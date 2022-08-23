260 км снегоходного счастья 2022

04:06 Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у вагона № 10 с табличкой «Белое море», поезд № 16, групповой трансфер в деревню Нижняя Пулонга (17 км).

Встреча гостей, размещение в коттеджах «Пулонга». Отдых после дороги, чай. Завтрак. Информационный коктейль.

Школа безопасного вождения снегохода: инструктаж (журнал по технике безопасности и договор материальной ответственности), техника безопасности, подбор экипировки: снегоходный комбинезон/полукомбинезон+куртка, шлем, подшлемник, обувь, рукавицы; обучение практическим навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, во время движения инструктор объясняет и контролирует прохождение каждым членом группы нового вида препятствий.

Горячий чай.

Морские приливы и отливы каждый день видоизменяют ледяные торосы на приливной части. сменяя друг друга каждые 6 часов 12 мин. Природа – великолепный художник и скульптор!

Выезд на снегоходах на маршрут к открытому Белому морю. Мы приглашаем ощутить мощь белой стихии и бескрайность просторов!

Маршрут пролегает по лесной дороге, лесной трассе, по болоту и озеру.

Чай в термосах у штольни Гранатовой варакки (пегматитовая жила по добычи слюды 20е – 40е года прошлого века). Подъем на мыс Картеш – Беломорская биологическая станция «Картеш» (вид сверху на маленькую бухту - ответвление фьорда).

Маршрут средней и участки повышенной сложности.

Возвращение в коттедж. (60 км снегоходной трассы за день).

Поздний обед. Отдых у камина. Просмотр фильмов-роликов посвященных отдыху в Пулонге на Белом море.

После активного дня, замечательно, попариться березовым веником в бане на самом морском берегу. Морсы из лесных ягод и обливания морской водой, купание в белоснежном пушистом снегу после парилки (сеанс бани - 1 час на комнату).

Приветственный ужин с копченой рыбой и дегустацией карельских напитков. Вечер знакомств.

Наблюдение за северным сиянием (по природно-погодным условиям).