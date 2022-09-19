Мистическая гора Воттоваара

Завтрак. Пешая прогулка по наиболее примечательным объектам: крупным сейдам, весом в несколько тонн, переход на наивысшую точку горы 417,1 м. над уровнем моря, осмотр амфитеатра на вершине горы, осмотр «лестницы в небо». Немало загадок подкинула ученым одна из самых поразительных находок в данной местности — «лестница в небо». Так прозвали неизвестно кем и когда вырубленные в скале тринадцать ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. В пути будет предложен усиленный перекус.

Возвращение в лагерь. Ужин и ночлег в полевых условиях.