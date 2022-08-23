Зимний вояж по Карелии 2022
Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а возможность отправиться в экспедицию к лесным водопадам на специализированном транспорте станет увлекательным приключением и останется в вашей памяти надолго.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Лучшие природные достопримечательности Карелии: живописные скалы, заповедники, озера, Мраморный каньон
- Знакомство с бытом и культурными традициями местных жителей
- Буря эмоций от общения с собаками хаски, возможность принять участие в гонке на упряжках
- Уникальная экспедиция к лесным водопадам на специализированном транспорте
- Шанс совершить путешествие во времени на ретропоезде со старинными интерьерами
- Возможность продлить время отдыха проживанием в загородном отеле
Вас ждет:
Программа тура
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в отеле Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле Питер Инн (шведский стол)
Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города – Паулайнер”.
Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:20 – Встреча с гидом. Посадка в автобус
Австобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”.
Место сбора: ул. Гагарина д. 1
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 - Заповедник и водопад Кивач
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 - Обед
В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза
Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Обед в кафе на берегу Ладожского озера
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок».
Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
15:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время
Горный парк «Рускеала» - это и комплексный памятник природы, и музей горного дела России и Финляндии под открытым небом, и большой туристический комплекс с разнообразными развлечениями для туристов.
Мраморный каньон является центром парка и представляет собой огромное озеро в высоких мраморных берегах, которое в холодное время года покрывается льдом и снегом. Во время экскурсии, которая включена в тур, местный гид проведет вас по прогулочным тропинкам, проложенным по периметру каньона. По пути встретится множество обзорных площадок, с которых будет удобно сделать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений, так как территория огромная, и самостоятельно сориентироваться здесь сложно.
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
- К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:20 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
INFO! Если вы приобрели билеты на ретропоезд, вы прибываете на ж/д вокзал Сортавала и там же пересаживаетесь на поезд до необходимого Вам населенного пункта.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет на полчаса больше свободного времени в парке.
18:30 - Размещение в отеле. Свободное время
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров
10:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?
Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?
И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?
Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать :)
11:20 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
Посещение водопада Койриноя II (Верхний)
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний)
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски)
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
15:00 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается на месте по желанию.
16:30 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться с дружелюбными хаски и сделать с ними фотографии.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
18:15 – Возвращение в г. Сортавала
INFO! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала или сразу на ж/д вокзал Сортавала, что бы вы могли отдохнуть и неспеша совершить посадку на поезд до нужного вам города.
В случае если вы остаетесь в центре Сортавалы, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно пешком или на такси (1,7 км.)
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
У вас будет немного времени, чтобы прогуляться по центру города и зайти в рыбный магазин, чтобы приобрести рыбы: свежей, соленой, копченой.
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавалы
Рекомендуем прийти на вокзал не менее, чем за 15 минут до отправления.
20:20 – Отправление на поезде в Москву из Сортавала
Оптимальным вариантом станет поезд, следующий по маршруту Сортавала - Москва.
Стоимость
Включено в стоимость
- Трассовые экскурсии о Карелии;
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти;
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов;
- Входные билеты в горный парк Рускеала;
- Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом;
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната
- Экскурсия по питомнику хаски
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- Входные билеты в Национальный музей Карелии
- Интерактивная экскурсия по Национальному музею Карелии
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура;
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно до начала поездки:
- Билет на поезд Санкт-Петербург – Петрозаводск или Москва – Петрозаводск. И обратный билет из г. Сортавала При желании поехать на Ретропоезде приобретается самостоятельно перед поездкой: Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр. Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 500 руб. (шведский стол).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб./чел.
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещением питомника северных хаски: 2600 руб./взр., 2100 руб./дети до 12 лет включительно. Оплачивается по желанию на месте:
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Услуги на территории комплекса Талвиукко
- Активные развлечения в горном парке Рускеала
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