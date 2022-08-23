Экспедиция на снегоходах "Белое море – Парк Паанаярви" 2022

Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние. Испытай себя Севером!

Размер группы от 6 до 10 чел.

В подарок все участники получают видео ролик с экспедиции 2022!