Рождество на Белом море

Празднование Нового года на Севере Карелии,на Берегу Белого моря, у Северного Полярного Круга в коттедже «Пулонга»! Красивейшая природа, белоснежный пушистый снег и сев...

Снегоходный тур для уверенных снегоходчиков! 5 Дней снежных трасс, 550 км впечатлений. Белое море + горы Нуоринен (577 м) и Киваккатунтури (500 м), водопад Киваккакоски...

Приглашаем в трехдневный снегоходный тур всех, кто имеет опыт управления снегоходом. Вас ждет неповторимая природа Карелии, Белое море и Северный полярный круг! 3 дня с...

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