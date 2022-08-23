Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец

Карелия
Джип туры
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Прошедшие Джип туры в Карелию : 3
Ближайший заезд:
c 10 сентября по 11 сентября
2 дня 1 ночь
от 18750 ₽
Ближайший заезд:
c 15 августа по 19 августа
5 дней 4 ночи
от 21700 ₽
Джип-тур по северному приладожью
джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.
Ближайший заезд:
c 24 сентября по 25 сентября
2 дня 1 ночь
от 23125 ₽
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