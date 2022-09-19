Джип-тур "Популярная Карелия"

Исполнилась моя давняя мечта: прокатиться на джипах по красивым местам Карелии. Места здесь реально шикарные: каждый километр оставляет море эмоций! Организация на высоте: и размещение, и питание, и все остальное... Очень понравилась экскурсия по Петрозаводску и парк Толвоярви... Рекомендуем всем данный тур - не пожалеете!