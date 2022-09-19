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Мистическая гора Воттоваара

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

 На горе Воттоваара сосредоточенно множество историко-культурных объектов — сейдов. Культовый комплекс занимает в целом всю поверхность горы и несколько возвышенностей, расположенных близ нее (6 кв. км). Памятник невозможно представить вне связи с конкретным природным окружением. Его естественными границами являются крутые, местами отвесные южные и западные склоны. Подъем с севера и востока плавный и наиболее удобный для достижения вершины.

Программа тура

День 1
Вулкан Гирвас. Гора Вотаваара
Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона  сразу после прибытия поезда № 18 (Москва – Петрозаводcк). Завтрак в Питер Инн. Трансфер до места начала маршрута Петрозаводск - г. Воттоваара, 200 км. В пути перекус и посещение потухшего вулкана Гирвас. Вулкан Гирвас — древний потухший вулкан в Карелии возрастом более 2–3 млрд лет, находящийся в русле реки Суна недалеко от одноименного поселка. Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.  
День 2
Пешая прогулка к крупным сейдам

Завтрак. Пешая прогулка по наиболее примечательным объектам: крупным сейдам, весом в несколько тонн, переход на наивысшую точку горы 417,1 м. над уровнем моря, осмотр амфитеатра на вершине горы, осмотр «лестницы в небо». Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных находок в данной местности — «лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. В пути будет предложен усиленный перекус.

Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 3
Пеший переход до «Горы Смерти»

Завтрак. Пеший переход до «Горы Смерти». Подъем на наивысшие точки обзора. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера. Гора носит свое название в связи с гибелью на ней отряда советских партизан в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В пути будет предложен усиленный перекус.

Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.

День 4
Гимольское озеро

Завтрак. Сбор лагеря. Трансфер до Гимольского озера, одного из живописных озер Карелии. Гимольское озеро расположено среди величественные сосновые леса, является одним из крупнейших в Муезерском районе республики Карелия, имеет вытянутую форму и группу родственных островов (около 60). Установка лагеря.

Обед.

Вы сможете заняться SUP-серфингом на озере. Возможна рыбалка с берега. В Гимольском озере обитают плотва, налим, щука, лещ, сиг, подкаменщик, окунь, ряпушка, густера, ерш, гольян, елец, уклея, язь. Наиболее распространены щука, лещ, плотва, сиг, налим и ряпушка. Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • входной билет в заповедник “Кивач”
  • экскурсия в заповеднике “Кивач”
  • SUP-серфинг

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск; г.Кемь – Москва  Санкт-Петербург – Петрозаводск; г.Кемь – Санкт-Петербург
  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

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