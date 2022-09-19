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Джип-тур "Популярная Карелия"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
  • проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
  • продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • индивидуальные сертификаты и сувениры для каждого участника
  • водный транспорт, входные платы
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • посещение о. Валаам
  • посещение горы Воттоваара
  • национальный парк Паанаярви
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение курорта Марциальные Воды

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод.

Отзывы

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оценок
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Евгений

Исполнилась моя давняя мечта: прокатиться на джипах по красивым местам Карелии. Места здесь реально шикарные: каждый километр оставляет море эмоций! Организация на высоте: и размещение, и питание, и все остальное... Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску и парк Толвоярви... Рекомендуем всем данный тур - не пожалеете!

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