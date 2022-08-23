Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Карелия
Все
Все
Карелия
Джип туры
Сбросить все

Джип туры в Карелию : 0

Сортировать:

Дешевле

Прошедшие Джип туры в Карелию : 3

Карелия

Джип тур Путешествие к горе Воттоваара и озеру Пизанец

Ближайший заезд:

c 10 сентября по 11 сентября

2 дня 1 ночь

от 18750 ₽

Карелия

Мистическая гора Воттоваара

Ближайший заезд:

c 15 августа по 19 августа

5 дней 4 ночи

от 21700 ₽

Карелия

Джип-тур по северному приладожью

джип-тур по Карелии. Тур на 2 дня с посещением горного парка Рускеала, водопада Белые столбы. Трёхразовое питание на маршруте.

Ближайший заезд:

c 24 сентября по 25 сентября

2 дня 1 ночь

от 23125 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Джип туры в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы