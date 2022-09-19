Мистическая гора Воттоваара
На горе Воттоваара сосредоточенно множество историко-культурных объектов — сейдов. Культовый комплекс занимает в целом всю поверхность горы и несколько возвышенностей, расположенных близ нее (6 кв. км). Памятник невозможно представить вне связи с конкретным природным окружением. Его естественными границами являются крутые, местами отвесные южные и западные склоны. Подъем с севера и востока плавный и наиболее удобный для достижения вершины.
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Программа тура
Завтрак. Пешая прогулка по наиболее примечательным объектам: крупным сейдам, весом в несколько тонн, переход на наивысшую точку горы 417,1 м. над уровнем моря, осмотр амфитеатра на вершине горы, осмотр «лестницы в небо». Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных находок в данной местности — «лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. В пути будет предложен усиленный перекус.Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Пеший переход до «Горы Смерти». Подъем на наивысшие точки обзора. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера. Гора носит свое название в связи с гибелью на ней отряда советских партизан в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В пути будет предложен усиленный перекус.
Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак. Сбор лагеря. Трансфер до Гимольского озера, одного из живописных озер Карелии. Гимольское озеро расположено среди величественные сосновые леса, является одним из крупнейших в Муезерском районе республики Карелия, имеет вытянутую форму и группу родственных островов (около 60). Установка лагеря.
Обед.Вы сможете заняться SUP-серфингом на озере. Возможна рыбалка с берега. В Гимольском озере обитают плотва, налим, щука, лещ, сиг, подкаменщик, окунь, ряпушка, густера, ерш, гольян, елец, уклея, язь. Наиболее распространены щука, лещ, плотва, сиг, налим и ряпушка. Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
- входной билет в заповедник “Кивач”
- экскурсия в заповеднике “Кивач”
- SUP-серфинг
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск; г.Кемь – Москва Санкт-Петербург – Петрозаводск; г.Кемь – Санкт-Петербург
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур. Оплачивается при бронировании тура
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
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