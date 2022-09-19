Путешествие на Белое море 2022
Северная природа награждает человека непреодолимой мощью, заряжает энергией и вдохновляет. Этот край завораживает и притягивает, его нельзя не любить!
На Белое море едут за отдыхом и здоровьем. Вы увидите чистейшую морскую воду, почувтсвуете живительный морской воздух, сможете насладиться единением с природой, зарядитесь энергией приливов и отливов!
Вас ждёт Белое море, острова, прогулки на катере, морская рыбалка, баня, пикники у костра, пересечение Северного Полярного круга и порожистая река Кереть.
Группа до 16 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале станции Чупа у здания зала ожидния (табличка «Пулонга - Белое море») по прибытии поезда № 092А в 00:42 (Мск).
Групповой трансфер в коттеджи «Пулонга» (17 км). Коттеджи расположены на берегу Белого моря на окраине маленькой деревни Нижняя Пулонга Лоухского района.
Ночная встреча гостей, размещение.
Чай в коттедже.
Завтрак. Информационный коктейль.
Прогулка по морскому берегу – знакомство с местностью.
Чай после прогулки.
Свободное время.
Обед.
Банька на морском берегу с веничком и с морсами из лесных ягод (по комнатам – 1 час на комнату).
Приветственный ужин на Белом море.
Завтрак.
Выезд на смотровую точку (группы по 4 чел.), откуда открывается завораживающая панорама многочисленных лесных озер и окрестной тайги. У каждого будет возможность сделать незабываемые фотокадры. Найти и взять с собой красивые камни-минералы на отвалах рудника.
Прогулка на озеро Жемчужное: купание, рыбалка с берега (июнь-июль), сбор грибов, ягод (конец июля, начало августа: черника, морошка).
Возвращение в коттедж. Обед. Отдых.
Фото-квест для детей и взрослых с гарантированными призами!
Ужин. Свободное время. Настольные игры для детей и взрослых!
Завтрак.
Морская прогулка на катере «Здоровье дарят водоросли». Водоросли обладают большей биологической активностью, чем наземные растения, а также лечебными и профилактическими свойствами.
Маршрут проходит в Чупинской губе вокруг острова Олений с обедом на природе в походных условиях - один день покажется настоящим путешествием полным впечатлений и эмоций. Вылов ламинарии из моря с последующим приготовлением салата из морской капусты. Сбор мидий и дегустация приготовленных на костре морских деликатесов (если время морской прогулки совпадает со временем морского отлива).
Возвращение в коттедж. Ужин.
Завтрак.
Мастер-класс своими руками - сувенир на память. Для всех увлекательный и полезный процесс творчества.
Обед. Отдых.
Пикник-ужин на морском берегу: накоптим рыбу, сало зажарим на костре, лесной чай, бутерброды, морсы.
Активная весёлая игра для детей и взрослых на приз от принимающей стороны!
Свободное время.
Завтрак.
Свободный день или морская прогулка на острова (за доп. плату).
Незабываемая эко-прогулка на морские острова на катере, с подъемом на высокую точку с красивейшей панорамой на острова и водные просторы.
Ковер из морских водорослей и соленый воздух, камни покрытые мхами и прижавшиеся к земле от суровых испытаний деревья.
Обед у костра на морском берегу с вашим активным участием.
Возвращение в коттедж. Ужин.
Для тех, кто не едет на экскурсию - свободный день с питанием в коттедже. В лесу - грибы, ягоды (август, сентябрь), оздоровительные пешие прогулки по береговой линии Белого моря.
Завтрак.
Выезд на пересечение Северного полярного круга + р. Кереть (за доп. плату). Маршрут на автотранспорте: поездка 150 км + пешая часть 2-2,5 км = 5-6 часов.
Путь из Приполярья в Заполярье, фото на память у стеллы.
Далее путешествие продолжится к порожистой речке Кереть с пикником-перекусом под бурлящие потоки.
На обратном пути - заезд в пос. Чупа в музей Валитов камень, где Вас ждет интересный рассказ о местных минералах и не только (возможность приобрести сувениры из камня) / магазин п. Чупа для приобретения необходимого на обратную дорогу в поезд.
Возвращение в коттедж. Поздний обед.
Свободное время. Мастер - класс по выпеканию калиток.
Праздничный ужин с вручением Дипломов о пересечении Северного полярного круга.
Групповой трансфер на ж/д вокзал станции Чупа в 01:00 на ночной поезд № 015 в 03:03.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание 6 д/6 ночей (согласно выбранной категории размещения)
- питание по программе
- пешая прогулка по морскому берегу
- морская прогулка на катере Здоровье дарят водоросли
- поездка на смотровую точку
- ночные встреча/проводы + групповой трансфер ж/д ст.Чупа - коттедж - ж/д ст. Чупа
- пикник на морском берегу
- мастер класс по выпеканию калиток
- мастер класс сувенир своими руками
- фото-квест
- 1 сеанс бани по 1 часу на комнату
- дипломы о пересечении Северного полярного круга (для тез, кто его пересекал)
Оплачивается отдельно
- жд билеты до жд ст. Чупа и обратно
- эко-прогулка на катере на ближайшие морские острова – 3000 руб./чел. (при группе от 5 чел.=15000 руб./катер; на дальние морские Острова 4000 руб/чел (20000 руб. катер)
- пересечение Северного полярного круга (+ именные Дипломы) с заездом на порожистую речку Кереть и посещение музея Камня в пос. Чупа – 1900 руб./чел. (при группе от 4 чел.- на легковом автомобиле = 7600 руб./группа)
- дополнительное посещение бани – 2500 руб./час/4 чел., минимальный заказ 2 часа, после 21:00 – 3000 руб./час
- если вы приезжаете/уезжаете другими поездами - ночные встреча/проводы + индивидуальный трансфер - 1800 руб./легковой автомобиль
- утеря ключа от комнаты - 1000 руб.
- размещение с животными - по согласованию с принимающей стороной - 1000 руб./сут.
Отзывы
Добрый день и жителям Пулонги и всем кто там отдыхал и собирается отдыхать! В прошлом году 2018 в сентябре отдыхала в этом сказочном местечке. Тишина, покой, свежий воздух, чистейшая вода Белого моря. У меня год слов не хватало выразить свой восторг, да и сейчас вспоминаю отдых как будто только что вернулась. Всё что было обещано в программе, всё выполнено на высшем уровне! Опять нахлынули воспоминания и закончились слова. С большим бы удовольствием ещё не однократно возвращалась в этот сказочный северный уголок Карелии.
Здравствуйте дорогие наши хозяева,Ольга Николаевна,Алексей Анатольевич,Алексей и Ксения! Прошло уже полтора месяца,а мы всё ещё вспоминаем поездку в Пулонгу.Не было ни дня,когда бы мы не сказали:А помнишь... На этой неделе ребёнок писал сочинение о лесе. Писал,постоянно возвращаясь в Пулонгу,вспоминал,как было там. Закончил,почти душераздирающим: Я хочу вернуться туда опять. Придётся,наверное,пойти ему ,да и самим себе,навстречу и приехать на следующий год к вам снова. Ждите нас,пожалуйста!
Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо Алексею Анатольевичу, Ольге Николаевне, Алексею-младшему и Ксюше за прекрасно организованный отдых на берегу Белого моря. Редко удается встретить людей, которые так любят свою малую родину и прикладывают все силы, чтобы и их гости увидели и оценили все красоты этого сурового края. Отдых был замечательным, после длительных прогулок по берегу моря в сопровождении Ланы, настоящей туристической собаки, ты возвращаешься в теплый и уютный дом, где всегда пахнет свежевыпеченным хлебом, где тебя накормят вкуснейшими блюдами, где даже пасмурная погода не помеха полноценному времяпрепровождению. Отдых в коттедже "Пулонга" - это редкая для Карелии возможность прикоснуться душой к этому прекрасному краю людям, не готовым идти с палатками и байдарками в походы. Большое спасибо хозяевам за организацию подобного отдыха. За время всего одной недели им удалось подарить мне много незабываемых моментов - и красоты природы в окрестностях рудника Хетоламбина, и первое знакомство с ягодой морошкой, и рыбалка с первой пойманной треской, и встреча с белухой в дикой природе, и путешествие к белухам и северным оленям, живущим в непосредственной близости с людьми, и пересечение Северного полярного круга с вручением диплома, которому завидуют теперь все друзья, и катание на лодке по большим волнам. Что может быть лучше для человека, живущего в большом городе... Лучшим же доказательством того, что отдых оказался потрясающим, я считаю то, что уже в поезде по дороге домой мне стали приходить мысли о том, что надо взять с собой в следующий раз, какие снасти для рыбалки прикупить, что надо тренироваться ловить рыбу вместе с папой хотя бы в реке, что обязательно надо купить резиновые сапоги и нож для походов в лес за грибами, которых там видимо невидимо, и не забыть вернуть банку для морошкового варенья, которую мне одолжила Ольга Николаевна. Надеюсь, что в следующем году мне так же удастся приехать в коттедж "Пулонга". Очень буду ждать следующей встречи со всеми. Большое спасибо за прекрасно проведенный отпуск, подобных ему еще не было в моей жизни!
Отдыхал с семьёй в Пулонге. Всё понравилось, отдых получился очень интересным и запоминающимся. На Белом море нужно побывать обязательно. Не буду пересказывать всего, просто приезжайте туда - не пожалеете! Кормили очень вкусно, за что отдельное спасибо Ольге Николаевне. Из экскурсий мне больше всего понравилась поездка к белухам. Вообще в Нильме, как и в Пулонге, есть чего посмотреть. От сноркёлинга с белухами не отказывайтесь.
Все очень здорово! Жаль конечно белух увидеть не удалось! Наталья написала замечательный отзыв, я разделяю его полностью! Если раньше любила Север, теперь полюбила навсегда! Слов нет описать красоту природы!
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