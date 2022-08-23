260 км снегоходного счастья 2022
Приглашаем в трехдневный снегоходный тур всех, кто имеет опыт управления снегоходом.
Вас ждет неповторимая природа Карелии, Белое море, пересечение Северного полярного круга, замерзший водопад! 3 дня снежных трасс, 260 км счастья. Проживание в благоустроенных коттеджах с домашним питанием.
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить! Близость к Северному магнитному полюсу Земли дает возможность видеть и наблюдать одно из чудес природы – Северное сияние.
Вас ждет:
Программа тура
04:06 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у вагона № 10 с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км).
Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай. Завтрак. Информационный коктейль.
Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, подбор экипировки: снегоходный комбинезон/полукомбинезон+куртка, шлем, подшлемник, обувь, рукавицы; обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.
Горячий чай.
Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части. сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!
Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов!
Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.
Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века). Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).
Маршрут средней и участки повышенной сложности.
Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день).
Поздний обед. Отдых у камина. Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.
После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).
Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер знакомств.
Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).
Завтрак. 80 км снегоходной увлекательной трассы за день.
Выезд на снегоходах по лесной трассе на смотровую точку, откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги (с собой горячий чай, бутерброды, сладости). У каждого будет возможность выполнить незабываемые фотокадры, найти и взять с собой красивые камни-минералы «обереги».
Снегоходная трасса проходит лесу, болотам, озерам, литорали – берегу Белого моря.
Вас ждет знакомство с удивительным миром дайверов, увлекающихся подледным погружением.
Каньон и замерший водопад. Горячий обед в дайв-центре.
Позднее возвращение домой в коттедж. Ужин.
Наблюдение за северным сиянием(по природно-погодным условиям).
Завтрак. Выезд на захватывающий маршрут на пересечения Северного полярного круга на снегоходах.
Это самый напряженный день тура – это спуски и подъемы, болота и лес – это не езда по дороге – это тайга! (120 км снегоходной трассы за день).
Отличное настроение и сухой паек с собой. Вернемся уставшими, но очень довольными!
Ужин с горячим супом в коттедже с вручением Дипломов о пересечении Северного Полярного Круга на снегоходах!
Прощание с Белым морем. 01:00 - Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа (п. 15, время 03:35)
Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание
- питание по программе
- Школа безопасного вождения снегохода и кольцевой маршрут
- снегоходный маршрут к открытому Белому морю, штольня и биостанция Картеш (60 км),
- снегоходный маршрут в лагерь дайверов, ледовый водопад, дайв центр, смотровая точка (80 км)
- снегоходный маршрут на пересечение Северного Полярного круга (120 км)
- групповое транспортное обслуживание по программе
- ночные встреча/ проводы
- баня 1 сеанс – 1 час на комнату
- прокат спортивного инвентаря (лыжи, ватрушки, коньки)
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва — ст.Чупа и обратно Санкт-Петербург — ст.Чупа – и обратно
- сеанс бани - 2500 руб./час (группа до 4 чел., минимальный заказ бани – 2 часа, баня в ночное время (после 21:00) - 3000 руб./час);
- страховка;
- сувенирная продукция.
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