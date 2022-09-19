Путешествие на Белое море 2022

Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо Алексею Анатольевичу, Ольге Николаевне, Алексею-младшему и Ксюше за прекрасно организованный отдых на берегу Белого моря. Редко удается встретить людей, которые так любят свою малую родину и прикладывают все силы, чтобы и их гости увидели и оценили все красоты этого сурового края. Отдых был замечательным, после длительных прогулок по берегу моря в сопровождении Ланы, настоящей туристической собаки, ты возвращаешься в теплый и уютный дом, где всегда пахнет свежевыпеченным хлебом, где тебя накормят вкуснейшими блюдами, где даже пасмурная погода не помеха полноценному времяпрепровождению. Отдых в коттедже "Пулонга" - это редкая для Карелии возможность прикоснуться душой к этому прекрасному краю людям, не готовым идти с палатками и байдарками в походы. Большое спасибо хозяевам за организацию подобного отдыха. За время всего одной недели им удалось подарить мне много незабываемых моментов - и красоты природы в окрестностях рудника Хетоламбина, и первое знакомство с ягодой морошкой, и рыбалка с первой пойманной треской, и встреча с белухой в дикой природе, и путешествие к белухам и северным оленям, живущим в непосредственной близости с людьми, и пересечение Северного полярного круга с вручением диплома, которому завидуют теперь все друзья, и катание на лодке по большим волнам. Что может быть лучше для человека, живущего в большом городе... Лучшим же доказательством того, что отдых оказался потрясающим, я считаю то, что уже в поезде по дороге домой мне стали приходить мысли о том, что надо взять с собой в следующий раз, какие снасти для рыбалки прикупить, что надо тренироваться ловить рыбу вместе с папой хотя бы в реке, что обязательно надо купить резиновые сапоги и нож для походов в лес за грибами, которых там видимо невидимо, и не забыть вернуть банку для морошкового варенья, которую мне одолжила Ольга Николаевна. Надеюсь, что в следующем году мне так же удастся приехать в коттедж "Пулонга". Очень буду ждать следующей встречи со всеми. Большое спасибо за прекрасно проведенный отпуск, подобных ему еще не было в моей жизни!