Семейный отдых и СПА в Карелии 2022

06:30 – Подача автобуса м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»

Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”

В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В фермерской усадьбе вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.

12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви, Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.

13:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на месте по желанию.

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея, люди настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых Олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.

17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как «кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали. И, конечно же, вас не отпустят без чая с карельской домашней выпечкой на родниковой водичке!

20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, ужин и отдых

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней во время ужина. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают попробовать национальные блюда по старинным рецептам.