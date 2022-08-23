Веселые зимние каникулы в Карелии 2022

07:00 – Подача автобуса к м. пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 Ориентир: книжный магазин Буквоед

07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

07:55 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки

Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта Ориентир: супермаркет Окей

08:00 – Отправление автобуса от м. Озерки

10:20 – Приозерск. Крепости Корела

Первая остановка будет сделана в Приозерске у крепости Корела – одной из главных достопримечательностей Карельского Перешейка. Корела уникальна тем, что представляет собой образец шведских фортификационных сооружений, которые волею судьбы оказались на российской территории. Здесь наш автобус сделает небольшую остановку, чтобы вы смогли осмотреть крепость и немного отдохнуть.

12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек

Перед тем, как отправиться в Сортавалу, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек.

Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

13:30 – Обед в городе Сортавала

Перед продолжением экскурсионной программы первого дня мы отправимся на сытный обед в г. Сортавала.

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 450-550 руб./чел.)

14:30 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

15:00 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

16:30 – Экскурсия в исторический парк «Бастионъ»

Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.

На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.

18:00 – Размещение в отеле. Свободное время

Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.