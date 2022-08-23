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Экспедиция на снегоходах "Белое море – Парк Паанаярви" 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние. Испытай себя Севером! 

Размер группы от 6 до 10 чел.

В подарок все участники получают видео ролик с экспедиции 2022! 

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • работа инструкторов;
  • предоставляется полный комплект экипировки: снегоходный комбинезон, специальная тёплая обувь, шлем, подшлемник, рукавицы;
  • проживание (2 ночи благоустроенный коттедж «Пулонга» + 2 ночи номера с удобствами - база «Ниска»),
  • питание по программе;
  • школа безопасного вождения снегохода и снегоходный маршрут на смотровую точку;
  • снегоходный маршрут к открытому Белому морю + штольня и биостанция Картеш;
  • экспедиционный снегоходный маршрут Белое море (Пулонга) – Парк Паанаярви;
  • экспедиционный снегоходный маршрут Парк Паанаярви - Белое море (Пулонга);
  • снегоходный маршрут по Парку Паанаярви;
  • разрешения на посещение парка туристами и использовании техники на территории парка по предусмотренным трассам;
  • групповое транспортное обслуживание по программе;
  • ночные проводы/встреча;
  • баня 1 сеанс – 1 час на комнату;
  • прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки);

Оплачивается отдельно

  •  ж/д билеты Москва – станция Чупа – Москва (питание и постельное белье в дороге);
  • сеанс бани в Пулонге - 3500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время после 21:00 - 4500 руб./час). Заказывать заранее.
  • сеанс сауны на о. Пяозеро, база «Ниска»: 9000 руб/2 часа (группа до 6 чел.); 12000 руб./2 часа (группа до 8 чел.), 15 000 руб./2 часа (группа 10 чел). Стоимость просим уточнять, заказывать заранее.
  • страховка;
  • сувенирная продукция;

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