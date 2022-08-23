Зимний вояж по Карелии 2022

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в отеле Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле Питер Инн (шведский стол)

Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города – Паулайнер”.

Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.

Раннее заселение в отель не предусмотрено.

09:20 – Встреча с гидом. Посадка в автобус

Австобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”.

Место сбора: ул. Гагарина д. 1

09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.

В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.

Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.

11:30 - Заповедник и водопад Кивач

Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.

На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.

14:00 - Обед

В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию.

15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза

Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.

Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.

15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме

Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.

Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.

Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.

17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия

Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.

Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.

Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!

Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!

18:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.

Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.