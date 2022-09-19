Джип-тур по северному приладожью

08.00 – Подъем, завтрак.

09.00 – Выезд в горный парк «Рускеала».

Изначально – это мраморные ломки, разработанные еще в 17 веке. Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону.

13.00 – Выезжаем из парка и двигаемся по дороге, проложенной финнами вдоль ладожских шхер (фьордов, заливов) – остановки для фото (прекрасные виды Ладоги и заливов).

14.00 – съезжаем с асфальта. Клиенты садятся за руль и под руководством инструктора продолжают движение по маршруту. Движемся по лесным дорогам. В конце внедорожного маршрута мы посетим водопад «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски.

Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач. 15.00 – привал, осмотр водопада, обед на природе.

Продолжаем двигаться по лесным дорогам, любуемся красивыми видам лесных озёр – ламб.

По пути осматриваем финскую противотанковую линию обороны «Зубы дракона», построенную перед «зимней» финской войной 1939 года.

18.00 – выезд на трассу, движение в Петрозаводск.

20.00 – прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе города.

Трансфер на вокзал, отправление вечерними поездами.