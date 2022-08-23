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Северное сияние 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние.

Программа тура

День 1
Гравитационная сила приливов и отливов моря

Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море» с поезда 16, время 04:06. Групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай.

Завтрак. Информационный коктейль.

Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.

Горячий чай.

Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе.

Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!

Возвращение  в коттедж. (25 км снегоходной трассы за день).

Обед.

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер  знакомств.

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).

День 2
Озёрная тайга с высоты птичьего полёта

Завтрак.

Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».

Продолжение зимнего путешествия на снегоходах по заснеженной тайге до лесного озера с заездом на форелевое хозяйство. (40 км снегоходной трассы за день).

Возвращение в коттедж.

Обед. Отдых.

Ужин. Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям)

День 3
Открытое Белое море + биостанция

Завтрак.

Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.

Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20-е – 40-е года прошлого века).

Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).

Маршрут средней и участки повышенной сложности.

Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день). Поздний обед.

Отдых у камина. Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.

Ужин.

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).

Прощание с Белым морем. 01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (поезд № 15, время 03:35)

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание
  • питание по программе
  • школа безопасного вождения снегохода и кольцевой маршрут (25 км)
  • снегоходный маршрут на смотровую точку, форелевое хозяйство (40 км) 
  • снегоходный маршрут к открытому Белому морю, штольня и биостанция Картеш (60 км)
  • приветственный ужин (без спиртного)
  • групповое транспортное обслуживание по программе
  • ночные встреча/ проводы
  • баня 1 сеанс – 1 час на комнату
  • прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки)

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – станция Чупа – Москва (питание и постельное белье в дороге)
  • сеанс бани - 3500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время (после 21:00) - 4500 руб./час)
  • страховка
  • сувенирная продукция

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