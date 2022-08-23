Новый год на Белом море

04:02 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидания с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км). Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай.

09:30 Завтрак.

10:00 Информационный коктейль.

10:30 – 12:00 Прогулка по морскому берегу с красивейшими и причудливыми снежными и ледяными торосами, рассказ о животном и растительном мире Севера. Тишина зимнего леса, шум воды порожистой речки Пулонга.

12:00 - горячий чай после прогулки.

12:30 - 14:00 Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж, техника безопасности, договор материальной ответственности.

Обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктора объясняют и контролируют прохождение каждым членом группы нового вида препятствий. Снегоходный кольцевой маршрут пролегает по литоральной части Белого моря и лесной трассе. Подготовка к снегоходным маршрутам.

14:00 - 15:00 Обед. После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Мастер-класс по изготовлению сувенира! Символ года – радость на весь предстоящий год!

В свободное время катание на санках-ледянках, «ватрушках» на горке; катание на лыжах, финках и коньках; природный ледовый каток (по погодным условиям), скандинавская хотьба. Отдых.

20:00 Приветственный ужин. Вечер знакомств.