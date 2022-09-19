Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец
«Высшая точка центральной Карелии – гора Воттоваара и глубочайшее тектоническое озеро – Пизанец». Озеро Пизанец в Карелии расположено в Муезерском районе республики Карелия, в самом центре таежных лесов. Озеро Пизанец представляет собой узкий, длинный и глубокий разлом земной поверхности, заполненный водой.
Название Пизанец переводится как длиннейшее правда не известно с какого языка. Причина возникновения такого природного объекта не известна, но не исключено, что по той же именно причине что и плато Воттоваара имеет глубокие разломы в граните. Озеро Пизанец очень узкое, длина его 5-7 км, а ширина всего 100-200 метров. Такие неточные данные по длине, обусловлены особенностями изменений. Однако если посмотреть в живую, то убеждаешься что в южной части озеро неоднократно перекрыто скальными осыпями и завалами.
Вас ждет:
Программа тура
8:00 – встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города.
9:00 – выезд из Петрозаводска по маршруту (шоссе).
Мы движемся по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».
11:00 – посещение первого российского курорта «Марциальные воды». (Основан Петром I в 1719 г.) Дегустация целебной воды из 3-х подземных источников.
Движение по шоссе до п. Гирвас.
12:00 – осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).
Продолжаем движение по маршруту – асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками и многочисленными грязевыми лужами сквозь карельскую тайгу.
Инструктаж по технике безопасности и основам управления внедорожником. Вы можете сами сесть за руль и, под руководством инструктора, прокатиться по карельскому бездорожью.
14:00 – привал на берегу красивого лесного озера, обед.
Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка). Свежие овощи. Горячий чай, кофе.
Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.
Подкрепившись, продолжаем путешествие. Наша сегодняшняя цель – озеро тектонического происхождения – Пизанец.
В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец – это разлом земной коры – длинный, узкий и невероятно глубокий. Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!
16:00 – оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец. С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец. Осенью эти виды наиболее красивы!
Осмотр озера, фото. Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.
20:00 – прибытие в гостевой дом, ужин.
07:00 – ранний подъём, завтрак.
08:00 – Выезд. Наша цель – загадочная гора духов Воттоваара.
Гора Воттоваара – высшая точка Западно-Карельской возвышенности и древнейшее культовое место – священное место древних саамов. С горы открываются красивейший вид на 360 градусов карельской тайги, озёр и болот.
По лесным дорогам подъезжаем почти к самой вершине горы Воттоваара.
9:00 – пешая прогулка по самой вершине Воттоваары (всего порядка 5 км.), осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы. Фото. Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев. А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.
12:00 – Возвращение к машинам, выезд в обратном направлении.
14:00 – остановка в посёлке, обед в кафе.
17:00 – выезд на асфальтированную трассу, движение в Петрозаводск.
18:00 – по пути – посещение заповедника «Кивач», осмотр знаменитого водопада Кивач.
Находится на реке Суна – одной из самых крупных карельских рек. Высота водопада около 11 метров ( вода падает с нескольких уступов). Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Движение по шоссе до г. Петрозаводск.
19:30 – прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе (либо ужин будет упакован, чтобы взять в поезд).
Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
- проживание в гостевом доме
- питание по программе на всём протяжении маршрута
- дегустация алкогольных напитков, произведенных из карельских ягод и трав
- входные платы
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до ст. Петрозаводск и от ст. Петрозаводск
- карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
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