Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец

8:00 – встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города.

9:00 – выезд из Петрозаводска по маршруту (шоссе).

Мы движемся по «старой мурманской трассе» – исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».

11:00 – посещение первого российского курорта «Марциальные воды». (Основан Петром I в 1719 г.) Дегустация целебной воды из 3-х подземных источников.

Движение по шоссе до п. Гирвас.

12:00 – осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас (3 миллиарда лет).

Продолжаем движение по маршруту – асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками и многочисленными грязевыми лужами сквозь карельскую тайгу.

Инструктаж по технике безопасности и основам управления внедорожником. Вы можете сами сесть за руль и, под руководством инструктора, прокатиться по карельскому бездорожью.

14:00 – привал на берегу красивого лесного озера, обед.

Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка). Свежие овощи. Горячий чай, кофе.

Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.

Подкрепившись, продолжаем путешествие. Наша сегодняшняя цель – озеро тектонического происхождения – Пизанец.

В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец – это разлом земной коры – длинный, узкий и невероятно глубокий. Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!

16:00 – оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец. С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец. Осенью эти виды наиболее красивы!

Осмотр озера, фото. Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.

20:00 – прибытие в гостевой дом, ужин.