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260 км снегоходного счастья 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем в трехдневный снегоходный тур всех, кто имеет опыт управления снегоходом. 

Вас ждет неповторимая природа Карелии, Белое море, пересечение Северного полярного круга, замерзший водопад! 3 дня снежных трасс, 260 км счастья. Проживание в благоустроенных коттеджах с домашним питанием.

Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние.

Программа тура

День 1
Открытое Белое море

04:06 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у вагона № 10 с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км).

Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай. Завтрак. Информационный коктейль.

Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, подбор экипировки: снегоходный комбинезон/полукомбинезон+куртка, шлем, подшлемник, обувь, рукавицы; обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.

Горячий чай.

Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части. сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!

Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов!

Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.

Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века). Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).

Маршрут средней и участки повышенной сложности.

Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день).  

Поздний обед. Отдых у камина. Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер знакомств.

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).

День 2
Озерная тайга с высоты птичьего полета. Каньон, ледовый водопад, лагерь дайверов

Завтрак. 80 км снегоходной увлекательной трассы за день.

Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».

Снегоходная трасса проходит лесу, болотам, озерам, литорали – берегу Белого моря.

Вас ждет знакомство с удивительным миром дайверов, увлекающихся подледным погружением.

Каньон и замерший водопад. Горячий обед в дайв-центре.

Позднее возвращение домой в коттедж. Ужин. 

Наблюдение за северным сиянием(по природно-погодным условиям).

День 3
Северный полярный круг - Арктическая зона

Завтрак. Выезд на захватывающий маршрут на пересечения Северного полярного круга на снегоходах.

Это самый напряженный день тура – это спуски и подъемы, болота и лес – это не  езда по дороге – это тайга! (120 км снегоходной трассы за день). 

Отличное настроение и сухой паек с собой. Вернемся уставшими, но очень довольными!

Ужин с горячим супом в коттедже с вручением Дипломов о пересечении Северного Полярного Круга на снегоходах!

Прощание с Белым морем. 01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (п. 15, время 03:35)

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание
  • питание по программе
  • Школа безопасного вождения снегохода и кольцевой маршрут
  • снегоходный маршрут к открытому Белому морю, штольня и биостанция Картеш (60 км),
  • снегоходный маршрут в лагерь дайверов, ледовый водопад, дайв центр, смотровая точка (80 км)
  • снегоходный маршрут на пересечение Северного Полярного круга (120 км)
  • групповое транспортное обслуживание по программе
  • ночные встреча/ проводы
  • баня 1 сеанс – 1 час на комнату
  • прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки)

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва — ст.Чупа и обратно Санкт-Петербург — ст.Чупа – и обратно
  • сеанс бани - 2500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время (после 21:00) - 3000 руб./час);
  • страховка;
  • сувенирная продукция.

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