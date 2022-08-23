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Белое море, летние туры
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Белое море, летние туры в Карелию : 0

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Прошедшие Белое море, летние туры в Карелию : 2

Карелия
(12)

Белые ночи на Белом море 2022

Восьмидневный тур на Белое море. Подойдёт взрослым и детям с 4-х лет. Тур подарит самое настоящее единение с природой севера. По туру предполагаются морские прогулки, п...

Ближайший заезд:

c 10 августа по 17 августа

8 дней 7 ночей

от 21500 ₽

Карелия
(8)

Путешествие на Белое море 2022

Недельный тур на побережье Белого моря с размещением в коттедже Пулонга.Идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой, хочет познать экзотику Северного Припол...

Ближайший заезд:

c 14 августа по 19 августа

6 дней 5 ночей

от 23900 ₽

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