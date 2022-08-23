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Белое море, зимние туры
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Белое море, зимние туры в Карелию : 2

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Карелия 2023 г.
(1)

Рождество на Белом море

Снегоходы + подлёдная рыбалка + баня + праздничная программа + пересечение Северного Полярного круга + Снегоходное сафари к открытому Белому морю + катание на лыжах, ко...

Ближайший заезд:

c 04 января по 08 января

5 дней 4 ночи

от 38120 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на Белом море

Празднование Нового года на Севере Карелии,на Берегу Белого моря, у Северного Полярного Круга в коттедже «Пулонга»! Красивейшая природа, белоснежный пушистый снег и сев...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 04 января

6 дней 5 ночей

от 44450 ₽

Прошедшие Белое море, зимние туры в Карелию : 3

Карелия

Северное сияние 2022

Тур 3 дня на снегоходах 2022 Белое море. Северный полярный круг. Снегоходы, баня, размещение в коттедже, питание

Ближайший заезд:

c 09 января по 11 января

3 дня 2 ночи

от 36000 ₽

Карелия

260 км снегоходного счастья 2022

Приглашаем в трехдневный снегоходный тур всех, кто имеет опыт управления снегоходом. Вас ждет неповторимая природа Карелии, Белое море и Северный полярный круг! 3 дня с...

Ближайший заезд:

c 10 марта по 12 марта

3 дня 2 ночи

от 41600 ₽

Карелия

Экспедиция на снегоходах "Белое море – Парк Паанаярви" 2022

Снегоходный тур для уверенных снегоходчиков! 5 Дней снежных трасс, 550 км впечатлений. Белое море + горы Нуоринен (577 м) и Киваккатунтури (500 м), водопад Киваккакоски...

Ближайший заезд:

c 27 февраля по 03 марта

5 дней 4 ночи

от 75900 ₽

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