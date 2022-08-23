Семейный отдых и СПА в Карелии 2022
Идеально сбалансированный тур в Карелию! Сочетает насыщенность и познавательность экскурсионной программы и расслабляющую энергию спа-процедур в одном из лучших отелей столицы региона - Петрозаводска.
Преимущества и особенности тура:
- SPA-отдых в Карелии: специалисты с разных уголков мира предложат несколько видов массажа, хамам, восточные процедуры и омолаживающие программы. Сауна, бассейн и тренажерный зал во все дни проживания
- Проживание в отеле категории Премиум в центре Петрозаводска
- Вы сами можете составить программу на свой идеальный спа-день
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»
Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”
В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
13:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию.
15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!
20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых
У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней во время ужина. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Свободный день вы можете посетить прогулке по Петрозаводску с осмотром главных достопримечательностей. Обязательно загляните на набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
Ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру Петроглифов.
В отеле вы сможете выбрать одну из спа-программ и провести время с удовольствием и расслаблением! Такая процедура в сочетании с неповторимой атмосферой Карелии - лучшее сочетание для отдыха души и тела.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Обед в кафе. По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест, где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов.Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
15:00 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время
Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
Какие еще есть развлечения:
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Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
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Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
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Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
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Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан».
К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:20 – Отправление Ретропоезда из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка
Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
Встреча у вокзала в Сортавале туристов с поезда.
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, так как всё можно упаковать в термопакеты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в отеле СПА - отель Карелия на берегу Онежского озера (2 ночи)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Оплачивается отдельно
- Оплачивается самостоятельно до начала тура:
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр Оплачивается по желанию на месте:
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 р. В период с 01.01.2022 по 09.01.2022 диапазон цен на комплексные обеды - 450-650 р./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
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