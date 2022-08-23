Новый год на Белом море
В программе тура:
- снегоходы
- подлёдная рыбалка
- баня
- Новогодняя программа со сказочными героями
- зимняя экспедиция на Кольский п-ов с пересечением Северного Полярного круга
- снегоходное сафари к открытому Белому морю
- катание на лыжах, коньках, ватрушках и финках
- мастер-классы и многое другое
Мнение эксперта: лучше гор могут быть только горы. Северные горы Хибины – это особый мир, увидев который, вы запомните ваше путешествие на всю жизнь. Встреча Нового года на Белом море – для тех, кто ценит яркие приключения, жаждет сменить обыденность на новую картинку, получить новый опыт. 6 дней этого тура предельно насыщены – в них есть место и зимней рыбалке, и езде на снегоходах, и национальной кухне, и настоящей бане, и конечно, потрясающей по красоте и величию природе Северного края. По завершении тура вы сможете гордиться тем, что пересекли Полярный круг, как многие путешественники, ставшие легендой.
Вас ждет:
Программа тура
04:02 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай.
09:30 Завтрак.
10:00 Информационный коктейль.
10:30 – 12:00 Прогулка по морскому берегу с красивейшими и причудливыми снежными и ледяными торосами, рассказ о животном и растительном мире Севера. Тишина зимнего леса, шум воды порожистой речки Пулонга.
12:00 - горячий чай после прогулки.
12:30 - 14:00 Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж, техника безопасности, договор материальной ответственности.
Обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктора объясняют и контролируют прохождение каждым членом группы нового вида препятствий. Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе. Подготовка к снегоходным маршрутам.
14:00 - 15:00 Обед. После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).
Мастер-класс по изготовлению сувенира! Символ года – радость на весь предстоящий год!
В свободное время катание на санках-ледянках, «ватрушках» на горке; катание на лыжах, финках и коньках; природный ледовый каток (по погодным условиям), скандинавская хотьба. Отдых.
20:00 Приветственный ужин. Вечер знакомств.
10:30 Выезд по лесной трассе на смотровую точку, открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги. На маршруте используется комбинированный транспорт: автотранспорт и снегоходы (горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги». Возвращение в коттедж.
15:00 – 16:00 Обед.
16:00 – 18:00 украшение живой новогодней елки на улице, праздничное оформление зала.
19:30 легкий ужин.
23:00 Праздничный ужин при свечах - самый волшебный для всех праздник - Новый год! Дары севера на домашнем столе с нашим фирменным десертом!
01:00 Праздничная программа новогоднего вечера с поздравлениями, сюрпризами и подарками от Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги у костра. Общее веселье, конкурсы, игры и новогодняя дискотека в их резиденции!!! Это праздник для детей и взрослых!!!
12:00 Выезд на зимнюю подледную рыбалку по глухой заснеженной карельской тайге на лесное озеро. Транспорт: снегоходы + сани. Важно, чтобы каждый участник рыболовного зимнего сафари был морально готов к пребыванию на открытом воздухе на бескрайнем Севере (хорошо продуманная одежда позволит максимально получить удовольствие от происходящего.
Каждый примет активное участие в освоении навыков бурения лунок, насаживания наживки, снятия улова с крючка - 100% зимняя рыбалка! Участников ждет уха и чай на костре. Возвращение в коттедж.
16:30 Поздний обед. Отдых у камина. Творчество для души – мастер - класс по созданию авторских футболок, нанося свой рисонок на ткань!
20:00 Ужин.
10: 00 Завтрак. Выезд на автомобильном транспорте на пересечение Северного полярного круга (за доп.плату – 1500 руб./чел., при группе 4 чел. = 6000 руб./группа). Маршрут на автотранспорте 100 км. Поездка занимает около 3-4 часов).
Путь из Приполярья в Заполярье, фото на память. Заезд в рыбный магазин. На обратном пути домой заезд в пос.Чупа в магазины, где есть возможность приобрести сувениры и необходимое на обратную дорогу в поезд. Возвращение в коттедж.
Поздний обед. Свободное время.
Творчество для души – «Мастер - класс по созданию авторских футболок», нанося свой рисунок на ткань каждый станет творцом своего шедевра!
Ужин, обсуждение итогов дня.
Завтрак.
Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю (поездка за доп. плату при группе от 8 чел. (при 2х местном размещении на снегоходе 7000 руб./чел., заказывается при бронировании).
Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов! Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру. Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века).
Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда). Маршрут средней и участки повышенной сложности.
Возвращение в коттедж. (45 км снегоходной трассы за день). Для тех кто не едет К открытому Белому морю - свободное время.
Поздний обед. Отдых у камина.
Ужин с вручением Дипломов о пересечении Северного полярного круга (для тех, кто пересекал).
”Не будет преувеличением сказать, что едва ли найдется человек, который, посетив его хотя бы один единственный раз, не сохранит на всю жизнь неизгладимое впечатление от этой встречи, не сохранит любовь к этому своеобразному уголку нашей Родины.“ (Доктор биологических наук В. Я. Бергер).
01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (поезд № 15, время 03:35).
Стоимость
База отдыха Пулонга
Важно:
- турфирма оставляет за собой право менять порядок предоставления, корректировки программы по погодным условиям и подготовленности группы
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специальной подготовки не требуется, необходима физическая и моральная готовность к многочасовому пребыванию на свежем воздухе, на морозе в зимний период
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строгое соблюдение правил техники личной безопасности, бережное отношение к животным и природе обязательн
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погодные условия в районе проведения программы разнообразны. Средняя температура зимой и весной от +5 до – 35 градусов
- в программе возможны изменения связанные с эпидемиологическими условиями
Турист обязан:
- Соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности.
- Выполнять распоряжения инструктора – руководителя группы на всем маршруте.
- Подписать договор аренды транспортного средства (снегохода) перед выездом на маршрут.
- Уважать местные традиции и бережно относиться к ранимой северной природе.
К управлению снегоходом не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инструктор имеет право отстранить туриста от маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.Для тех, кто будет пользоваться прокатом спортинвентаря необходимо заранее сообщить размер лыж - высота от пола до кончиков пальцев вытянутой вверх руки, размер лыжных ботинок - размер обуви с учетом шерстяного носка, размер лыжных палок - расстояние от пола до подмышечной впадины; размер коньков - размер обуви с учетом шерстяного носка.
Включено в стоимость
- проживание в коттедже Пулонга (5 ночей)
- трёхразовое питание + чаепития + Новогодний ужин при свечах
- пешая прогулка по морскому берегу
- Школа безопасного вождения снегохода (инструктаж, техника безопасности, тренировочная трасса)
- снегоходный кольцевой маршрут
- прокат снаряжения: снегоходный шлем, подшлемник
- поездка на смотровую точку (снегоходы + автотранспорт)
- Новогодняя программа
- праздничный ужин (любимые напитки привозите свои)
- зимняя рыбалка с выездом на снегоходах и санях
- ночные встреча и проводы
- транспортное обслуживание по программе
- баня 1 сеанс – 1 час на комнату
- прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки (размерный ряд, имеющийся в коттедже)
- мастер-класс по изготовлению сувенира
- мастер - класс по созданию авторских футболок
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из ст. Чупа
- страховка
- сувенирная продукция
- снежное сафари на снегоходах к открытому Белому морю: при группе от 8 чел., при 2х местном размещении на снегоходе 7000 руб./чел.
- поездка к Северному Полярному кругу: 1500 руб./чел., при группе 4 чел. = 6000 руб./группа
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