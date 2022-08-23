Рускеальская сказка зима

06:30 – Подача автобуса в центре города. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница Октябрьская, парковка вдоль тротуара от книжного магазина Буквоед до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:25 – Подача автобуса к м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.

07:30 - Отправление автобуса от м. Озерки.

10:00 – Крепость Корела в Приозерске

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой, неоднократно переходя из рук в руки. Новгородцы, шведы, финны, русские… Корела, Кексгольм, Кякисалми, Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной.

Каменная крепость Корела является главной достопримечательностью Приозерска, предлагаем познакомиться с ней и послушать экскурсию об истории Карельского перешейка. Будет очень интересно.

10:20 – Трассовая экскурсия по Карелии

Сразу за Приозерском начинается Карелия – та самая, которую вы мечтали увидеть. Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще народы, которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык, свои удивительные обычаи и традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая позволит расширить кругозор и узнать много нового за пару часов до следующей остановки.

12:20 – Город Сортавала. Небольшой осмотр города и обед

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, так что получается типичный карельский пейзаж – скалистые фьорды вокруг по-зимнему серых вод озера.

Пока автобус будет проезжать по городским улицам, которые традиционно украшают ближе к праздничным дням, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и самых интересных достопримечательностях Сортавалы.

В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который подчеркивает их любовь к музыкальной части истории.

Долгое время город был населен финнами и карелами. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется до сих пор, прежде всего в архитектуре. Одно из самых ярких архитектурных сооружений - здание национального акционерного банка Дом Леандера.

Историческая часть Сортавалы представляет собой энциклопедию разных стилей архитектуры. Так например в стиле классицизма с элементами барокко выполнен Храм Николаю Чудотворцу.

На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды. Диапазон цен – 350-450 рублей.

14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.

Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…».

Водопады оглушительно шумят и не собираются замерзать даже на зиму! При желании вы можете совершить прогулку по подвесным канатным мостам над водой в сопровождении сказочных героев и мистических существ по экологическому маршруту “Аллея сказок”. Не забудьте заглянуть в домик к тетушке Сове.

15:30 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время

Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!

Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии. Вот самые интересные варианты, как можно провести время в Рускеале:

Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного Каньона: Их здесь километры. В холодное время года каждый уголок природы наполнен зимним таинством. Если отойти от экскурсионного маршрута, можно наткнуться на атмосферные и красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.

Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомиться со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.

Попробовать активные развлечения в горном парке: Круглый год работает троллейная трасса над мраморным каньоном, самая длинная на Северо-Западе. Почти 400 метров адреналинового полёта на высоте 30 метров.

Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру: Этот уникальный экскурсионный маршрут открыли в 2017 году. В течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Всё пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой, часть из которой смонтировано под водой. Благодаря ей и музыкальному сопровождению посетители получают нереальные визуальные впечатления.

Посетить сувенирные ряды и уютные кафе: Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.

17:20 - Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде

По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.

18:00 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе

После насыщенной прогулки на свежем воздухе комфортный автобус отправится в обратном направлении в сторону Санкт-Петербурга.

18:30 – Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха

Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.