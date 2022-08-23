Экспедиция на снегоходах "Белое море – Парк Паанаярви" 2022
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние. Испытай себя Севером!
Размер группы от 6 до 10 чел.
В подарок все участники получают видео ролик с экспедиции 2022!
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- работа инструкторов;
- предоставляется полный комплект экипировки: снегоходный комбинезон, специальная тёплая обувь, шлем, подшлемник, рукавицы;
- проживание (2 ночи благоустроенный коттедж «Пулонга» + 2 ночи номера с удобствами - база «Ниска»),
- питание по программе;
- школа безопасного вождения снегохода и снегоходный маршрут на смотровую точку;
- снегоходный маршрут к открытому Белому морю + штольня и биостанция Картеш;
- экспедиционный снегоходный маршрут Белое море (Пулонга) – Парк Паанаярви;
- экспедиционный снегоходный маршрут Парк Паанаярви - Белое море (Пулонга);
- снегоходный маршрут по Парку Паанаярви;
- разрешения на посещение парка туристами и использовании техники на территории парка по предусмотренным трассам;
- групповое транспортное обслуживание по программе;
- ночные проводы/встреча;
- баня 1 сеанс – 1 час на комнату;
- прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки);
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – станция Чупа – Москва (питание и постельное белье в дороге);
- сеанс бани в Пулонге - 3500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время после 21:00 - 4500 руб./час). Заказывать заранее.
- сеанс сауны на о. Пяозеро, база «Ниска»: 9000 руб/2 часа (группа до 6 чел.); 12000 руб./2 часа (группа до 8 чел.), 15 000 руб./2 часа (группа 10 чел). Стоимость просим уточнять, заказывать заранее.
- страховка;
- сувенирная продукция;
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