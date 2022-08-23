Северное сияние 2022

Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море» с поезда 16, время 04:06. Групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай.

Завтрак. Информационный коктейль.

Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.

Горячий чай.

Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе.

Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!

Возвращение в коттедж. (25 км снегоходной трассы за день).

Обед.

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер знакомств.

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).