 10 июня

6 дней 5 ночей

от 44400 ₽

Карелия 2023 г.
(7)

Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках

Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...

Ближайший заезд:

c 05 июня по 11 июня

7 дней 6 ночей

от 48150 ₽

Карелия 2023 г.
(6)

Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)

Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...

Ближайший заезд:

c 02 июня по 08 июня

7 дней 6 ночей

от 48900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Легенды Карелии зима

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 20 декабря

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры в Карелию : 6

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия

Дивная Карелия осень

Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 29750 ₽

Карелия
(5)

Малое карельское кольцо 2022

Четырёхдневный экскурсионный тур по самым посещаемым достопримечательностям Карелии: Кижи, Кивач, Валаам, Рускеала, Соловки. Тур отличается насыщенной программой, включ...

Ближайший заезд:

c 26 августа по 29 августа

4 дня 3 ночи

от 39100 ₽

Карелия
(1)

Большое карельское кольцо 2022

Пятидневный экскурсионный тур по самым посещаемым достопримечательностям Карелии. Тур предполагает посещение 3 регионов Карелии: столица Карелии - г. Петрозаводск и окр...

Ближайший заезд:

c 26 августа по 30 августа

5 дней 4 ночи

от 46200 ₽

Карелия

Легенды Карелии осень

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 29 ноября

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

Карелия
(5)

А в Карелии - белые ночи 2022

Недельный тур по Карелии с насыщенной и яркой экскурсионной программой. Тур рекомендован детям с 7 лет, так как предполагает длительные автобусные переезды.

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 18 сентября

7 дней 6 ночей

от 49500 ₽

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