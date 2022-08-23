Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец

джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.

✈ Джип туры в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы