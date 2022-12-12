Экскурсионные туры в Карелию : 21
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Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Зимняя сказка в Карелии
Тур на 3 дня на праздничные дни с размещением в гостинице Теремок (г. Кондопога). Тур для семей с детьми от 7 лет. В туре - поездка в горный парк Рускеала (длительные п...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 25100 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Насыщенный пятидневный тур по основным достопримечательностям и туристским центрам Карелии: г. Петрозаводск, о. Кижи, горный парк Рускеала, о. Валаам, г. Сортавала, цен...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 06 июня
5 дней 4 ночи
от 35500 ₽
Зимние хиты Карелии
Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 39700 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 1 день на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (без ночёвки). Шестой последний день тура - день отъезда. Тур подойдёт тем, кто не планирует задерживатьс...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 39800 ₽
Очарование новогодней Карелии
Тур на 4 дня на новогодних каникулах. Путешествие по лучшим маршрутам зимней праздничной Карелии из Москвы. Авиаперелет включен в стоимость!
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 42950 ₽
Волшебная Карелия зима
Насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4-х дневная программа для всей семьи. С проживанием в загородном эко-комплексе. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43000 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (2 дня)
Отличный отдых летом в карелии – увидеть три знаменитых острова карелии за 6 дней. Экскурсии каждый день. Размещение в гостиницах. За 6 дней Вы познакомитесь с южной и ...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 07 июня
6 дней 5 ночей
от 43300 ₽
Новогодние каникулы в Карелии 4 дня
Насыщенный тур в Карелию на Новогодние праздники в комфортных мини-группах с размещением в отеле Питер Инн. 3 день тура - свободный или экскурсии на выбор: снегоходное ...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 44400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 2 дня на Соловках 2022
Шестидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (1 ночь).Тур подойдёт тем, кто ограничен 1 неделей свободного времени, взрослым и детям от 7 лет. Тур отл...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 10 июня
6 дней 5 ночей
от 44400 ₽
Гранд тур по Карелии - Кижи, Валаам, Рускеала + 3 дня на Соловках
Семидневный экскурсионный тур в Карелию с посещением Соловков (2 ночи).Тур подойдёт тем, кто хочет провести 1 неделю в Карелии, отдохнуть в отпуске и увидеть основные д...
Ближайший заезд:
c 05 июня по 11 июня
7 дней 6 ночей
от 48150 ₽
Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (3 дня)
Летний отдых в Карелии. Экскурсионный тур на 7 дней с посещением главных достопримечательностей Карелии: Кижи, Валаам, Соловки. Проживание в гостиницах 3* и 4*, в двухм...
Ближайший заезд:
c 02 июня по 08 июня
7 дней 6 ночей
от 48900 ₽
Легенды Карелии зима
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 20 декабря
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры в Карелию : 6
Осень в Верховье: все включено
Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Дивная Карелия осень
Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 29750 ₽
Малое карельское кольцо 2022
Четырёхдневный экскурсионный тур по самым посещаемым достопримечательностям Карелии: Кижи, Кивач, Валаам, Рускеала, Соловки. Тур отличается насыщенной программой, включ...
Ближайший заезд:
c 26 августа по 29 августа
4 дня 3 ночи
от 39100 ₽
Большое карельское кольцо 2022
Пятидневный экскурсионный тур по самым посещаемым достопримечательностям Карелии. Тур предполагает посещение 3 регионов Карелии: столица Карелии - г. Петрозаводск и окр...
Ближайший заезд:
c 26 августа по 30 августа
5 дней 4 ночи
от 46200 ₽
Легенды Карелии осень
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 29 ноября
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
А в Карелии - белые ночи 2022
Недельный тур по Карелии с насыщенной и яркой экскурсионной программой. Тур рекомендован детям с 7 лет, так как предполагает длительные автобусные переезды.
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 18 сентября
7 дней 6 ночей
от 49500 ₽
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