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Джип-тур по северному приладожью

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Данная программа создана для тех, кто любит управлять качественным внедорожником, кто ценит старину и кто готов открывать для себя новые непознанные места. В программе посещение водопада «Белые мосты», горного парка «Рускеала», рускеальских водопадов (место съёмок фильма «А зори здесь тихие»).

Программа тура

День 1

08.00 – Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

Завтрак в кафе города.                                                                                                                                  

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

09.00 – Выезд из города по трассе в направлении г. Сортавала. 

11.00 - Остановка в д. Маньга, осмотр часовни Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся примером северного деревянного зодчества второй половины 18 века.

12.00 - Остановка в д. Колатсельга, осмотр развалин Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).

13.00 – продолжаем движение по трассе к Ладожскому озеру.

14.00 – Заезжаем в историческую карельскую деревню Кинерма (входит в топ самых уютных деревень России).

Осмотр деревни и старинных северных домов.

Обед из блюд карельской кухни в деревенском доме.

16.00 – продолжаем путешествие.

17.00 – Сворачиваем с асфальта. 

Короткий мастер-класс по управлению внедорожниками. Клиенты садятся за руль и под руководством инструктора продолжают движение по маршруту. 

Въезжаем на лесную дорогу, которая становится труднопроходимой для обычного транспорта – преодолеваем её.

В конце маршрута мы выезжаем к «Рускеальским» водопадам на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен классического фильма 

«А зори здесь тихие». 

20.00 – Прибытие на базу отдых, размещение со всеми удобствами, ужин

День 2

08.00 – Подъем, завтрак.                                                                                                                                        

09.00 – Выезд в горный парк «Рускеала».

Изначально – это мраморные ломки, разработанные еще в 17 веке. Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону.

13.00 – Выезжаем из парка и двигаемся по дороге, проложенной финнами вдоль ладожских шхер (фьордов, заливов) – остановки для фото (прекрасные виды Ладоги и заливов).

14.00 – съезжаем с асфальта. Клиенты садятся за руль и под руководством инструктора продолжают движение по маршруту. Движемся по лесным дорогам. В конце внедорожного маршрута мы  посетим водопад «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски. 

Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач. 15.00 – привал, осмотр водопада, обед на природе.

Продолжаем двигаться по лесным дорогам, любуемся красивыми видам лесных озёр – ламб. 

По пути осматриваем финскую противотанковую линию обороны «Зубы дракона», построенную перед «зимней» финской войной 1939 года.

18.00 – выезд на трассу, движение в Петрозаводск.

20.00 – прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе города. 

Трансфер на вокзал, отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • внедорожники (полноприводный автомобиль импортного производства, подготовленный для бездорожья, топливо, водитель-гид в каждой машине)
  • проживание в отеле по программе
  • продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • входные платы

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты до ст. Петрозаводск и от ст. Петрозаводск
  • карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
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