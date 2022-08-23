Белое море, летние туры в Карелию : 0
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Белые ночи на Белом море 2022
Восьмидневный тур на Белое море. Подойдёт взрослым и детям с 4-х лет. Тур подарит самое настоящее единение с природой севера. По туру предполагаются морские прогулки, п...
Ближайший заезд:
c 10 августа по 17 августа
8 дней 7 ночей
от 21500 ₽
Путешествие на Белое море 2022
Недельный тур на побережье Белого моря с размещением в коттедже Пулонга.Идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой, хочет познать экзотику Северного Припол...
Ближайший заезд:
c 14 августа по 19 августа
6 дней 5 ночей
от 23900 ₽
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