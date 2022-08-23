Рускеальская сказка зима
Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня. Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на экскурсию к лесным водопадам и месту добычи полудрагоценного камня “карельский гранат”.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Все обязательные экскурсии и билеты включены в стоимость
- Проживание в отелях в центре города Сортавала или на берегу Ладожского озера. Завтраки включены в стоимость
- Вы сами решаете, оставить один день свободным или отправиться в увлекательное путешествие к водопадам Юканкоски на внедорожном транспорте
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса в центре города. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.
07:30 - Отправление автобуса от м. Озерки.
10:00 – Крепость Корела в Приозерске
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой, неоднократно переходя из рук в руки. Новгородцы, шведы, финны, русские… Корела, Кексгольм, Кякисалми, Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной.
Каменная крепость Корела является главной достопримечательностью Приозерска, предлагаем познакомиться с ней и послушать экскурсию об истории Карельского перешейка. Будет очень интересно.
10:20 – Трассовая экскурсия по Карелии
Сразу за Приозерском начинается Карелия – та самая, которую вы мечтали увидеть. Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще народы, которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык, свои удивительные обычаи и традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая позволит расширить кругозор и узнать много нового за пару часов до следующей остановки.
12:20 – Город Сортавала. Небольшой осмотр города и обед
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, так что получается типичный карельский пейзаж – скалистые фьорды вокруг по-зимнему серых вод озера.
Пока автобус будет проезжать по городским улицам, которые традиционно украшают ближе к праздничным дням, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и самых интересных достопримечательностях Сортавалы.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который подчеркивает их любовь к музыкальной части истории.
Долгое время город был населен финнами и карелами. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется до сих пор, прежде всего в архитектуре. Одно из самых ярких архитектурных сооружений - здание национального акционерного банка Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы представляет собой энциклопедию разных стилей архитектуры. Так например в стиле классицизма с элементами барокко выполнен Храм Николаю Чудотворцу.
На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды. Диапазон цен – 350-450 рублей.
14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.
Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…».
Водопады оглушительно шумят и не собираются замерзать даже на зиму! При желании вы можете совершить прогулку по подвесным канатным мостам над водой в сопровождении сказочных героев и мистических существ по экологическому маршруту “Аллея сказок”. Не забудьте заглянуть в домик к тетушке Сове.
15:30 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время
Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии. Вот самые интересные варианты, как можно провести время в Рускеале:
- Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного Каньона: Их здесь километры. В холодное время года каждый уголок природы наполнен зимним таинством. Если отойти от экскурсионного маршрута, можно наткнуться на атмосферные и красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.
- Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомиться со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Попробовать активные развлечения в горном парке: Круглый год работает троллейная трасса над мраморным каньоном, самая длинная на Северо-Западе. Почти 400 метров адреналинового полёта на высоте 30 метров.
- Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру: Этот уникальный экскурсионный маршрут открыли в 2017 году. В течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Всё пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой, часть из которой смонтировано под водой. Благодаря ей и музыкальному сопровождению посетители получают нереальные визуальные впечатления.
- Посетить сувенирные ряды и уютные кафе: Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.
17:20 - Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.
18:00 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе
После насыщенной прогулки на свежем воздухе комфортный автобус отправится в обратном направлении в сторону Санкт-Петербурга.
18:30 – Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
На второй день вашего приключения вы можете провести свободное время в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Экскурсия к лесным водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 – Завтрак в отеле
10:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
11:20 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
Посещение водопада Койриноя II (Верхний)
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний)
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски)
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
15:00 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается дополнительно по желанию.
16:30 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться с дружелюбными хаски и сделать с ними фотографии.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
18:15 – Возвращение в г. Сортавала
ВНИМАНИЕ! Наш автобус привезет вас в центр города Сортавала, где вы сможете продолжить вечер в одном из кафе города.
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Сбор группы в автобусе
09:30 – Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры».
Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».
10:00 – Пешеходная экскурсия по экотропе национального парка Ладожские шхеры
Маршрут экотропы проходит вдоль скального обвала образовавшегося в результате землетрясения. Стихийное явление образовало застывшие разломы, которые теперь покрыты мхами. По пути рядом с лесной тропой Вы увидите водопад «Северная мелодия». Далее Вы поднимитесь на “Гору художников”, с вершины которой открывается изумительный вид на залив Кирьявалахти. Здесь гид покажет места, где известные художники писали пейзажи, расскажут о их жизни в Доме композиторов.
12:00 – «Северная Фиваида» и музей «У Мастера»
«Северная Фиваида» - скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Это место считается музеем под открытым небом, где Вы не только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и узнаете, как распространялось православие на русском севере.
На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесла «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова.
14:30 – Возвращение в Сортавала. Обед
После насыщенной и интересной первой половины дня мы остановимся в одном из кафе города. Вы можете приобрести комплексный обед по желанию за дополнительную плату, диапазон цен – 350-450 рублей.
15:40 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу.
16:50 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным подарком для ваших родных и близких.
17:40 – Посещение минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр сочетает в себе качества действительно интересного музея, места для отдыха и даже для оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгит и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург
20:30 - Техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки
Конечная остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Включено в стоимость
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия по Рускеала “Мраморный каньон” с местным гидом
- Входные билеты на экотропу Национального парка “Ладожские шхеры”
- Экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры”
- Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида
- Экскурсия в музее “У Мастера”
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- Трансфер на комфортном современном автобусе
- Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок знаменитых фильмов
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (2 ночи);
- Завтраки в отеле
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
Оплачивается отдельно
- Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр. (приобретается самостоятельно перед поездкой)
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещение питомника северных хаски: 2600 р./взр. 2100 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб./чел. В период: 1.01.22 – 09.01.22
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещение питомника северных хаски: 2800 р./взр. 2300 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 650 руб./чел. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: 450-650 р./взр.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка;
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