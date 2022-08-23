Веселые зимние каникулы в Карелии 2022
Мчим навстречу приключениям в большое сказочное путешествие. За четыре дня яркой экскурсионной программы вы увидите основные достопримечательности и красоты зимней Карелии. Это время семьи и волшебства, во время которого Вы окунетесь в магию зимних каникул, поучаствуйте в заводных интерактивах, побываете в вотчине настоящего карельского Деда Мороза - Талвиукко.
Преимущества и особенности тура:
- Программа отдыха для всей семьи, будет интересно даже самым маленьким путешественникам
- Уникальный интерактив в самой веселой карельской деревне Киндасово
- Зимняя сказочная атмосфера в горном парке Рускеала
- Встреча с верными помощниками Талвиукко - северными оленями и добродушными хаски
Вас ждет:
Программа тура
07:00 – Подача автобуса к м. пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 Ориентир: книжный магазин Буквоед
07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:55 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта Ориентир: супермаркет Окей
08:00 – Отправление автобуса от м. Озерки
10:20 – Приозерск. Крепости Корела
Первая остановка будет сделана в Приозерске у крепости Корела – одной из главных достопримечательностей Карельского Перешейка. Корела уникальна тем, что представляет собой образец шведских фортификационных сооружений, которые волею судьбы оказались на российской территории. Здесь наш автобус сделает небольшую остановку, чтобы вы смогли осмотреть крепость и немного отдохнуть.
12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек
Перед тем, как отправиться в Сортавалу, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек.
Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!
13:30 – Обед в городе Сортавала
Перед продолжением экскурсионной программы первого дня мы отправимся на сытный обед в г. Сортавала.
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 450-550 руб./чел.)
14:30 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
15:00 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
16:30 – Экскурсия в исторический парк «Бастионъ»
Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
18:00 – Размещение в отеле. Свободное время
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров
10:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место окутано волшебством. Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропа для прогулок и установлены деревянные фигурки. А подвесные мосты над водопадами словно ведут в сказочный мир.
11:30 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время
Горный парк «Рускеала» - это и комплексный памятник природы, и музей горного дела России и Финляндии под открытым небом, и большой туристический комплекс с разнообразными развлечениями для туристов.
Мраморный каньон является центром парка и представляет собой огромное озеро в высоких мраморных берегах, которое в холодное время года покрывается льдом и снегом. Во время экскурсии, которая включена в тур, местный гид проведет вас по прогулочным тропинкам, проложенным по периметру каньона. По пути встретится множество обзорных площадок, с которых будет удобно сделать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений, так как территория огромная, и самостоятельно сориентироваться здесь сложно.
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
- К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
14:30 – Переезд в Петрозаводск
По дороге в Петрозаводск гид не даст вам заскучать и проведет авторскую трассовую экскурсию и включит интересные тематические фильмы. По пути в Петрозаводск мы сделаем техническую остановку, чтобы размять ноги и немного отдохнуть от дороги.
15:00 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры»
По дороге в Петрозаводск начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. А зимой белоснежный снег, укрывший воды Ладоги, искрится в лучах солнца – отсюда и название «искристый, пёстрый залив».
19:00 – Заселение в отель в городе Петрозаводск. Свободное время
Музей-ресторан ВКарелии Есть (по желанию)
Истинным ценителям гастро и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть” и попробовать Карелию на вкус. Здесь вы посмотрите, послушаете, попробуете, понюхаете, потрогаете и, конечно же, почувствуете всё, что есть в карельском крае. В ресторане предложат кухню в формате дегустационных сетов, арт-коллекции карельских художников и народных мастеров, вы сможете посетить пещеру с карельскими петроглифами, гастро и изо-студии.
Все блюда в музее-ресторане готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.
08:00 – Завтрак в отеле
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Во время обзорной экскурсии по городу Петрозаводску вы увидите самые главные достопримечательности и, конечно, визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
12:00 – Посещение заповедника и водопада Кивач
Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.
13:30 – Бальнеологический курорт Марциальные воды
Первый бальнеологический курорт Марциальные воды был основан самим Петром I, где он отдыхал в сопровождении Екатерины Алексеевны. Большой свиты Петр не любил, поэтому на воды отправлялось общество наиболее близких ему людей.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя. Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
14:30 - Отправление в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко
Всегда мечтали побывать в гостях у Деда Мороза? Мы исполним вашу мечту! Ведь зима это лучшее время для исполнения всех заветных желаний. Вотчина Талвиукко – этоцелая страна чудес. Вы прикоснетесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдетесь по подворью Талви Укко и познакомитесь с его домашними животными.
15:30 – Обед в вотчине Талвиукко
Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.
16:30 – Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей
Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том, какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
17:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных
Далее вас ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа. Затем отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!
17:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями
С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона, посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.
Зимние развлечения приобретаются по желанию в кассе вотчины.
19:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время
08:00 – Завтрак в отеле
09:30 – Отправление в самую веселую карельскую деревню Киндасово
11:00 – Интерактивная программа в деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды. По приезде вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным государством и избирают своего президента.
Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.
12:30 – Отправление в Александро-Свирский монастырь
15:00 – Обед в деревне Старая Слобода
Перед возвращением в Санкт-Петербург мы отправимся на сытный обед в деревню Старая Слобода.
16:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Гид проведет вам увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.
17:00 – Отправление в Санкт-Петербург
18:00 – Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба»
Завершающей остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 21:00 – м. Дыбенко Конечная остановка: 21:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе;
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура;
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи;
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь);
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»);
- Посещение водопада Кивач;
- Посещение бальнеологического курорта Марциальные воды;
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски;
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода;
- Посещение Александро-Свирского монастыря;
- Остановка в комплексе “Фермерская усадьба”
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии;
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти;
- Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”;
- Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Входные билеты в парк истории Бастионъ
- Экскурсия по парку истории Бастионъ, в программе которой Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара;
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитеня (старинный медовый безалкогольный напиток);
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов;
- Входные билеты в горный парк Рускеала;
- Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом;
- Входные билеты в заповедник Кивач;
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия;
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Интерактивная программа в самой веселой Карельской деревне Киндасово с чаепитием “по-карельски”
Оплачивается отдельно
- Комплексные обеды в туре: 350-450 р./чел.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
- Активные развлечение в вотчине Талвиукко: по ценам парка
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