Джип-тур "Популярная Карелия"
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид в каждой машине)
- проживание в гостиницах и гостевых домах по программе
- продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
- индивидуальные сертификаты и сувениры для каждого участника
- водный транспорт, входные платы
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение о. Валаам
- посещение горы Воттоваара
- национальный парк Паанаярви
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение курорта Марциальные Воды
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод.
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Отзывы
5 из 5
оценок
Евгений
Исполнилась моя давняя мечта: прокатиться на джипах по красивым местам Карелии. Места здесь реально шикарные: каждый километр оставляет море эмоций! Организация на высоте: и размещение, и питание, и все остальное... Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску и парк Толвоярви... Рекомендуем всем данный тур - не пожалеете!
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