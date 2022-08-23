Белое море, зимние туры в Карелию : 2
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Рождество на Белом море
Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...
Ближайший заезд:
c 04 января по 08 января
5 дней 4 ночи
от 38120 ₽
Новый год на Белом море
Празднование Нового года на Севере Карелии,на Берегу Белого моря, у Северного Полярного Круга в коттедже «Пулонга»! Красивейшая природа, белоснежный пушистый снег и сев...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 04 января
6 дней 5 ночей
от 44450 ₽
Прошедшие Белое море, зимние туры в Карелию : 3
Северное сияние 2022
Тур 3 дня на снегоходах 2022 Белое море. Северный полярный круг. Снегоходы, баня, размещение в коттедже, питание
Ближайший заезд:
c 09 января по 11 января
3 дня 2 ночи
от 36000 ₽
260 км снегоходного счастья 2022
Приглашаем в трехдневный снегоходный тур всех, кто имеет опыт управления снегоходом. Вас ждет неповторимая природа Карелии, Белое море и Северный полярный круг! 3 дня с...
Ближайший заезд:
c 10 марта по 12 марта
3 дня 2 ночи
от 41600 ₽
Экспедиция на снегоходах "Белое море – Парк Паанаярви" 2022
Снегоходный тур для уверенных снегоходчиков! 5 Дней снежных трасс, 550 км впечатлений. Белое море + горы Нуоринен (577 м) и Киваккатунтури (500 м), водопад Киваккакоски...
Ближайший заезд:
c 27 февраля по 03 марта
5 дней 4 ночи
от 75900 ₽
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