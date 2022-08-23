Северное сияние 2022
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море» с поезда 16, время 04:06. Групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай.
Завтрак. Информационный коктейль.
Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.
Горячий чай.
Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе.
Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части, сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!
Возвращение в коттедж. (25 км снегоходной трассы за день).
Обед.
После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).
Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер знакомств.
Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).
Завтрак.
Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».
Продолжение зимнего путешествия на снегоходах по заснеженной тайге до лесного озера с заездом на форелевое хозяйство. (40 км снегоходной трассы за день).
Возвращение в коттедж.
Обед. Отдых.
Ужин. Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям)
Завтрак.
Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.
Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20-е – 40-е года прошлого века).
Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).
Маршрут средней и участки повышенной сложности.
Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день). Поздний обед.
Отдых у камина. Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.
Ужин.
Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).
Прощание с Белым морем. 01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (поезд № 15, время 03:35)
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание
- питание по программе
- школа безопасного вождения снегохода и кольцевой маршрут (25 км)
- снегоходный маршрут на смотровую точку, форелевое хозяйство (40 км)
- снегоходный маршрут к открытому Белому морю, штольня и биостанция Картеш (60 км)
- приветственный ужин (без спиртного)
- групповое транспортное обслуживание по программе
- ночные встреча/ проводы
- баня 1 сеанс – 1 час на комнату
- прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки)
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – станция Чупа – Москва (питание и постельное белье в дороге)
- сеанс бани - 3500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время (после 21:00) - 4500 руб./час)
- страховка
- сувенирная продукция
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